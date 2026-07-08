Мои заказы

Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани

Провести день в горах и увидеть мост над облаками
Мы выезжаем из Камрани вечером, чтобы утром оказаться у одной из самых узнаваемых локаций Вьетнама. Вы насладитесь Золотым мостом без суеты и толп.

Пройдёте по тропе на каменных «руках», подниметесь по канатной дороге над джунглями, увидите буддийскую пагоду, французское наследие и современный парк развлечений.
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани
Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани

Описание экскурсии

19:00 — выезд из Камрани

Переезд на ночном автобусе с полностью лежачими местами. Выезд вечером позволяет сэкономить время и переночевать в дороге.

6:00–7:30 — прибытие в Дананг

Встреча с гидом. Время для отдыха и завтрака (оплачивается отдельно).

7:30–8:30 — подъём по канатной дороге

Из окон кабины открываются панорамы лесов и водопадов. Вы увидите, как город внизу постепенно скрывается в дымке.

8:30–10:00 — Золотой мост

Вас встретит 150-метровая дуга, парящая в небе на огромных каменных ладонях. Мы прибываем на мост одними из первых: вы ощутите масштаб архитектурного чуда, а гид подскажет лучшие ракурсы для фото, где в кадр не попадут другие путешественники.

10:00–11:30 — сады Le Jardin D’Amour и погреб Debay

Прогулка по тематическим садам и посещение винного погреба, вырубленного французами в скале в 1923 году.

11:30–12:30 — пагода Линь Ынг

Встреча с 27-метровым Белым Буддой. Это место тишины, откуда открывается вид на весь залив Дананг.

12:30–13:30 — обед (включён в стоимость)
Шведский стол в панорамном ресторане на вершине горы. Огромный выбор блюд: от нежного вьетнамского фо до классической европейской кухни.

13:30–15:30 — Французская деревня и Fantasy Park

Прогулка по стилизованному европейскому городку, свободное время и посещение аттракционов по желанию.

15:30–19:00 — свободное время

У вас будет возможность вернуться к Золотому мосту, выпить чашку вьетнамского кофе с видом на горы или купить сувениры.

19:00–20:00 — выезд

Обратная дорога на ночном спальном автобусе.

8:00 — прибытие в Камрань

Вы узнаете

  • Почему архитекторы выбрали именно образ «рук бога» для Золотого моста и как эта конструкция изменила представление о современном Вьетнаме во всем мире
  • Зачем французские колонизаторы строили курорты на таких высотах, как им удавалось сохранять здесь привычный европейский уклад и какие тайны хранят старые винные погреба
  • Почему для вьетнамцев так важно строить пагоды именно в горах, какая символика зашифрована в статуе Белого Будды и как местные жители находят баланс между современными развлечениями и древними традициями
  • Как за несколько десятилетий обычный портовый город превратился в туристическую столицу страны и почему Дананг называют городом мостов

Организационные детали

  • Включено в стоимость: проезд на комфортабельном спальном автобусе (вместо кресел установлены полноценные полки для сна, каждое место с подушкой, пледом и USB-зарядкой), трансфер от автобуса до подножия Ба На Хиллс на минивэне или туристическом автобусе, входной билет в парк (включая все линии канатной дороги), обед в ресторане на вершине горы (мясо, морепродукты, овощи, фрукты и десерты), вход в парк Fantasy и основные локации (Золотой мост, Французская деревня, пагоды)
  • Дополнительные расходы (по желанию): завтрак в первый день (от $5 за чел.), ужин перед отправлением в Камрань, билет в Музей восковых фигур
  • Экскурсия не требует специальной подготовки, но предполагает много прогулок пешком. В парке есть эскалаторы и лифты для удобства перемещения между уровнями
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Возьмите с собой

  • Тёплую одежду. Температура на вершине (1500 м) может быть на 5–8°C ниже, чем у подножия
  • Удобные кроссовки или закрытую обувь. Вам предстоит много ходить
  • Солнцезащитный крем и очки. В горах ультрафиолет активнее
  • Зонт или дождевик. Погода на вершине переменчива

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2435 туристов
Мы команда гидов-интеллектуалов с профильным образованием и лицензией. Искренняя любовь к деталям и годы жизни в России позволяют нам говорить с вами на одном языке, глубоко понимая ваш культурный контекст. Вам
читать дальшеуменьшить

будет интересно! Мы не пересказываем сухие даты, а объясняем, как прошлое сформировало характер современного Вьетнама. Приоткрываем завесу повседневности: от семейного уклада до мест, скрытых от массового туриста. Национальную кухню показываем как часть души народа — учим не просто пробовать блюда, а понимать смыслы и традиции за каждым вкусом. В своей работе делаем ставку на интеллектуальный комфорт и индивидуальный ритм. Тонко чувствуем интересы: когда стоит углубиться в философские размышления и факты, а когда — дать вам время насладиться моментом. Вы не просто посещаете объекты, а проживаете настоящий вьетнамский день в компании эрудированного и надёжного друга.

Входит в следующие категории Камрани

Похожие экскурсии на «Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Камрани»

Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
На машине
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Камрани)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
12 авг в 05:30
13 авг в 05:30
от $367 за человека
Выгодный трансфер в Камрани
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Камрани
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 22:00
9 июл в 00:00
от $56 за всё до 3 чел.
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
На машине
12 часов
Индивидуальная
Целый день на острове развлечений VinWonders - из Камрани
Трансфер + билет в парк с аттракционами, аквапарком, океанариумом и другими активностями
Начало: У вашего отеля в Камрани
Завтра в 10:00
9 июл в 08:00
от $295 за человека
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
На автобусе
9 часов
Индивидуальная
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Завтра в 11:00
9 июл в 09:30
от $51 за человека
У нас ещё много экскурсий в Камрани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Камрани
от $506 за группу