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Два дня в Далате: путешествие в город вечной весны из Нячанга

От водопадов и хвойных лесов - до французской архитектуры и неспешной жизни горного Вьетнама
Далат совсем не похож на тропический Вьетнам.

Вместо пальм здесь — сосновые леса, вместо жары — прохладный горный воздух, а рядом с буддийскими храмами — французские виллы и необычные арт-объекты.

За два дня мы без спешки познакомимся с городом: посетим водопады, кофейные плантации и монастыри, прокатимся по канатной дороге, увидим знаменитый Crazy House и попробуем лучше понять местную культуру.
Два дня в Далате: путешествие в город вечной весны из Нячанга
Два дня в Далате: путешествие в город вечной весны из Нячанга
Два дня в Далате: путешествие в город вечной весны из Нячанга

Описание экскурсии

День 1

5:30 — трансфер из отеля. По дороге сделаем остановку на завтрак, после чего отправимся в Далат по живописному горному серпантину

8:20 — остановка на смотровой площадке на высоте около 1500 м В ясную погоду отсюда открываются красивые виды на горные хребты и леса

9:10 — кофейные плантации. Прогуляемся среди кофейных деревьев, поговорим о выращивании и обработке кофе, а также о местных сортах

10:00 — храм Линь Фуок. Посетим один из самых необычных храмов Далата, украшенный мозаикой из стекла и керамики, а затем увидим 24-метровую статую Золотого Будды

12:30 — обед с блюдами местной кухни

13:30 — канатная дорога. Прокатимся над сосновыми лесами и полюбуемся панорамами Далата с высоты

14:00 — буддийский монастырь Чук Лам. Погуляем по территории одного из крупнейших храмовых комплексов города, окружённого сосновым лесом и цветущими садами

15:00 — водопад Датанла. Осмотрим один из самых известных водопадов Далата. При желании можно спуститься к нему на электросанях (за доплату)

16:00 — глиняная деревня «Лики любви». Прогуляемся по тематическому парку с необычными скульптурами и художественными композициями

17:30 — заселение в отель

18:00 — свободное время для прогулки по вечернему Далату

День 2

7:50 — завтрак

8:40 — пагода с 71-метровой статуей богини Гуаньинь. Осмотрим храмовый комплекс и полюбуемся видами на окрестности

9:30 — водопад Слона — один из самых мощных в регионе

10:20 — шёлковая фабрика. Познакомимся с полным циклом производства натурального шёлка — от кокона до готовой ткани

11:30 — фабрика кофе лювак. Разберём, как производят один из самых известных сортов кофе в мире, и при желании продегустируем напиток

12:30 — Crazy House. Исследуем необычный дом-лабиринт, ставший одной из самых узнаваемых достопримечательностей Далата

13:30 — обед

14:30 — отправление в Нячанг

Во время поездки поговорим об истории Вьетнама, местных традициях, буддизме, современной жизни страны и особенностях культуры Центрального Вьетнама.

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
    — Обеды с ромом и колой
    — Проживание в отеле (двухместный номер)
    — Завтрак
    — Все входные билеты
  • Катание на электросанях — $5 за чел. (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник в 05:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$160
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 05:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 22 туристов
Я живу во Вьетнаме с 2002 года и отлично знаю эту страну изнутри — не по путеводителям, а по реальной жизни. Вместе с моей командой мы делаем экскурсии, которые выходят за
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рамки стандартных маршрутов. Знакомим не только с красивыми местами, но и с настоящей жизнью Вьетнама: людьми, уличной едой, традициями и атмосферой, которую не почувствуешь из окна автобуса. Если хотите увидеть Вьетнам живым, настоящим и очень разным — поехали с нами. Будет интересно!

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