Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
4 ноя в 06:00
$385 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
5 ноя в 06:00
6 ноя в 06:00
от $480 за человека
Групповая
до 24 чел.
Далат - эхо французского Индокитая (из Нячанга)
Полюбоваться колониальной архитектурой, заглянуть на кофейную плантацию и почувствовать местный вайб
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 05:30
8 ноя в 05:30
15 ноя в 05:30
$68 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Водопад Датанла»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в ноябре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Водопад Датанла" можно забронировать 3 экскурсии от 68 до 480. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопад Датанла», 24 ⭐ отзыва, цены от $68. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь