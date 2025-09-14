Мои заказы

кай нячанг экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «кай нячанг экскурсии» в Нячанге на русском языке, цены от $19, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Закатный тур на SUP-сёрфе
SUP-прогулки
4 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Закатный тур на SUP-сёрфе
Ощутите магию заката на реке Кай, плывя на SUP-сёрфе. Уникальная возможность увидеть Нячанг с воды и насладиться местными закусками
Начало: Ваш отель в центре Нячанга
Расписание: Ежедневно в 15:00.
Завтра в 15:00
12 фев в 15:00
$19.62 за человека
Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
На автобусе
4 часа
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
$139.50$155 за всё до 8 чел.
Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри (на байке пассажиром)
4 часа
Индивидуальная
Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри (на байке пассажиром)
Начало: Нячанг
$139 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vasilii
    14 сентября 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Отличный тур от команды гидов.

    Показали крутые места Нячанга, куда сами бы мы вряд ли зашли. Раскрыли немного души города и
    читать дальше

    горожан. Именно после этой экскурсии стало совсем легко изучать закоулки города самостоятельно и не париться на тему опасностей и реакции на незнакомцев. Вьетнамцы дружелюбны и гостеприимны, если ты к ним с душой.

    Чай с молоком на острове, северный рынок, переулки около католического храма и самодельный мост - топ.

    Спасибо Андрею и Толе за шикарную поездку!

  • А
    Алина
    14 сентября 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Марина замечательный экскурсовод и потрясающий человек! Сразу просила нас об интересах и мгновенно начала нашу экскурсию в интересующей нас тематике! Экскурсия прошла на одном дыхание, как встреча друзей! Спасибо большое! Обязательно вернемся
  • Н
    Наталья
    6 августа 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Отличная экскурсия! Гид Андрей очень интересно рассказал про жизнь и обычаи вьетнамцев, мы побывали в местах, куда сложно проехать на машине.
    На байке с таким водителем ездить безопасно и очень комфортно.
    Спасибо).
  • С
    Сергей
    30 июля 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Наша поездка началась со знакомства с гидом Анатолием, узнав наши интересы, мы отправились на комфортабельном автомобиле. Экскурсия была построена по
    читать дальше

    предложенному маршруту, но учитывая возрастные особенности нашей семьи. Было интересно и детям и взрослым. Узкие улочки, жизнь изнутри, знаковые места, побывали внутри Будды. Закончили поездку в удивительном самобытном ресторане. Попробовали салат с медузой, салат со стеблем лотоса. Суп Лау с морепродуктами, который готовили сами, это восторг.
    Спасибо, за отличное погружение в мир настоящего Вьетнама!

  • Н
    Наталья
    9 июля 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Стараюсь в каждой стране брать подобные экскурсии. Понравилась организация, отношение. Анатолий и Андрей уверенные водители, показали нам Нячанг с изнанки: узкие улочки, храмы, мостики, была дегустация чая, кофе, кокосового смузи. Огромное спасибо! Рекомендую
  • Н
    Никита
    27 июня 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Клевые локации. Гид Андрей показал/рассказал много всего интересного!
  • О
    Ольга
    14 июня 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Ребята Марина и Андрей очень мило покатали нас по городу, действительно показали места, которые мы бы сами в жизни не нашли и где нет толп туристов.
    Всё очень удобно, продуманно и очень интересно. Нам ну очень понравилась экскурсия.
  • D
    Dvpavlovich
    24 мая 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Были на экскурсии вдвоем на двух байках, гиды Марина и Андрей. 5 звезд однозначно, очень интересная подача, много интересной информации,
    читать дальше

    Марина просто как энциклопедия) и места интересные посмотрели спокойно, размеренно, без спешки, автобусными турами вы туда точно не попадете, и с некоторыми покупками по ходу экскурсии помогли и информации по другим полезным локациям на вотсапп скинули. Как человек, не один год путешествовавший на мотоциклах, не могу не отметить аккуратное вождение. Вобщем это, наверное, одна из самых интересных поездок, ребятам огромное спасибо и удачи в дальнейшей деятельности.

  • В
    Вера
    2 мая 2025
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Моим гидом была Марина. Было бы 10 звезд, поставила бы 11). Мне очень понравилась экскурсия. Марина аккуратно водит байк, с
    читать дальше

    ней совершенно не страшно ездить. В силу обстоятельств, я попросила перенести время экскурсии, Марина пошла мне навстречу, приехала, буквально через 20 минут. Она показала, как в действительности живут вьетнамцы, мы были в мужском монастыре,, в очень симпатичном местном ресторанчике, останавливались в красивых местах, она показала где лучше менять деньги, можно было задавать любые вопросы и получать на них развернутые ответы. Главное, сама экскурсия проходила без толп туристов и в местах, куда сам не поедешь, просто потому, что не сразу найдешь). Рекомендую этих ребят, поверьте, с ними интересно.

  • С
    Светлана
    2 сентября 2024
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Самая замечательная и познавательная экскурсия, на которой была в Нячанге. Анатолий рассказывает настолько интересно, что даже мой 14-летний сын был
    читать дальше

    очень заинтересован. Нам показали множество мест, которые раскрывают жизнь обычных людей, историю Вьетнама. Очень хочется отметить аккуратное вождение мотоцикла. Экскурсия безопасна и для тех, кто приезжает с детьми подростками. Очень жалко, что узнали об этой экскурсии только в конце отдыха (было с чем сравнить). Не успели съездить еще на одну. Анатолий, спасибо огромное! Ваши знания, подача информации, любовь ко Вьетнаму превосходны!

  • К
    Кропачева
    20 августа 2024
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Были на экскурсии "Другой Нячанг" с Анатолием. Это потрясающе!!! Море информации, интереснейшие места, которые самим не найти. Благодаря Анатолию мы
    читать дальше

    увидели изнанку вьетнамского рынка, нас накормил обедом сам настоятель буддийского монастыря, мы узнали легенды и исторические факты. Анатолий - очень глубокий и разносторонний человек. Однозначно рекомендуем эту экскурсию! (Проводилась на комфортном автомобиле, водителю отдельное спасибо!)

  • Т
    Татьяна
    15 августа 2024
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Ездила на индивидуальную экскурсию "Другой Нячанг" с гидом Анатолием! Просто полный восторг!!! Когда вы сходите с исхоженных туристических троп, город
    читать дальше

    открывается вам совсем с другой стороны! Увидели рыбацкие лодочки, проехали вдоль деревушек, узнали о жизни местных жителей, продегустировали настоящий вьетнамский кофе! 😍 Анатолий учёл все пожелания и показал самые интересные для меня места в Нячанге! И всё это на байке!! 😍 Кто хочет промчаться с ветерком, получит кайф от поездки! Огромное спасибо! С удовольствием рекомендую

  • О
    Оксана
    14 января 2024
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Мототур "Другой Нячанг" с гидом Анатолием превзошёл все мои ожидания. Это был мой первый опыт езды на байке, Я в
    читать дальше

    восторге. Путешествовала по Вьетнаму в составе группы уже неделю, но за эти несколько часов узнала о Вьетнаме намного больше. Отдельная благодарность гиду Анатолию, мне очень повезло с ним. Видно что человек любит свою работу и Вьетнам. Было ощущение полного погружения в среду. Если вы открыты к новому, Всем советую не раздумывая ехать с ним и познавать такой великолепный и многогранный Вьетнам.

  • S
    Sotnik-e
    5 декабря 2018
    Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит
    Очень мне понравилась экскурсия! Во первых на байке, а не совсеми в автобусе, во вторых это весело, в третьих проехаться/побывать в тех местах, где туристы или мало ходят.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «кай нячанг экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Закатный тур на SUP-сёрфе;
  2. Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри на местный колорит;
  3. Знакомство с Нячангом за 4 часа: взгляд изнутри (на байке пассажиром).
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Водопады Бахо;
  3. Даклак;
  4. Сайгон;
  5. Остров;
  6. Башни Понагар;
  7. Сад камней Хон Чонг;
  8. Пагода Лонгшон;
  9. Музей океанографии;
  10. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в феврале 2026
Сейчас в Нячанге в категории "кай нячанг экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 139.50 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «кай нячанг экскурсии», 15 ⭐ отзывов, цены от $19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель