За один день Нячанг сменит несколько настроений.
Вы расслабитесь в глиняной или травяной ванне, побываете в буддийских пагодах, при желании посмотрите театральное шоу. А завершите путешествие за чашкой вьетнамского кофе или стаканом свежего сока с панорамным видом.
Вы расслабитесь в глиняной или травяной ванне, побываете в буддийских пагодах, при желании посмотрите театральное шоу. А завершите путешествие за чашкой вьетнамского кофе или стаканом свежего сока с панорамным видом.
Описание билета
8:00 — выезд из отеля
8:30–12:30 — парк «100 яиц». Начнём день среди тропической зелени. Вы прогуляетесь по тематическому парку, примете глиняную или травяную ванну на выбор, расслабитесь в джакузи и увидите местные водопады
12:30–13:30 — Золотая пагода. Поднимемся к буддийскому храму, откуда открывается панорама Нячанга и окрестностей. Поговорим о местном буддизме и храмовых традициях
14:00 — обед
15:00–15:40 — театральное шоу (по желанию). Музыка, танцы, яркие костюмы и постановки познакомят вас с культурой и традициями Вьетнама
16:00–16:40 — пагода Да Бао. Здесь отдохнём за чашкой вьетнамского кофе или стаканом свежего сока и полюбуемся городом с высоты
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на автомобиле, входные билеты, шезлонги и полотенца, глиняная или травяная ванна на выбор, джакузи, обед, питьевая вода, кофе или свежий сок на выбор
- Дополнительно и по желанию оплачивается театральное шоу — 350 000 VND (≈ $14) за чел.
- Тайминг программы может меняться из-за погодных условий
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 269 туристов
Миссия нашей команды гидов — не просто показать достопримечательности, а создать особое состояние для наших гостей: лёгкости, вдохновения и искреннего чувства открытия нового. Нам важно, чтобы ваше путешествие прошло легко и
Входит в следующие категории Камрани
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