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Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное

Мост Руки Бога, комплекс Ба На Хиллс и город-порт Хойан
Мы покажем вам самые яркие символы центрального Вьетнама.

Вы подниметесь к знаменитому Золотому мосту, погуляете по французским улочкам Ба На Хиллс и окажетесь в атмосферном Хойане — городе разноцветных фонарей, старинных домов и уютных набережных.
Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное
Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное
Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное

Описание экскурсии

18:30 — выезд из отеля на автовокзал

20:00–6:30 — путь из Камрани в Дананг

9:30–14:30 — Ба На Хиллс. Поднимемся по одной из самых длинных канатных дорог мира, пройдём по Золотому мосту, увидим французскую деревню, сады и смотровые. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять, сделать фотографии и пообедать

15:30–18:00 — Хойан. Проследуем по историческому центру, внесённому в список ЮНЕСКО. Осмотрим старинные торговые дома, китайские храмы, японский крытый мост и улочки с сотнями разноцветных фонарей

18:30–20:00 — вечерний Дананг. Заедем на набережную реки Хан, чтобы полюбоваться мостом Дракона и небоскрёбами

20:00–9:00 — возвращение в Камрань на ночном автобусе

Вы узнаете:

  • как небольшая рыбацкая страна превратилась в одно из самых популярных туристических направлений Азии
  • почему Ба На Хиллс называют самым необычным горным курортом страны и как появился мост Руки Бога
  • как в городе смешались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер до/от вокзала, билеты на спальный автобус в обе стороны, входные билеты, доступ к фирменному приложению с интерактивной картой достопримечательностей, объектов и маршрутов Ба На Хиллс
  • Дополнительно по меню оплачивается питание

ежедневно в 18:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$330
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Несколько лет я живу во Вьетнаме и профессионально занимаюсь авторскими путешествиями по этой удивительной стране. До этого много лет работал топ-менеджером, но однажды понял, что хочу заниматься тем, что действительно приносит
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удовольствие. Я окончил курсы экскурсоводов в Санкт-Петербурге и Школу гидов Льва Лурье, а после переезда во Вьетнам полностью посвятил себя работе гида. Несколько лет работы привели меня к созданию собственного формата путешествий. Это сочетание свободы самостоятельной поездки, авторского сопровождения, тщательно продуманного маршрута и постоянной поддержки живого гида. Благодаря этому можно путешествовать в своём темпе, но не оставаться без помощи и интересного рассказа.

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