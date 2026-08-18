Далат совсем не похож на тропический Вьетнам. Вместо пальм здесь — сосновые леса, вместо жары — прохладный горный воздух, а рядом с буддийскими храмами — французские виллы и необычные арт-объекты. За два дня мы без спешки познакомимся с городом: посетим водопады, кофейные плантации и монастыри, прокатимся по канатной дороге, увидим знаменитый Crazy House и попробуем лучше понять местную культуру.

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Описание экскурсии

День 1

5:30 — трансфер из отеля. По дороге сделаем остановку на завтрак, после чего отправимся в Далат по живописному горному серпантину

8:20 — остановка на смотровой площадке на высоте около 1500 м В ясную погоду отсюда открываются красивые виды на горные хребты и леса

9:10 — кофейные плантации. Прогуляемся среди кофейных деревьев, поговорим о выращивании и обработке кофе, а также о местных сортах

10:00 — храм Линь Фуок. Посетим один из самых необычных храмов Далата, украшенный мозаикой из стекла и керамики, а затем увидим 24-метровую статую Золотого Будды

12:30 — обед с блюдами местной кухни

13:30 — канатная дорога. Прокатимся над сосновыми лесами и полюбуемся панорамами Далата с высоты

14:00 — буддийский монастырь Чук Лам. Погуляем по территории одного из крупнейших храмовых комплексов города, окружённого сосновым лесом и цветущими садами

15:00 — водопад Датанла. Осмотрим один из самых известных водопадов Далата. При желании можно спуститься к нему на электросанях (за доплату)

16:00 — глиняная деревня «Лики любви». Прогуляемся по тематическому парку с необычными скульптурами и художественными композициями

17:30 — заселение в отель

18:00 — свободное время для прогулки по вечернему Далату

День 2

7:50 — завтрак

8:40 — пагода с 71-метровой статуей богини Гуаньинь. Осмотрим храмовый комплекс и полюбуемся видами на окрестности

9:30 — водопад Слона — один из самых мощных в регионе

10:20 — шёлковая фабрика. Познакомимся с полным циклом производства натурального шёлка — от кокона до готовой ткани

11:30 — фабрика кофе лювак. Разберём, как производят один из самых известных сортов кофе в мире, и при желании продегустируем напиток

12:30 — Crazy House. Исследуем необычный дом-лабиринт, ставший одной из самых узнаваемых достопримечательностей Далата

13:30 — обед

14:30 — отправление в Нячанг

Во время поездки поговорим об истории Вьетнама, местных традициях, буддизме, современной жизни страны и особенностях культуры Центрального Вьетнама.

Организационные детали