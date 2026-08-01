Это путешествие для тех, кто хочет почувствовать Нячанг и понять, как устроена жизнь во Вьетнаме. Вы увидите древние храмы, современные районы города, прокатитесь по реке Кай, заглянете в традиционный вьетнамский дом и атмосферное местное кафе. На остановках не придётся торопиться, а я расскажу вам всё самое интересное и подскажу лучшие ракурсы для фотографий.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание фото-прогулки

8:00 — трансфер из Камрани

Во время поездки я буду рассказывать о жизни Вьетнама, местных традициях, кухне, культуре и повседневных привычках местных.

09:00 — пагода Лонгшон

Главный буддийский храм города и одно из самых почитаемых мест у вьетнамцев. Здесь поговорим о буддизме, религиозных традициях страны и почему именно эта пагода стала духовным символом Нячанга.

10:00 — католический собор Нячанга

Его построили французы в начале 20 века. Я расскажу о колониальном периоде, архитектуре храма и как католицизм оказался во Вьетнаме.

11:00 — пагода Да Бао

Здесь редко бывают большие группы, поэтому можно почувствовать атмосферу действующего монастыря. Вы увидите, как проходят будни монахов, и познакомитесь с буддийской жизнью без суеты.

12:00 — башни Понагар и прогулка на катере

Один из важнейших памятников древней цивилизации Тямпа. Здесь вы узнаете, кто такие тямы, во что они верили и какое влияние оказали на историю центрального Вьетнама

После вы проплывёте по реке Кай мимо рыбацких домов и островов, а я расскажу о жизни людей, для которых река остаётся важной частью повседневности

По дороге остановимся в небольшом вьетнамском кафе, куда практически не заглядывают туристы. Здесь по желанию можно попробовать знаменитую настойку на кобре

14:00 — традиционный вьетнамский дом

Вы познакомитесь с особенностями местного быта, семейными традициями и устройством жилища. Увидите, как жили несколько поколений вьетнамцев и почему многие элементы такого дома остаются актуальными и сегодня.

14:30 (15:00) — возвращение в Камрань. Дорога займёт 40–50 минут

Организационные детали