Какая она — настоящая вьетнамская рыбалка? Со мной вы узнаете, как живут потомственные рыбаки, попробуете поймать рыбу фугу и рыбу-попугая, исследуете подводный мир и рассмотрите поближе клоуна-Немо.
Также на борту вас ждут душевные песни под гитару, разговоры обо всём и вкусный обед, который уже включён в стоимость.
Также на борту вас ждут душевные песни под гитару, разговоры обо всём и вкусный обед, который уже включён в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Рыбацкая деревня. Здесь вы посмотрите, как живут рыбаки. Погуляете по узким улочкам, увидите дома на сваях и пирс из битого бетона и познакомитесь с колоритными вьетнамцами.
Морская рыбалка. Поймаем окуня, рыбу фугу и рыбу-попугая и сделаем из них свежайшее сашими.
Снорклинг. После рыбалки отправимся на необитаемый пляж в заповедном заливе острова. Вы искупаетесь и понаблюдаете за морскими ежами и змеями, звёздами и рыбками из мультфильма «В поисках Немо».
Пикник на борту корабля. Приготовим свежепойманный улов, шашлык и грибы на гриле. Будут также фрукты, овощи и багет.
Песни под гитару и разговоры обо всём. По пути вас ждут музыкальные сеты по 45-60 минут. Также я расскажу о народе чампа и их войне с вьетнамцами, об особенностях поведения рыб и сезоне их отлова.
Организационные детали
- Программа не предполагает подробных рассказов от гида.
- В стоимость включено: снасти, маски для снорклинга, еда на борту.
- Напитки вы можете взять с собой на борт. Также не забудьте крем от загара и головной убор.
- По запросу можно организовать трансфер от вашего отеля. Стоимость уточняйте в переписке (зависит от местоположения).
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€58
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 35 туристов
Здравствуйте, меня зовут Константин. Я уже год живу в Нячанге. За это время познакомился с местными моряками и организовал очень увлекательное мероприятие. Я люблю рыбалку и музыку, поэтому решил совместить два удовольствия. Вместе с историями от потомственных рыбаков, песнями и задором проведу вас в обычный быт вьетнамских моряков и покажу, как живёт вьетнамское гетто.Задать вопрос
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