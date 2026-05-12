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про свою страну и посещаемые места не рвался. Парень хороший, но я бы его назвал сопровождающим, но точно не гидом и точно не профессиональным со знанием русского языка. Скучно и не интересно. Обратный слипинг бас по расписанию поменяли и по факту нас проинформировали, что вместо отправления в 20.00 выезд в 19.15. А так как самое интересное и ради чего мы ехали это был вечерний Хойан с его атмосферой, зажиганием фонариков и катанием на лодках, то по причине раннего отъезда слипинг баса, мы это вообще не увидели и в самом интересном процессе не поучаствовали так как в 17.45 уже поехали на станцию отправления слипинг баса. И не посетили часть мест, которые были указаны в программе. Хотя цену заплатили полную. Вообщем закончили на разочаровании и поехали обратно в слипинг басе в свой отель. не рекомендую. Поняли что легче самим приехать в Хойан к 16.00 и быть там столько сколько нужно, так как нас туда привезли в самую жару и особо удовольствия от прогулки по жаре не получили, сидели в кафе пили вкусные напитки. Но сам город для посещения рекомендуем, колоритное место.