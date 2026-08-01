Показать всё
Сейчас актуально
Индивидуальная
Вечерний круиз на премиальном катамаране по заливу Нячанга (из Камрани)
Роскошный отдых, изысканный ужин, закат в тропическом море и ночная вечеринка с диджеем
Начало: У вашего отеля в центре Нячанга
Завтра в 15:00
18 авг в 15:00
от $2200 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
18 авг в 09:30
от $51 за человека
Индивидуальная
На квадроцикле - по тропикам и бездорожью (из Камрани)
Отправиться в лес, вдохнуть горный воздух и покататься на квадроцикле вдали от шумного побережья
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
18 авг в 09:30
от $57 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Из центра»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Камрани в августе 2026
Сейчас в Камрани в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 51 до 2200.
Экскурсии на русском языке в Камрани (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Из центра», цены от $51. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь