Вьетнам 3. проводит ещё 5 экскурсий

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Вы познакомитесь с самыми необычными и красивыми из них, которые выделяются среди читать дальше уменьшить сотен других в округе. В программу БуддаТура входят пагоды Хай Ан Ту, Лок То, Чунг Лам и Суи До.



Везде вы сможете проникнуться безмятежной атмосферой жизни монахов, а также полюбоваться лучшими видами на окрестности и долину реки Кай. Большая индивидуальная поездка по буддийским храмам Нячанга. Жители Вьетнама очень набожные, и каждая пагода здесь по-своему интересна и уникальна.Вы познакомитесь с самыми необычными и красивыми из них, которые выделяются среди 5 1 отзыв

Анатолий И Команда Гидов Ваш гид в Нячанге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $120 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 7 часов 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Понятное дело, что в стране, где основная часть верующего населения - это буддисты, никуда без пагод. И пагод много, и все они очень красивы, и в основном отличаются друг от друга, имея лишь некоторые общие черты. Само собой, мы не могли пройти мимо этой стороны жизни Вьетнама. Именно так родился "Будда-тур". В эту программу мы отобрали не просто пагоды. Их здесь много и можно выбрать любую. Но мы старались подобрать максимально интересные места именно для нас. Все они уникальны и увлекательны по-своему. Пагода Хай Ан Ту Кроме того, что она красива сама по себе, пагода интересна тем, что находится у подножия горы, на вершине которой живет монах-отшельник. Прогулявшись по небольшой территории храма, мы поднимемся по каменным ступеням лестницы на самый верх холма, попутно оказавшись на смотровой площадке с лежачим Буддой. Отсюда открывается красивый вид на Нячанг и реку Кай с ее островами. Далее, поднявшись по лестнице на самую вершину, мы увидим, как живут монахи-отшельники Вьетнама. С отличным видом на город с его суетой, с чистым воздухом и обилием зелени вокруг. При Вашем желании мы сможем взобраться на огромный валун, откуда открывается панорамный вид на реку и Нячанг, а также прогуляться по самой вершине холма. Далее экскурсионный путь лежит через железнодорожный мост и вьетнамские кварталы. Это своего рода небольшая обзорная экскурсия по настоящему Вьетнаму. Вы поймете, почему мы в шутку называем ж. д. мост Нячанга примером вьетнамской находчивости. Мы проедем через исключительно вьетнамский район и сможем выехать к следующей пагоде - Лок То. Пагода Лок То Эта пагода находится недалеко от торгового центра Биг-С и очень красива. Но в экскурсию она попала главным образом из-за того, что находится среди настоящих вьетнамских кварталов и путь к ней интересен тем, что мы сможем погрузиться в жизнь Другого, нетуристического Вьетнама. После этой пагоды наш путь лежит через рисовые поля к следующей точке путешествия Пагода Чунг Лам Здесь обязательно стоит побывать. Это место интересно тем, что именно здесь находится самая высокая статуя Будды во всем Вьетнаме. Самая высокая и во всем Вьетнаме. 48 метров. Но сюда не возят туристические фирмы, а поэтому "малыш" остается тайной для наших соотечественников. Но не только ради него мы поедем в это место, но и ради самой пагоды, лестницы с красивыми драконами и конечно же вида на рисовые поля и далекий Нячанг. Однако, если касаться темы красивых видов, то наверное пагода Суи До даст фору всем в окрестностях Нячанга. И именно туда мы и поедем после Будды. Пагода Суи До Эта пагода находится вдали от шума города, она затеряна в краю бескрайних рисовых полей и стоит на горе, с которой струится родник, превращающийся в сезон дождей в бурный поток. Прелесть ее в том, что сам молитвенный зал расположен на середине подъема на гору, а далее множество тропинок ведут в различные точки, как то молитвенные залы, домики монахов, сам ручей. Но интереснее всего подняться по той тропе, которая ведет на самый верх и заканчивается в небольшом поселении монахов. Отсюда открывается прекрасный вид на долину. И здесь так тихо и спокойно, что уходить не хочется вовсе. Именно для того, чтобы подарить Вам это ощущение, наша экскурсия и закончится этой пагодой.

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Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Сопровождающий

Обед (национальная вьетнамская еда)

Входные билеты Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Мы заедем за Вами в отель Завершение: По окончании экскурсии мы привезем Вас в отель Когда и сколько длится? Когда: По запросу. Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.