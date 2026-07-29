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характер, познакомиться с местными традициями, кухней и людьми, а не просто поставить галочку у очередной достопримечательности — вы по адресу. Не читаю заученные тексты и не перегружаю гостей сухими датами. Рассказываю живые истории, которых в моей копилке уже очень много, показываю места, куда редко добираются путешественники, знакомлю с местной культурой и создаю позитивную атмосферу. Для меня важно, чтобы путешествие было комфортным, лёгким и запомнилось не только красивыми фотографиями, но и яркими эмоциями. Если вы цените индивидуальный подход, качественную организацию и хотите открыть Вьетнам с новой стороны — буду рада стать вашим проводником.