Золотой мост и магия Ба На Хиллс - из Нячанга

Провести день в горах и увидеть мост над облаками
Мы выезжаем из Нячанга вечером, чтобы утром оказаться у одной из самых узнаваемых локаций Вьетнама. Вы насладитесь Золотым мостом без суеты и толп.

Пройдёте по тропе на каменных «руках», подниметесь по канатной дороге над джунглями, увидите буддийскую пагоду, французское наследие и современный парк развлечений.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

20:00–21:00 — выезд из Нячанга

Переезд на ночном автобусе с полностью лежачими местами. Выезд вечером позволяет сэкономить время и переночевать в дороге.

6:00–7:30 — прибытие в Дананг

Встреча с гидом. Время для отдыха и завтрака (оплачивается отдельно).

7:30–8:30 — подъём по канатной дороге

Из окон кабины открываются панорамы лесов и водопадов. Вы увидите, как город внизу постепенно скрывается в дымке.

8:30–10:00 — Золотой мост

Вас встретит 150-метровая дуга, парящая в небе на огромных каменных ладонях. Мы прибываем на мост одними из первых: вы ощутите масштаб архитектурного чуда, а гид подскажет лучшие ракурсы для фото, где в кадр не попадут другие путешественники.

10:00–11:30 — сады Le Jardin D’Amour и погреб Debay

Прогулка по тематическим садам и посещение винного погреба, вырубленного французами в скале в 1923 году.

11:30–12:30 — пагода Линь Ынг

Встреча с 27-метровым Белым Буддой. Это место тишины, откуда открывается вид на весь залив Дананг.

12:30–13:30 — обед (включён в стоимость)
Шведский стол в панорамном ресторане на вершине горы. Огромный выбор блюд: от нежного вьетнамского фо до классической европейской кухни.

13:30–15:30 — Французская деревня и Fantasy Park

Прогулка по стилизованному европейскому городку, свободное время и посещение аттракционов по желанию.

15:30–19:00 — свободное время

У вас будет возможность вернуться к Золотому мосту, выпить чашку вьетнамского кофе с видом на горы или купить сувениры.

19:00–20:00 — выезд

Обратная дорога на ночном спальном автобусе.

7:00 — прибытие в Нячанг

Вы узнаете

  • Почему архитекторы выбрали именно образ «рук бога» для Золотого моста и как эта конструкция изменила представление о современном Вьетнаме во всем мире
  • Зачем французские колонизаторы строили курорты на таких высотах, как им удавалось сохранять здесь привычный европейский уклад и какие тайны хранят старые винные погреба
  • Почему для вьетнамцев так важно строить пагоды именно в горах, какая символика зашифрована в статуе Белого Будды и как местные жители находят баланс между современными развлечениями и древними традициями
  • Как за несколько десятилетий обычный портовый город превратился в туристическую столицу страны и почему Дананг называют городом мостов

Организационные детали

  • Включено в стоимость: проезд на комфортабельном спальном автобусе (вместо кресел установлены полноценные полки для сна, каждое место с подушкой, пледом и USB-зарядкой), трансфер от автобуса до подножия Ба На Хиллс на минивэне или туристическом автобусе, входной билет в парк (включая все линии канатной дороги), обед в ресторане на вершине горы (мясо, морепродукты, овощи, фрукты и десерты), вход в парк Fantasy и основные локации (Золотой мост, Французская деревня, пагоды)
  • Дополнительные расходы (по желанию): завтрак в первый день (от $5 за чел.), ужин перед отправлением в Нячанг, билет в Музей восковых фигур
  • Экскурсия не требует специальной подготовки, но предполагает много прогулок пешком. В парке есть эскалаторы и лифты для удобства перемещения между уровнями
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Возьмите с собой

  • Тёплую одежду. Температура на вершине (1500 м) может быть на 5–8°C ниже, чем у подножия
  • Удобные кроссовки или закрытую обувь. Вам предстоит много ходить
  • Солнцезащитный крем и очки. В горах ультрафиолет активнее
  • Зонт или дождевик. Погода на вершине переменчива

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур
Тимур — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2385 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
очень впечатляет грандиозность сооружений. красота природы необыкновенная. Два ночных переезда были довольно комфортными, чистый автобус. Больше спасибо гиду Александру, показал и рассказал по максимуму. Поездка четко организована.
