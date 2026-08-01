Мы покажем вам самые яркие символы центрального Вьетнама. Вы подниметесь к знаменитому Золотому мосту, погуляете по французским улочкам Ба На Хиллс и окажетесь в атмосферном Хойане — городе разноцветных фонарей, старинных домов и уютных набережных.

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Описание экскурсии

18:30 — выезд из отеля на автовокзал

20:00–6:30 — путь из Камрани в Дананг

9:30–14:30 — Ба На Хиллс. Поднимемся по одной из самых длинных канатных дорог мира, пройдём по Золотому мосту, увидим французскую деревню, сады и смотровые. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять, сделать фотографии и пообедать

15:30–18:00 — Хойан. Проследуем по историческому центру, внесённому в список ЮНЕСКО. Осмотрим старинные торговые дома, китайские храмы, японский крытый мост и улочки с сотнями разноцветных фонарей

18:30–20:00 — вечерний Дананг. Заедем на набережную реки Хан, чтобы полюбоваться мостом Дракона и небоскрёбами

20:00–9:00 — возвращение в Камрань на ночном автобусе

Вы узнаете:

как небольшая рыбацкая страна превратилась в одно из самых популярных туристических направлений Азии

почему Ба На Хиллс называют самым необычным горным курортом страны и как появился мост Руки Бога

как в городе смешались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры

Организационные детали