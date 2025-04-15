Рыбалка в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Нячанге на русском языке, цены от $33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
7 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«Здесь вы посмотрите, как живут рыбаки»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$68 за человека
Морская рыбалка в Нячанге
На катере
6 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
«Нячанг — идеальное место для рыбалки»
1 июн в 08:30
2 июн в 08:30
от $644 за всё до 10 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено!)
4 часа
Водная прогулка
Морское путешествие в Нячанге (всё включено!)
Снорклинг, рыбалка, сапборд и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Đò Dân Sinh Phú Quý
«Если повезёт — поймаете экзотическую рыбу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Natalia
    15 апреля 2025
    Морская рыбалка в Нячанге
    Хорошо организованное путешествие, заинтересует тех, кто любит ловить рыбу на удочку. Можно поймать с борта кораблика местных окуней, бычков. Рыба
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    хорошо клюет. Если поймаете ядовитую рыбку, ее вам снимут с крючка члены экипажа. С нами была русскоговорящая девушка-гид Машенька, поэтому проблем в общении не возникало. В конце рыбалки - обед в местном ресторанчике, там же могут приготовить пойманную рыбку. Рекомендую до рыбалки помазать солнцезащитным кремом все открытые места. Хоть там и есть крыша, можно подгореть

    Хорошо организованное путешествие, заинтересует тех, кто любит ловить рыбу на удочку. Можно поймать с борта кораблика
  • О
    Ольга
    29 марта 2025
    Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
    Отличная экскурсия! Попалась веселая компания, улов отличный, песни под гитару очень зашли)) время пролетело очень быстро, всем рекомендую! Константин, спасибо за прекрасный и незабываемый день!
    Отличная экскурсия! Попалась веселая компания, улов отличный, песни под гитару очень зашли)) время пролетело очень быстроОтличная экскурсия! Попалась веселая компания, улов отличный, песни под гитару очень зашли)) время пролетело очень быстро
  • А
    Алина
    20 февраля 2025
    Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
    Рыбалка удалась на славу! Отличная погода, живописное место и, главное, хороший клев. Каждый из нас поймал по несколько рыб, так
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    что никто не остался без улова. Особенно порадовало разнообразие – попадались и крупные экземпляры, и бойкие мелкие рыбешки, которые добавляли азарта. Атмосфера была дружеская, время пролетело незаметно. Приятно отдохнули, насладились природой и хорошей компанией

  • А
    Анна
    10 февраля 2025
    Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
    Настоятельно рекомендую эту экскурсию. Я бы даже сказала что это не экскурсия - это опыт! Побывать на баркасе потомственных вьетнамских рыбаков, посетить дикий остров - это бесценный опыт, который еще и сопровождается музыкально песнями Константина!
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Рыбалка»

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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в мае 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 644. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Нячанге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025