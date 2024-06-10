Что вас ожидает

Рыбацкая деревня. Здесь вы посмотрите, как живут рыбаки. Погуляете по узким улочкам, увидите дома на сваях и пирс из битого бетона и познакомитесь с колоритными вьетнамцами.

Морская рыбалка. Поймаем окуня, рыбу фугу и рыбу-попугая и сделаем из них свежайшее сашими.

Снорклинг. После рыбалки отправимся на необитаемый пляж в заповедном заливе острова. Вы искупаетесь и понаблюдаете за морскими ежами и змеями, звёздами и рыбками из мультфильма «В поисках Немо».

Пикник на борту корабля. Приготовим свежепойманный улов, шашлык и грибы на гриле. Будут также фрукты, овощи и багет.

Песни под гитару и разговоры обо всём. По пути вас ждут музыкальные сеты по 45-60 минут. Также я расскажу о народе чампа и их войне с вьетнамцами, об особенностях поведения рыб и сезоне их отлова.

Организационные детали