Вьетнам 3. проводит ещё 5 экскурсий

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БуддаТур. Мистика храмов

Вьетнам 3.
Вьетнам 3. – Гид из Нячанга
Большая индивидуальная поездка по буддийским храмам Нячанга.

Жители Вьетнама очень набожные, и каждая пагода здесь по-своему интересна и уникальна.

Вы познакомитесь с самыми необычными и красивыми 🤩 из них, которые выделяются среди сотен других в округе.

В программу БуддаТура входят пагоды Хай Ан Ту, Лок То, Чунг Лам и Суи До.

Везде вы сможете проникнуться безмятежной атмосферой жизни монахов, а также полюбоваться лучшими видами на окрестности и долину реки Кай.
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БуддаТур. Мистика храмов
БуддаТур. Мистика храмов
Понятное дело, что в стране, где основная часть верующего населения - это буддисты, никуда без пагод. И пагод много, и все они очень красивы, и в основном отличаются друг от друга, имея лишь некоторые общие черты. Само собой, мы не могли пройти мимо этой стороны жизни Вьетнама. Именно так родился "Будда-тур".
В эту программу мы отобрали не просто пагоды. Их здесь много и можно выбрать любую. Но мы старались подобрать максимально интересные места именно для нас. Все они уникальны и увлекательны по-своему.
Пагода Хай Ан Ту
Кроме того, что она красива сама по себе, пагода интересна тем, что находится у подножия горы ⛰️, на вершине которой живет монах-отшельник. Прогулявшись по небольшой территории храма, мы поднимемся по каменным ступеням лестницы на самый верх холма, попутно оказавшись на смотровой площадке с лежачим Буддой. Отсюда открывается красивый вид на Нячанг и реку Кай с ее островами.
Далее, поднявшись по лестнице на самую вершину, мы увидим, как живут монахи-отшельники Вьетнама. С отличным видом на город 🏙️ с его суетой, с чистым воздухом и обилием зелени вокруг.
При Вашем желании мы сможем взобраться на огромный валун, откуда открывается панорамный вид на реку и Нячанг, а также прогуляться 👣 по самой вершине холма.
Далее экскурсионный путь лежит через железнодорожный мост и вьетнамские кварталы. Это своего рода небольшая обзорная экскурсия ⛳ по настоящему Вьетнаму. Вы поймете, почему мы в шутку называем ж. д. мост Нячанга примером вьетнамской находчивости.
Мы проедем через исключительно вьетнамский район и сможем выехать к следующей пагоде - Лок То.
Пагода Лок То
Эта пагода находится недалеко от торгового центра Биг-С и очень красива. Но в экскурсию она попала главным образом из-за того, что находится среди настоящих вьетнамских кварталов и путь к ней интересен тем, что мы сможем погрузиться в жизнь Другого, нетуристического Вьетнама.
После этой пагоды наш путь лежит через рисовые поля к следующей точке путешествия
Пагода Чунг Лам
Здесь обязательно стоит побывать. Это место интересно тем, что именно здесь находится самая высокая статуя Будды во всем Вьетнаме. Самая высокая и во всем Вьетнаме. 48 метров. Но сюда не возят туристические фирмы, а поэтому "малыш" остается тайной для наших соотечественников.
Но не только ради него мы поедем в это место, но и ради самой пагоды, лестницы с красивыми 🤩 драконами и конечно же вида на рисовые поля и далекий Нячанг.
Однако, если касаться темы красивых видов, то наверное пагода Суи До даст фору всем в окрестностях Нячанга. И именно туда мы и поедем после Будды.
Пагода Суи До
Эта пагода находится вдали от шума города, она затеряна в краю бескрайних рисовых полей и стоит на горе, с которой струится родник, превращающийся в сезон дождей в бурный поток.
Прелесть ее в том, что сам молитвенный зал расположен на середине подъема на гору, а далее множество тропинок ведут в различные точки, как то молитвенные залы, домики монахов, сам ручей. Но интереснее всего подняться по той тропе, которая ведет на самый верх и заканчивается в небольшом поселении монахов. Отсюда открывается прекрасный вид на долину. И здесь так тихо и спокойно, что уходить не хочется вовсе.
Именно для того, чтобы подарить Вам это ощущение, наша экскурсия и закончится этой пагодой.
Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождающий
  • Обед (национальная вьетнамская еда)
  • Входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Мы заедем за Вами в отель.
Место завершения
🏁 По окончании экскурсии мы привезем Вас в отель
БуддаТур. Мистика храмов
БуддаТур. Мистика храмов
БуддаТур. Мистика храмов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вьетнам 3.
Вьетнам 3.
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