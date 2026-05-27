Этот круиз — про лёгкое и красивое начало дня.
Катамаран, острова, купание в прозрачной воде, активные развлечения или отдых в тени — выбирайте свой ритм. А после вас ждёт обед на борту и неспешное возвращение в город.
Описание экскурсии
8:30 — встреча на борту
9:00 — приветственный напиток и инструктаж по безопасности
9:00–10:00 — осмотр островов Хон Там и Хон Мун с палубы яхты. Вы увидите нетронутые пейзажи и рыбацкие деревни
10:00–11:00 — свободное время на острове Fun Island. К вашим услугам — сапборды, рыбалка, морской велосипед, снорклинг. Дополнительные активности (по желанию): гидроциклы, дайвинг, катание на банане
11:00–12:30 — обед на борту по системе «шведский стол»
12:30–13:30 — возвращение в порт
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из центра Нячанга и обратно, снорклинг, рыбалка, прогулка на морском велосипеде или сапборде, обед на борту по системе «шведский стол», 1 пиво с орешками или 1 коктейль
- Отдельно оплачиваются алкогольные напитки и закуски, которые не входят в выбранный пакет. Также по желанию — дайвинг, гидроциклы, катание на банане
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Комфорт
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 109 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом в сфере туризма и путешествий. Представляю туристическое агентство на острове Фукуок, где наша команда организует насыщенные, комфортные и запоминающиеся туры по самым красивым местам
