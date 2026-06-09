Мы проедем по самым красивым точкам города, поговорим о культуре и истории Вьетнама, а завершить день можно будет купанием на белоснежном пляже.
Описание экскурсии
Мы начнём экскурсию в 8:00 от вашего отеля в пределах Нячанга и построим маршрут так, чтобы вы увидели город в развитии. В программе:
Смотровая площадка на 40-м этаже
Сначала поднимемся на смотровую площадку в центре города. Отсюда открывается панорама Нячанга: море, залив, горы и городские кварталы. Сделаем паузу на вьетнамский кофе.
Ремесленная деревня Чыонг Сон
Затем отправимся в ремесленную локацию на юге города. Здесь можно увидеть традиционную ручную работу и почувствовать культурную сторону Вьетнама без витринного глянца.
Кафедральный собор Нячанга
Посетим один из главных архитектурных символов города. Собор напоминает о колониальном периоде и показывает, как в облике Нячанга переплелись разные эпохи.
Башни По Нагар
Следующая остановка — древний храмовый комплекс Чамской цивилизации и одна из самых важных исторических достопримечательностей города. Здесь поговорим о прошлом региона, чамской культуре и роли священных мест во Вьетнаме.
Храм на горе Да Бао
Поднимемся к тихому храму на горе. Отсюда открывается панорамный вид на весь Нячанг, залив, острова и горы.
«Вега Сити»
Финальная часть маршрута — современный прибрежный комплекс «Вега Сити». Прогуляемся по территории, посмотрим на эффектное здание кукольного театра До, сделаем фото у моря и выйдем на пляж с белым песком. По желанию оставим время на купание.
Музей жемчуга
Вы познакомитесь с экспозицией и узнаете, как выращивают жемчуг. По желанию за доплату можно погрузиться за устрицей, достать раковину и затем оформить найденный жемчуг в собственное украшение.
К 13:00–14:00 мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Vios, Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Ford Transit или аналогичном автомобиле с кондиционером
- В стоимость входит трансфер, входные билеты по программе, вьетнамский кофе на смотровой площадке и вода
- Отдельно по желанию оплачивается погружение за устрицей — стоимость зависит от выбранного формата и украшения, уточняется на месте
- Для посещения храмов необходима одежда, прикрывающая плечи и колени. Можно взять с собой лёгкую накидку
- Возможна организация трансфера из Камрани. Семейный минивэн до 7 мест — $30, микроавтобус до 16 мест — $40
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|$60
|Стандартный
|$75