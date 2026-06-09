Вы увидите Нячанг как город контрастов: от наследия Чамской цивилизации и старинных храмов до стильных современных пространств у океана. Мы проедем по самым красивым точкам города, поговорим о культуре и истории Вьетнама, а завершить день можно будет купанием на белоснежном пляже.

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Описание экскурсии

Мы начнём экскурсию в 8:00 от вашего отеля в пределах Нячанга и построим маршрут так, чтобы вы увидели город в развитии. В программе:

Смотровая площадка на 40-м этаже

Сначала поднимемся на смотровую площадку в центре города. Отсюда открывается панорама Нячанга: море, залив, горы и городские кварталы. Сделаем паузу на вьетнамский кофе.

Ремесленная деревня Чыонг Сон

Затем отправимся в ремесленную локацию на юге города. Здесь можно увидеть традиционную ручную работу и почувствовать культурную сторону Вьетнама без витринного глянца.

Кафедральный собор Нячанга

Посетим один из главных архитектурных символов города. Собор напоминает о колониальном периоде и показывает, как в облике Нячанга переплелись разные эпохи.

Башни По Нагар

Следующая остановка — древний храмовый комплекс Чамской цивилизации и одна из самых важных исторических достопримечательностей города. Здесь поговорим о прошлом региона, чамской культуре и роли священных мест во Вьетнаме.

Храм на горе Да Бао

Поднимемся к тихому храму на горе. Отсюда открывается панорамный вид на весь Нячанг, залив, острова и горы.

«Вега Сити»

Финальная часть маршрута — современный прибрежный комплекс «Вега Сити». Прогуляемся по территории, посмотрим на эффектное здание кукольного театра До, сделаем фото у моря и выйдем на пляж с белым песком. По желанию оставим время на купание.

Музей жемчуга

Вы познакомитесь с экспозицией и узнаете, как выращивают жемчуг. По желанию за доплату можно погрузиться за устрицей, достать раковину и затем оформить найденный жемчуг в собственное украшение.

К 13:00–14:00 мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали