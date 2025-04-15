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хорошо клюет. Если поймаете ядовитую рыбку, ее вам снимут с крючка члены экипажа. С нами была русскоговорящая девушка-гид Машенька, поэтому проблем в общении не возникало. В конце рыбалки - обед в местном ресторанчике, там же могут приготовить пойманную рыбку. Рекомендую до рыбалки помазать солнцезащитным кремом все открытые места. Хоть там и есть крыша, можно подгореть