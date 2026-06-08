Сухой климат, бескрайние виноградники, соляные поля и ощущение простора, которого так не хватает на шумных курортах.
Наша фотопоездка в Фанранг — это путешествие к ветру и солнцу: вас ждут древние башни чамской цивилизации, дикие пляжи с бирюзовой водой, дюны и лучшие фотолокации без толп туристов.
Описание фото-прогулки
Пагода Ту Ван — буддийский храм, известный как ракушечная пагода
Храм поражает мозаиками из морских раковин и кораллов, выложенными вручную монахами. Главная особенность — 18-метровый адский тоннель с символическими сценами перерождения. Во дворе пагоды возвышается изящная башня, украшенная тысячами ракушек.
Перевал Винь Хи — один из самых живописных серпантинов южного Вьетнама
Дорога петляет между горами и морем, открывая панорамы бирюзовой бухты, скалистых утёсов и диких пляжей. Здесь чувствуешь настоящую свободу: ветер с океана, аромат хвои и бесконечная линия горизонта.
Рыбацкая деревня Винь Хи у самой кромки моря, где жизнь начинается с рассветом
Круглые лодки-корзины качаются на воде, сети сушатся на солнце, а улов ещё пахнет солёным ветром. Здесь всё по-настоящему: простые дома, искренние улыбки и ритм, который задаёт океан.
Виноградники Фанранга — зелёные оазисы среди солнечных просторов
Благодаря жаркому и сухому климату здесь выращивают сладкий виноград круглый год. Ровные ряды лоз на фоне гор и голубого неба дарит ощущение спокойствия.
Солевая деревня, где солнце и море создают кристаллы белого золота
С раннего утра местные жители вручную собирают соль на зеркальных полях, где небо отражается в воде. Белоснежные пирамиды соли на фоне яркого солнца выглядят как природная инсталляция.
Zoodoo — уютный и дружелюбный контактный зоопарк
Это не просто место для наблюдения за животными — здесь можно погладить их и покормить. Среди обитателей — капибары, альпаки, сурикаты, кенгуру, еноты, страусы и другие милые создания.
Дюны Нам Кыонг — золотое море песка среди ветров южного побережья
Барханы меняют форму каждый день, а на рассвете и закате песок окрашивается в тёплые розово-оранжевые оттенки. Тишина, простор и ощущение бескрайности создают атмосферу настоящей пустыни.
Пагода Транг Сун — уединённый буддийский храм на склоне горы
Золотые статуи, аккуратные сады и вид на побережье делают это место особенным — сюда приходят не только за красивыми кадрами, но и за ощущением умиротворения.
Во время путешествия
- Мы поговорим о древней цивилизации чамов и их наследии
- Увидим, как формировался центральный Вьетнам
- Разберём особенности сухого климата региона и выясним, почему здесь развиты виноградники и соляные поля.
- Погрузимся в тему религий — индуизма, буддизма и культа предков
- Обсудим колониальный период и влияние Франции, а также современную жизнь Вьетнама: традиции, семью, образование, бизнес и туризм
Примерный тайминг
- Нячанг → Пагода Ту Ван — 50 мин
- Пагода Ту Ван + лабиринт Дракона — 1 ч
- Перевал Винь Хи — 15 мин
- Рыбацкая деревня — 25 мин
- Виноградники — 20 мин
- Солевая дневная — 15 мин
- Обед — 1 ч
- Зоопарк — 1 ч
- Дюны Нам Кыонг — 40 мин
- Пагода Транг Сун — 40 мин
- Пагода → Нячанг — 1,5 ч
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто Tayota Fortuner, услуги профессионального фотографа, входные билеты, джип на дюнах, обед в ресторане с прекрасным видом на море
- Снимаем на камеру Canon 6D Mark II
- Вы получите фото в цветокоррекции течении суток после поездки. По запросу приложим исходники. Отправим фото на Яндекс Диск: ссылка для скачивания действует 3 месяца
- С вами будет один из гидов нашей команды