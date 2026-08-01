Это маршрут по одному из самых неизученных регионов Южного Вьетнама. Мы отправимся в индивидуальное автопутешествие: в программе — храмы, пагоды, виноградники и зоопарк с капибарами. На протяжении всей поездки я буду рассказывать об истории и современной жизни региона, показывать самые интересные места и помогать с организационными вопросами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Камрани

Вы отправитесь в сторону Фанранга по живописной прибрежной дороге. В пути будете слушать авторский рассказ об истории, культуре и современной жизни Вьетнама.

9:30 — храм-лабиринт дракона

Это один из самых необычных буддийских храмов Вьетнама. Внутри огромного дракона — настоящий лабиринт из морских раковин и кораллов. Вы узнаете, почему дракон считается одним из главных символов страны и какие буддийские сюжеты скрываются внутри храма.

11:30 — виноградники Фанранга

Побываете в главном винодельческом регионе страны. Прогуляетесь среди виноградных лоз и при желании попробуете местное вино.

12:30 — пагода Чук Лам

Подниметесь к буддийскому монастырю на вершине горы. Здесь царит спокойная атмосфера, с обзорной площадки открываются красивые виды на окрестности Фанранга и получаются колоритные фото.

13:30 — обед

Остановимся в ресторане Four Seasons на берегу моря. Обед оплачивается отдельно, чтобы вы могли заказать блюда по своему вкусу. При необходимости помогу с выбором.

15:00 — контактный зоопарк

Познакомитесь с дружелюбными обитателями парка: капибарами, альпаками, енотами, оленями и другими животными.

16:30-17:30 — возвращение в Камрань

О чём вы узнаете:

как буддизм пришёл во Вьетнам и почему местные пагоды так отличаются друг от друга

почему дракон считается одним из главных символов страны

какое наследие древняя цивилизация Тямпа оставила современному Вьетнаму

почему именно Фанранг стал главным винодельческим регионом страны

чем живут современные вьетнамцы и какие традиции сохраняют до сих пор

Организационные детали

Что входит в стоимость:

трансфер на комфортабельном автомобиле с водителем

авторский рассказ и сопровождение гида-профессионала

питьевая вода в автомобиле

Дополнительные расходы:

обед (по желанию) — в среднем 200 000 – 300 000 донгов ($7,7–11,5) за чел.

личные расходы и сувениры

Важно

Длительных пеших переходов нет, однако в некоторых местах предстоит подниматься по лестницам и гулять по неровным дорожкам. Людям с серьёзными ограничениями по передвижению стоит это учитывать