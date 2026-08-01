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В Фанранг из Камрани: погружение в чрево дракона и знакомство с капибарами

Храм-лабиринт, наследие древней цивилизации Тямпа и местное виноделие
Это маршрут по одному из самых неизученных регионов Южного Вьетнама.

Мы отправимся в индивидуальное автопутешествие: в программе — храмы, пагоды, виноградники и зоопарк с капибарами.

На протяжении всей поездки я буду рассказывать об истории и современной жизни региона, показывать самые интересные места и помогать с организационными вопросами.
В Фанранг из Камрани: погружение в чрево дракона и знакомство с капибарами
В Фанранг из Камрани: погружение в чрево дракона и знакомство с капибарами
В Фанранг из Камрани: погружение в чрево дракона и знакомство с капибарами

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Камрани

Вы отправитесь в сторону Фанранга по живописной прибрежной дороге. В пути будете слушать авторский рассказ об истории, культуре и современной жизни Вьетнама.

9:30 — храм-лабиринт дракона

Это один из самых необычных буддийских храмов Вьетнама. Внутри огромного дракона — настоящий лабиринт из морских раковин и кораллов. Вы узнаете, почему дракон считается одним из главных символов страны и какие буддийские сюжеты скрываются внутри храма.

11:30 — виноградники Фанранга

Побываете в главном винодельческом регионе страны. Прогуляетесь среди виноградных лоз и при желании попробуете местное вино.

12:30 — пагода Чук Лам

Подниметесь к буддийскому монастырю на вершине горы. Здесь царит спокойная атмосфера, с обзорной площадки открываются красивые виды на окрестности Фанранга и получаются колоритные фото.

13:30 — обед

Остановимся в ресторане Four Seasons на берегу моря. Обед оплачивается отдельно, чтобы вы могли заказать блюда по своему вкусу. При необходимости помогу с выбором.

15:00 — контактный зоопарк

Познакомитесь с дружелюбными обитателями парка: капибарами, альпаками, енотами, оленями и другими животными.

16:30-17:30 — возвращение в Камрань

О чём вы узнаете:

  • как буддизм пришёл во Вьетнам и почему местные пагоды так отличаются друг от друга
  • почему дракон считается одним из главных символов страны
  • какое наследие древняя цивилизация Тямпа оставила современному Вьетнаму
  • почему именно Фанранг стал главным винодельческим регионом страны
  • чем живут современные вьетнамцы и какие традиции сохраняют до сих пор

Организационные детали

Что входит в стоимость:

  • трансфер на комфортабельном автомобиле с водителем
  • авторский рассказ и сопровождение гида-профессионала
  • питьевая вода в автомобиле

Дополнительные расходы:

  • обед (по желанию) — в среднем 200 000 – 300 000 донгов ($7,7–11,5) за чел.
  • личные расходы и сувениры

Важно

Длительных пеших переходов нет, однако в некоторых местах предстоит подниматься по лестницам и гулять по неровным дорожкам. Людям с серьёзными ограничениями по передвижению стоит это учитывать

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Несколько лет я живу во Вьетнаме и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно приносит
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удовольствие. Я окончил курсы экскурсоводов в Санкт-Петербурге и Школу гидов Льва Лурье, а после переезда во Вьетнам полностью посвятил себя работе гида. Несколько лет работы привели меня к созданию собственного формата путешествий. Это сочетание свободы самостоятельной поездки, авторского сопровождения, тщательно продуманного маршрута и постоянной поддержки живого гида. Благодаря этому можно путешествовать в своём темпе, но не оставаться без помощи и интересного рассказа.

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