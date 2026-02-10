Мини-группа
до 12 чел.
Исторический Нячанг: башни По Нагар, пагода Лонг Сон и французская церковь
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
12 фев в 08:00
$42.80 за человека
Групповая
до 20 чел.
Водопад Ба Хо и пагода Да Бао - природная красота и культура
Начало: Трансфер от места проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
$39.48 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
$139.50
$155 за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительное путешествие на 5 ч: водопады и пагода с самым высоким Буддой
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$170
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопады Ба Хо, пагода Нгок Сон и рыбацкая деревня
Начало: Мы заберем вас из вашего отеля
Расписание: По запросу.
$250 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Пагоды»
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Пагоды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
