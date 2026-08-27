Но этот маршрут соединяет всё: прогулку по Золотому мосту над облаками, визит на кокосовый остров на побережье и вечер в старинном Хойане среди фонарей, воды и тихих улочек. Вы увидите Вьетнам разным — и запомните его надолго.
Описание билета
Эта экскурсия — настоящий переход от небес к земле: от золотого моста над облаками до древних улиц Хойана, полного фонарей, ароматов и истории. Вас ждут 5 ярких локации, каждая из которых раскрывает разные грани Вьетнама — природную, духовную и культурную.
Под облаками: Золотой мост и Ба На Хиллс
Мы начнём день с посещения Моста Дракона, затем Ба На, куда поднимемся по живописной канатной дороге. Вас ждёт:
— легендарный Золотой мост, «поддерживаемый» гигантскими руками, — символ современной архитектуры Вьетнама
— прогулка над облаками на высоте 1480 метров
— французская деревня с замками и собором, парки, сады, пагоды и шоу
— свободное время в парке развлечений (аттракционы, электросани, игровые залы. Обед в ресторане со звездой Мишлен (за доплату)
Кокосовый остров
Затем нас ждёт весёлое путешествие по реке через джунгли: круглые вьетнамские лодки, лодки-карусели и караоке прямо на воде. Местные покажут приёмы рыбалки, и мы погрузимся в атмосферу жизни у реки — шумно и по-настоящему. А в конце выйдем в просторную дельту, где время будто замирает.
Сказочный Хойан
К вечеру мы окажемся в самом атмосферном городе Вьетнама — Хойане, охраняемом ЮНЕСКО. В программе:
— прогулка по старинным улочкам с китайскими, японскими, вьетнамскими и французскими домами
— легендарный Крытый мост с пагодой — тот самый, что изображён на банкноте
— катание на лодочках под бумажными фонарями, загадывание желаний, вечерний свет фонарей и ужин в историческом квартале
Примерный тайминг
6:00 — прибытие в Дананг из Камрани, завтрак, водные процедуры
7:00 — Золотой мост
12:00 — обед
15:00 — кокосовый остров
16:00 — Хойян, ужин
19:00 — отправление назад
Организационные детали
- Экскурсия подразумевает ночной переезд на комфортабельном автобусе-отеле (slipingbas) из Камрани в Дананг (около 10 ч). Всю дорогу спим в отдельных капсулах с кондиционером, ТВ, Wi-Fi, зарядкой и водой
- Между локациями будем перемещаться на комфортабельном автомобиле Toyota Innova или Ford Transit с кондиционером. В салоне есть питьевая вода
- Дополнительные расходы по желанию: обед и ужин — от $20, катание на лодке — $15–20, аттракционы
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 19:20
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$380