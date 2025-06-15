Проведите день на борту комфортабельной лодки и откройте для себя подводный мир Нячанга. Вас ждут два погружения у живописных островов — Дам Бэй и Хон Мун. Можно выбрать дайвинг, снорклинг или фридайвинг — всё под присмотром опытных инструкторов. На борту — удобства, отдых и лёгкий перекус. Идеальный тур для тех, кто хочет совместить активность и комфорт.
Описание водной прогулкиДень на море в Нячанге — это отличная возможность познакомиться с подводным миром Южного Вьетнама. Утром за вами приедет автомобиль и отвезёт в порт, где начнётся тур. Вы посетите два живописных места для погружений: остров Дам Бэй — с прозрачной водой и пологим дном, идеально подходящий для первого выхода; морской заповедник у острова Хон Мун — одно из самых ярких мест Вьетнама для снорклинга и дайвинга. Программа включает два погружения по 30–50 минут. Можно выбрать погружение с аквалангом, снорклинг с маской и трубкой или фридайвинг для тех, кто ныряет без оборудования. Инструкторы обеспечат безопасность и помогут на всех этапах. Между погружениями — отдых на борту, закуски и прохладительные напитки. Тур подходит и для новичков, и для тех, кто уже знаком с подводным миром. Возвращение в отель — около 14:00.
По согласованию с гидом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида и инструктора
- Транспорт
- Оборудование
- Бесплатный чай, кофе, фрукты, обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Завершение: 358 Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
15 июн 2025
Отличная организация, качественное оборудование. Команда постоянно мониторит погоду/видимость под водой, чтобы всегда обеспечить лучшие условия для погружений. Фрукты, вода, лёгкий обед входят в программу, по качеству претензий нет -просто, но
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
-
5%
Водная прогулка
Релакс в Нячанге: снорклинг и барбекю
Погрузитесь в мир отдыха и удовольствия в Нячанге: снорклинг среди кораллов, плавучий бар с коктейлями и грязевые ванны для релаксации
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
11 ноя в 08:15
$39
$41 за человека
Водная прогулка
Морская прогулка в Нячанге
Вас ждет незабываемая водная прогулка в Нячанге. Путешествие к островам Дам Бэй и Хон Мун подарит вам возможность увидеть подводные пещеры и ярких рыб
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 07:30
12 ноя в 07:30
$40 за человека
Водная прогулка
Дайвинг и снорклинг с элементами медитации в Нячанге
Нячанг - лучшее место для дайвинга и снорклинга во Вьетнаме! Погружение с инструктором, обучение технике ныряния и элементы медитации для полного расслабления
11 ноя в 07:30
12 ноя в 07:30
$79 за человека