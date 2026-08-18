Вместо пальм здесь — сосновые леса, вместо жары — прохладный горный воздух, а рядом с буддийскими храмами — французские виллы и необычные арт-объекты.
За два дня мы без спешки познакомимся с городом: посетим водопады, кофейные плантации и монастыри, прокатимся по канатной дороге, увидим знаменитый Crazy House и попробуем лучше понять местную культуру.
Описание экскурсии
День 1
5:30 — трансфер из отеля. По дороге сделаем остановку на завтрак, после чего отправимся в Далат по живописному горному серпантину
8:20 — остановка на смотровой площадке на высоте около 1500 м В ясную погоду отсюда открываются красивые виды на горные хребты и леса
9:10 — кофейные плантации. Прогуляемся среди кофейных деревьев, поговорим о выращивании и обработке кофе, а также о местных сортах
10:00 — храм Линь Фуок. Посетим один из самых необычных храмов Далата, украшенный мозаикой из стекла и керамики, а затем увидим 24-метровую статую Золотого Будды
12:30 — обед с блюдами местной кухни
13:30 — канатная дорога. Прокатимся над сосновыми лесами и полюбуемся панорамами Далата с высоты
14:00 — буддийский монастырь Чук Лам. Погуляем по территории одного из крупнейших храмовых комплексов города, окружённого сосновым лесом и цветущими садами
15:00 — водопад Датанла. Осмотрим один из самых известных водопадов Далата. При желании можно спуститься к нему на электросанях (за доплату)
16:00 — глиняная деревня «Лики любви». Прогуляемся по тематическому парку с необычными скульптурами и художественными композициями
17:30 — заселение в отель
18:00 — свободное время для прогулки по вечернему Далату
День 2
7:50 — завтрак
8:40 — пагода с 71-метровой статуей богини Гуаньинь. Осмотрим храмовый комплекс и полюбуемся видами на окрестности
9:30 — водопад Слона — один из самых мощных в регионе
10:20 — шёлковая фабрика. Познакомимся с полным циклом производства натурального шёлка — от кокона до готовой ткани
11:30 — фабрика кофе лювак. Разберём, как производят один из самых известных сортов кофе в мире, и при желании продегустируем напиток
12:30 — Crazy House. Исследуем необычный дом-лабиринт, ставший одной из самых узнаваемых достопримечательностей Далата
13:30 — обед
14:30 — отправление в Нячанг
Во время поездки поговорим об истории Вьетнама, местных традициях, буддизме, современной жизни страны и особенностях культуры Центрального Вьетнама.
Организационные детали
- В стоимость включено:
— Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
— Обеды с ромом и колой
— Проживание в отеле (двухместный номер)
— Завтрак
— Все входные билеты
- Катание на электросанях — $5 за чел. (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 05:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$160