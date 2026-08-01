Мы покажем вам самые яркие символы центрального Вьетнама.
Вы подниметесь к знаменитому Золотому мосту, погуляете по французским улочкам Ба На Хиллс и окажетесь в атмосферном Хойане — городе разноцветных фонарей, старинных домов и уютных набережных.
Вы подниметесь к знаменитому Золотому мосту, погуляете по французским улочкам Ба На Хиллс и окажетесь в атмосферном Хойане — городе разноцветных фонарей, старинных домов и уютных набережных.
Описание экскурсии
18:30 — выезд из отеля на автовокзал
20:00–6:30 — путь из Камрани в Дананг
9:30–14:30 — Ба На Хиллс. Поднимемся по одной из самых длинных канатных дорог мира, пройдём по Золотому мосту, увидим французскую деревню, сады и смотровые. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять, сделать фотографии и пообедать
15:30–18:00 — Хойан. Проследуем по историческому центру, внесённому в список ЮНЕСКО. Осмотрим старинные торговые дома, китайские храмы, японский крытый мост и улочки с сотнями разноцветных фонарей
18:30–20:00 — вечерний Дананг. Заедем на набережную реки Хан, чтобы полюбоваться мостом Дракона и небоскрёбами
20:00–9:00 — возвращение в Камрань на ночном автобусе
Вы узнаете:
- как небольшая рыбацкая страна превратилась в одно из самых популярных туристических направлений Азии
- почему Ба На Хиллс называют самым необычным горным курортом страны и как появился мост Руки Бога
- как в городе смешались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер до/от вокзала, билеты на спальный автобус в обе стороны, входные билеты, доступ к фирменному приложению с интерактивной картой достопримечательностей, объектов и маршрутов Ба На Хиллс
- Дополнительно по меню оплачивается питание
ежедневно в 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$330
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Несколько лет я живу во Вьетнаме и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно приносит
Входит в следующие категории Камрани
Похожие экскурсии на «Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное»
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборНочной заплыв на сапах к светящемуся планктону
Увидеть чудо природы в тёплом море Камрани
Начало: На пляже Бай Дай
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
12 авг в 19:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Идеальный день на островах Орхидей и Обезьян из Камрани
Путешествие на катере с трансфером из Камрани
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от $390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Зиплайн в кронах тропического леса (из Камрани)
Пролететь над джунглями, пройти подвесные мосты и увидеть Вьетнам с высоты
Начало: В центре Камрани
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
от $51 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Дананг и Хойан за 1 день - из Камрани
От облаков Леди Будды до фонариков Старого города
Завтра в 19:00
7 авг в 19:00
от $450 за всё до 2 чел.
$330 за человека