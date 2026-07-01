Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в речные джунгли Меконга
Плавучие деревни, экзотические фрукты, ремёсла, пагоды и тот самый «другой Вьетнам»
Завтра в 19:00
3 июл в 19:00
от $400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Камрани - в туннели Кучи на комфортабельном ночном автобусе
По местам, хранящим следы и истории партизанской войны
Завтра в 17:00
3 июл в 17:00
от $340 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
$235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Камрани - в Фанранг: храм из кораллов, виноградники и дюны
Необычные храмы, местное вино и поездка по барханам в самом солнечном регионе Вьетнама. Всё включено
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
$350 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Камрани в июле 2026
Сейчас в Камрани в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 235 до 400.
Экскурсии на русском языке в Камрани (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Необычные», цены от $235. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь