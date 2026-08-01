В Нячанг из Камрани: храмы, история, традиции и жизнь местных

Пагоды Лонгшон и Да Бао, католический собор, башни Понагар, прогулка на катере и вьетнамский дом
Это путешествие для тех, кто хочет почувствовать Нячанг и понять, как устроена жизнь во Вьетнаме.

Вы увидите древние храмы, современные районы города, прокатитесь по реке Кай, заглянете в традиционный вьетнамский дом и атмосферное местное кафе.

На остановках не придётся торопиться, а я расскажу вам всё самое интересное и подскажу лучшие ракурсы для фотографий.
В Нячанг из Камрани: храмы, история, традиции и жизнь местных
В Нячанг из Камрани: храмы, история, традиции и жизнь местных
В Нячанг из Камрани: храмы, история, традиции и жизнь местных

Описание фото-прогулки

8:00 — трансфер из Камрани

Во время поездки я буду рассказывать о жизни Вьетнама, местных традициях, кухне, культуре и повседневных привычках местных.

09:00 — пагода Лонгшон

Главный буддийский храм города и одно из самых почитаемых мест у вьетнамцев. Здесь поговорим о буддизме, религиозных традициях страны и почему именно эта пагода стала духовным символом Нячанга.

10:00 — католический собор Нячанга

Его построили французы в начале 20 века. Я расскажу о колониальном периоде, архитектуре храма и как католицизм оказался во Вьетнаме.

11:00 — пагода Да Бао

Здесь редко бывают большие группы, поэтому можно почувствовать атмосферу действующего монастыря. Вы увидите, как проходят будни монахов, и познакомитесь с буддийской жизнью без суеты.

12:00 — башни Понагар и прогулка на катере

  • Один из важнейших памятников древней цивилизации Тямпа. Здесь вы узнаете, кто такие тямы, во что они верили и какое влияние оказали на историю центрального Вьетнама
  • После вы проплывёте по реке Кай мимо рыбацких домов и островов, а я расскажу о жизни людей, для которых река остаётся важной частью повседневности
  • По дороге остановимся в небольшом вьетнамском кафе, куда практически не заглядывают туристы. Здесь по желанию можно попробовать знаменитую настойку на кобре

14:00 — традиционный вьетнамский дом

Вы познакомитесь с особенностями местного быта, семейными традициями и устройством жилища. Увидите, как жили несколько поколений вьетнамцев и почему многие элементы такого дома остаются актуальными и сегодня.

14:30 (15:00) — возвращение в Камрань. Дорога займёт 40–50 минут

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер (детские кресла — по запросу), прогулка на катере по реке Кай, посещение традиционного вьетнамского дома, дегустация настойки на кобре (по желанию, 18+)
  • Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и еда в кафе — $10–25
  • Маршрут не требует специальной физической подготовки, однако в некоторых местах предстоит подняться по лестницам
  • Тайминг указан примерный. Поездку можно скорректировать с учётом ваших интересов: уделить больше времени храмам, прогулке по реке или знакомству с современной жизнью Нячанга

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 23 туристов
Я живу во Вьетнаме с 2024 года и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно
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приносит удовольствие. Я окончил курсы экскурсоводов в Санкт-Петербурге и Школу гидов Льва Лурье, а после переезда во Вьетнам полностью посвятил себя работе гида. Несколько лет работы привели меня к созданию собственного формата путешествий. Это сочетание свободы самостоятельной поездки, авторского сопровождения, тщательно продуманного маршрута и постоянной поддержки живого гида. Благодаря этому можно путешествовать в своём темпе, но не оставаться без помощи и интересного рассказа.

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