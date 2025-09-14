Водная прогулка
Закатный тур на SUP-сёрфе
Ощутите магию заката на реке Кай, плывя на SUP-сёрфе. Уникальная возможность увидеть Нячанг с воды и насладиться местными закусками
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 15:00.
Завтра в 15:00
12 фев в 15:00
$19.62 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
$139.50
$155 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
$139 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVasilii14 сентября 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритОтличный тур от команды гидов.
Показали крутые места Нячанга, куда сами бы мы вряд ли зашли. Раскрыли немного души города и
- ААлина14 сентября 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритМарина замечательный экскурсовод и потрясающий человек! Сразу просила нас об интересах и мгновенно начала нашу экскурсию в интересующей нас тематике! Экскурсия прошла на одном дыхание, как встреча друзей! Спасибо большое! Обязательно вернемся
- ННаталья6 августа 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритОтличная экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал про жизнь и обычаи вьетнамцев, мы побывали в местах, куда сложно проехать на машине.
На байке с таким водителем ездить безопасно и очень комфортно.
Спасибо).
- ССергей30 июля 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритНаша поездка началась со знакомства с гидом Анатолием, узнав наши интересы, мы отправились на комфортабельном автомобиле. Экскурсия была построена по
- ННаталья9 июля 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритСтараюсь в каждой стране брать подобные экскурсии. Понравилась организация, отношение. Анатолий и Андрей уверенные водители, показали нам Нячанг с изнанки: узкие улочки, храмы, мостики, была дегустация чая, кофе, кокосового смузи. Огромное спасибо! Рекомендую
- ННикита27 июня 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритКлевые локации. Гид Андрей показал/рассказал много всего интересного!
- ООльга14 июня 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритРебята Марина и Андрей очень мило покатали нас по городу, действительно показали места, которые мы бы сами в жизни не нашли и где нет толп туристов.
Всё очень удобно, продуманно и очень интересно. Нам ну очень понравилась экскурсия.
- DDvpavlovich24 мая 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритБыли на экскурсии вдвоем на двух байках, гиды Марина и Андрей. 5 звезд однозначно, очень интересная подача, много интересной информации,
- ВВера2 мая 2025Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритМоим гидом была Марина. Было бы 10 звезд, поставила бы 11). Мне очень понравилась экскурсия. Марина аккуратно водит байк, с
- ССветлана2 сентября 2024Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритСамая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был
- ККропачева20 августа 2024Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритБыли на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы
- ТТатьяна15 августа 2024Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритЕздила на индивидуальную экскурсию "Другой Нячанг" с гидом Анатолием! Просто полный восторг!!! Когда вы сходите с исхоженных туристических троп, город
- ООксана14 января 2024Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритМототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
- SSotnik-e5 декабря 2018Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колоритОчень мне понравилась экскурсия! Во первых на байке, а не совсеми в автобусе, во вторых это весело, в третьих проехаться/побывать в тех местах, где туристы или мало ходят.
