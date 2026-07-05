Индивидуальная
до 2 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $295 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Весь Нячанг за пять часов: Чампа, Будда, собор и кофе
Понять, как Вьетнам менялся, сохраняя чужое наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Завтра в 07:30
8 июл в 07:30
$70 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Камрани - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Каменные влюблённые, кофе лювак и вечная весна
Начало: У вашего отеля
8 июл в 05:00
9 июл в 05:00
от $400 за всё до 2 чел.
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