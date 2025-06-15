Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день на борту комфортабельной лодки и откройте для себя подводный мир Нячанга. Вас ждут два погружения у живописных островов — Дам Бэй и Хон Мун. Можно выбрать дайвинг, снорклинг или фридайвинг — всё под присмотром опытных инструкторов. На борту — удобства, отдых и лёгкий перекус. Идеальный тур для тех, кто хочет совместить активность и комфорт. 5 1 отзыв

Алексей Ваш гид в Нячанге
Водная прогулка
Язык проведения 🇬🇧 английский
🇷🇺 русский
Длитель­ность 2 часа
Когда По согласованию с гидом
$80 за человека

Описание водной прогулки День на море в Нячанге — это отличная возможность познакомиться с подводным миром Южного Вьетнама. Утром за вами приедет автомобиль и отвезёт в порт, где начнётся тур. Вы посетите два живописных места для погружений: остров Дам Бэй — с прозрачной водой и пологим дном, идеально подходящий для первого выхода; морской заповедник у острова Хон Мун — одно из самых ярких мест Вьетнама для снорклинга и дайвинга. Программа включает два погружения по 30–50 минут. Можно выбрать погружение с аквалангом, снорклинг с маской и трубкой или фридайвинг для тех, кто ныряет без оборудования. Инструкторы обеспечат безопасность и помогут на всех этапах. Между погружениями — отдых на борту, закуски и прохладительные напитки. Тур подходит и для новичков, и для тех, кто уже знаком с подводным миром. Возвращение в отель — около 14:00.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида и инструктора

Транспорт

Оборудование

Бесплатный чай, кофе, фрукты, обед. Где начинаем и завершаем? Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa Завершение: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa, Вьетнам Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.