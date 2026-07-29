Почти весь день среди островов залива Ня Фу — в тишине, красоте и неспешном ритме.
На острове Орхидей вы пройдётесь по цветущему парку и отдохнёте на пляже, а на острове Обезьян познакомитесь с любопытными макаками.
А ещё в программе — прогулки на лодке, обед с видом на море и рассказы о природе, животных и жизни прибрежного Вьетнама.
На острове Орхидей вы пройдётесь по цветущему парку и отдохнёте на пляже, а на острове Обезьян познакомитесь с любопытными макаками.
А ещё в программе — прогулки на лодке, обед с видом на море и рассказы о природе, животных и жизни прибрежного Вьетнама.
Описание экскурсии
8:30–9:00 — встреча в вашем отеле и трансфер к пирсу
9:00–9:40 — прогулка на лодке по живописному заливу Ня Фу
9:40–12:00 — остров Орхидей
Вы прогуляетесь по цветущим аллеям и отдохнёте на красивом пляже.
12:00–12:30 — переход на лодке к острову Обезьян
12:30–14:30 — остров Обезьян
Понаблюдаете за обезьянами в их естественной среде обитания и неспешно погуляете по острову.
14:30–15:30 — обед в ресторане с видом на море
15:30–16:30 — возвращение на материк и трансфер в отель
Во время путешествия вы узнаете:
- как живут современные вьетнамцы и какие традиции они бережно хранят
- почему залив Ня Фу называют кормильцем региона и как устроен быт местных рыбаков
- как живут обезьяны и кто ещё обитает в здешних джунглях
- какие легенды связаны с этими островами
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на авто и лодке, входные билеты, обед
- В случае штормового предупреждения мы предложим изменить маршрут или перенести прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я профессиональный гид и журналист. Живу во Вьетнаме с 2020 года. За это время открыла десятки мест, которые редко попадают в стандартные маршруты. Если вы хотите увидеть настоящий Вьетнам, почувствовать его
Входит в следующие категории Нячанга
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