Водная прогулка
Утренняя рыбалка со снорклингом на необитаемом пляже
Встретить под водой героев мультфильма «В поисках Немо» и поймать на крючок рыбу фугу (в группе)
Начало: У реки Кай на входе в рыбацкую деревню
«Здесь вы посмотрите, как живут рыбаки»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$68 за человека
Водная прогулка
Рыбалка в Нячанге: индивидуальная экскурсия на комфортабельной яхте
Проведите незабываемый день на яхте в Нячанге! Ловите рыбу, купайтесь и загорайте в окружении живописных пейзажей Южно-Китайского моря
Начало: У вашего отеля
«Нячанг — идеальное место для рыбалки»
1 июн в 08:30
2 июн в 08:30
от $644 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Морское путешествие в Нячанге (всё включено!)
Снорклинг, рыбалка, сапборд и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Đò Dân Sinh Phú Quý
«Если повезёт — поймаете экзотическую рыбу»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
$33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia15 апреля 2025Хорошо организованное путешествие, заинтересует тех, кто любит ловить рыбу на удочку. Можно поймать с борта кораблика местных окуней, бычков. Рыба
- ООльга29 марта 2025Отличная экскурсия! Попалась веселая компания, улов отличный, песни под гитару очень зашли)) время пролетело очень быстро, всем рекомендую! Константин, спасибо за прекрасный и незабываемый день!
- ААлина20 февраля 2025Рыбалка удалась на славу! Отличная погода, живописное место и, главное, хороший клев. Каждый из нас поймал по несколько рыб, так
- ААнна10 февраля 2025Настоятельно рекомендую эту экскурсию. Я бы даже сказала что это не экскурсия - это опыт! Побывать на баркасе потомственных вьетнамских рыбаков, посетить дикий остров - это бесценный опыт, который еще и сопровождается музыкально песнями Константина!
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в мае 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 644. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Нячанге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025