Мы выезжаем из Нячанга вечером, чтобы утром оказаться у одной из самых узнаваемых локаций Вьетнама. Вы насладитесь Золотым мостом без суеты и толп. Пройдёте по тропе на каменных «руках», подниметесь по канатной дороге над джунглями, увидите буддийскую пагоду, французское наследие и современный парк развлечений.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

20:00–21:00 — выезд из Нячанга

Переезд на ночном автобусе с полностью лежачими местами. Выезд вечером позволяет сэкономить время и переночевать в дороге.

6:00–7:30 — прибытие в Дананг

Встреча с гидом. Время для отдыха и завтрака (оплачивается отдельно).

7:30–8:30 — подъём по канатной дороге

Из окон кабины открываются панорамы лесов и водопадов. Вы увидите, как город внизу постепенно скрывается в дымке.

8:30–10:00 — Золотой мост

Вас встретит 150-метровая дуга, парящая в небе на огромных каменных ладонях. Мы прибываем на мост одними из первых: вы ощутите масштаб архитектурного чуда, а гид подскажет лучшие ракурсы для фото, где в кадр не попадут другие путешественники.

10:00–11:30 — сады Le Jardin D’Amour и погреб Debay

Прогулка по тематическим садам и посещение винного погреба, вырубленного французами в скале в 1923 году.

11:30–12:30 — пагода Линь Ынг

Встреча с 27-метровым Белым Буддой. Это место тишины, откуда открывается вид на весь залив Дананг.

12:30–13:30 — обед (включён в стоимость)

Шведский стол в панорамном ресторане на вершине горы. Огромный выбор блюд: от нежного вьетнамского фо до классической европейской кухни.

13:30–15:30 — Французская деревня и Fantasy Park

Прогулка по стилизованному европейскому городку, свободное время и посещение аттракционов по желанию.

15:30–19:00 — свободное время

У вас будет возможность вернуться к Золотому мосту, выпить чашку вьетнамского кофе с видом на горы или купить сувениры.

19:00–20:00 — выезд

Обратная дорога на ночном спальном автобусе.

7:00 — прибытие в Нячанг

Вы узнаете

Почему архитекторы выбрали именно образ «рук бога» для Золотого моста и как эта конструкция изменила представление о современном Вьетнаме во всем мире

Зачем французские колонизаторы строили курорты на таких высотах, как им удавалось сохранять здесь привычный европейский уклад и какие тайны хранят старые винные погреба

Почему для вьетнамцев так важно строить пагоды именно в горах, какая символика зашифрована в статуе Белого Будды и как местные жители находят баланс между современными развлечениями и древними традициями

Как за несколько десятилетий обычный портовый город превратился в туристическую столицу страны и почему Дананг называют городом мостов

Организационные детали

Включено в стоимость: проезд на комфортабельном спальном автобусе (вместо кресел установлены полноценные полки для сна, каждое место с подушкой, пледом и USB-зарядкой), трансфер от автобуса до подножия Ба На Хиллс на минивэне или туристическом автобусе, входной билет в парк (включая все линии канатной дороги), обед в ресторане на вершине горы (мясо, морепродукты, овощи, фрукты и десерты), вход в парк Fantasy и основные локации (Золотой мост, Французская деревня, пагоды)

Дополнительные расходы (по желанию): завтрак в первый день (от $5 за чел.), ужин перед отправлением в Нячанг, билет в Музей восковых фигур

Экскурсия не требует специальной подготовки, но предполагает много прогулок пешком. В парке есть эскалаторы и лифты для удобства перемещения между уровнями

С вами будет один из гидов нашей команды

Возьмите с собой

Тёплую одежду. Температура на вершине (1500 м) может быть на 5–8°C ниже, чем у подножия

Удобные кроссовки или закрытую обувь. Вам предстоит много ходить

Солнцезащитный крем и очки. В горах ультрафиолет активнее

Зонт или дождевик. Погода на вершине переменчива

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.