Мост Руки Бога, кокосовый остров и огни Хойана - из Камрани

От прогулки над облаками до вечернего города фонарей - три лица Вьетнама в одном путешествии
Понять Вьетнам за один день сложно — здесь соседствуют древние традиции, нетронутая природа и современная архитектура.

Но этот маршрут соединяет всё: прогулку по Золотому мосту над облаками, визит на кокосовый остров на побережье и вечер в старинном Хойане среди фонарей, воды и тихих улочек. Вы увидите Вьетнам разным — и запомните его надолго.
Мост Руки Бога, кокосовый остров и огни Хойана - из Камрани
Мост Руки Бога, кокосовый остров и огни Хойана - из Камрани
Мост Руки Бога, кокосовый остров и огни Хойана - из Камрани

Описание билета

Эта экскурсия — настоящий переход от небес к земле: от золотого моста над облаками до древних улиц Хойана, полного фонарей, ароматов и истории. Вас ждут 5 ярких локации, каждая из которых раскрывает разные грани Вьетнама — природную, духовную и культурную.

Под облаками: Золотой мост и Ба На Хиллс

Мы начнём день с посещения Моста Дракона, затем Ба На, куда поднимемся по живописной канатной дороге. Вас ждёт:
— легендарный Золотой мост, «поддерживаемый» гигантскими руками, — символ современной архитектуры Вьетнама
— прогулка над облаками на высоте 1480 метров
— французская деревня с замками и собором, парки, сады, пагоды и шоу
— свободное время в парке развлечений (аттракционы, электросани, игровые залы. Обед в ресторане со звездой Мишлен (за доплату)

Кокосовый остров

Затем нас ждёт весёлое путешествие по реке через джунгли: круглые вьетнамские лодки, лодки-карусели и караоке прямо на воде. Местные покажут приёмы рыбалки, и мы погрузимся в атмосферу жизни у реки — шумно и по-настоящему. А в конце выйдем в просторную дельту, где время будто замирает.

Сказочный Хойан

К вечеру мы окажемся в самом атмосферном городе Вьетнама — Хойане, охраняемом ЮНЕСКО. В программе:
— прогулка по старинным улочкам с китайскими, японскими, вьетнамскими и французскими домами
— легендарный Крытый мост с пагодой — тот самый, что изображён на банкноте
— катание на лодочках под бумажными фонарями, загадывание желаний, вечерний свет фонарей и ужин в историческом квартале

Примерный тайминг

6:00 — прибытие в Дананг из Камрани, завтрак, водные процедуры
7:00 — Золотой мост
12:00 — обед
15:00 — кокосовый остров
16:00 — Хойян, ужин
19:00 — отправление назад

Организационные детали

  • Экскурсия подразумевает ночной переезд на комфортабельном автобусе-отеле (slipingbas) из Камрани в Дананг (около 10 ч). Всю дорогу спим в отдельных капсулах с кондиционером, ТВ, Wi-Fi, зарядкой и водой
  • Между локациями будем перемещаться на комфортабельном автомобиле Toyota Innova или Ford Transit с кондиционером. В салоне есть питьевая вода
  • Дополнительные расходы по желанию: обед и ужин — от $20, катание на лодке — $15–20, аттракционы
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 19:20

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник$380
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Камрани
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 19:20
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Реваль
Реваль — ваша команда гидов в Камрани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 310 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня. Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой
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и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении — север и юг Вьетнама, крупные города. Всю жизнь работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.

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