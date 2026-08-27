За один день Нячанг сменит несколько настроений. Вы расслабитесь в глиняной или травяной ванне, побываете в буддийских пагодах, при желании посмотрите театральное шоу. А завершите путешествие за чашкой вьетнамского кофе или стаканом свежего сока с панорамным видом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

от $450 за экскурсию

Описание билета

8:00 — выезд из отеля

8:30–12:30 — парк «100 яиц». Начнём день среди тропической зелени. Вы прогуляетесь по тематическому парку, примете глиняную или травяную ванну на выбор, расслабитесь в джакузи и увидите местные водопады

12:30–13:30 — Золотая пагода. Поднимемся к буддийскому храму, откуда открывается панорама Нячанга и окрестностей. Поговорим о местном буддизме и храмовых традициях

14:00 — обед

15:00–15:40 — театральное шоу (по желанию). Музыка, танцы, яркие костюмы и постановки познакомят вас с культурой и традициями Вьетнама

16:00–16:40 — пагода Да Бао. Здесь отдохнём за чашкой вьетнамского кофе или стаканом свежего сока и полюбуемся городом с высоты

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали