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Нячанг: от прошлого к будущему

Башни По Нагар, храм Да Бао, панорамы с 40-го этажа и белоснежный пляж
Вы увидите Нячанг как город контрастов: от наследия Чамской цивилизации и старинных храмов до стильных современных пространств у океана.

Мы проедем по самым красивым точкам города, поговорим о культуре и истории Вьетнама, а завершить день можно будет купанием на белоснежном пляже.
Нячанг: от прошлого к будущему
Нячанг: от прошлого к будущему
Нячанг: от прошлого к будущему

Описание экскурсии

Мы начнём экскурсию в 8:00 от вашего отеля в пределах Нячанга и построим маршрут так, чтобы вы увидели город в развитии. В программе:

Смотровая площадка на 40-м этаже

Сначала поднимемся на смотровую площадку в центре города. Отсюда открывается панорама Нячанга: море, залив, горы и городские кварталы. Сделаем паузу на вьетнамский кофе.

Ремесленная деревня Чыонг Сон

Затем отправимся в ремесленную локацию на юге города. Здесь можно увидеть традиционную ручную работу и почувствовать культурную сторону Вьетнама без витринного глянца.

Кафедральный собор Нячанга

Посетим один из главных архитектурных символов города. Собор напоминает о колониальном периоде и показывает, как в облике Нячанга переплелись разные эпохи.

Башни По Нагар

Следующая остановка — древний храмовый комплекс Чамской цивилизации и одна из самых важных исторических достопримечательностей города. Здесь поговорим о прошлом региона, чамской культуре и роли священных мест во Вьетнаме.

Храм на горе Да Бао

Поднимемся к тихому храму на горе. Отсюда открывается панорамный вид на весь Нячанг, залив, острова и горы.

«Вега Сити»

Финальная часть маршрута — современный прибрежный комплекс «Вега Сити». Прогуляемся по территории, посмотрим на эффектное здание кукольного театра До, сделаем фото у моря и выйдем на пляж с белым песком. По желанию оставим время на купание.

Музей жемчуга

Вы познакомитесь с экспозицией и узнаете, как выращивают жемчуг. По желанию за доплату можно погрузиться за устрицей, достать раковину и затем оформить найденный жемчуг в собственное украшение.

К 13:00–14:00 мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Vios, Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Ford Transit или аналогичном автомобиле с кондиционером
  • В стоимость входит трансфер, входные билеты по программе, вьетнамский кофе на смотровой площадке и вода
  • Отдельно по желанию оплачивается погружение за устрицей — стоимость зависит от выбранного формата и украшения, уточняется на месте
  • Для посещения храмов необходима одежда, прикрывающая плечи и колени. Можно взять с собой лёгкую накидку
  • Возможна организация трансфера из Камрани. Семейный минивэн до 7 мест — $30, микроавтобус до 16 мест — $40
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети до 7 лет$60
Стандартный$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Живу во Вьетнаме уже более 10 лет и владею экскурсионным агентством. За это время я собрал команду лучших профессиональных гидов для экскурсий по всему Вьетнаму. Мы делаем путешествия комфортными, интересными и действительно запоминающимися.

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