Фанранг — это другой Вьетнам. Сухой климат, бескрайние виноградники, соляные поля и ощущение простора, которого так не хватает на шумных курортах. Наша фотопоездка в Фанранг — это путешествие к ветру и солнцу: вас ждут древние башни чамской цивилизации, дикие пляжи с бирюзовой водой, дюны и лучшие фотолокации без толп туристов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Пагода Ту Ван — буддийский храм, известный как ракушечная пагода

Храм поражает мозаиками из морских раковин и кораллов, выложенными вручную монахами. Главная особенность — 18-метровый адский тоннель с символическими сценами перерождения. Во дворе пагоды возвышается изящная башня, украшенная тысячами ракушек.

Перевал Винь Хи — один из самых живописных серпантинов южного Вьетнама

Дорога петляет между горами и морем, открывая панорамы бирюзовой бухты, скалистых утёсов и диких пляжей. Здесь чувствуешь настоящую свободу: ветер с океана, аромат хвои и бесконечная линия горизонта.

Рыбацкая деревня Винь Хи у самой кромки моря, где жизнь начинается с рассветом

Круглые лодки-корзины качаются на воде, сети сушатся на солнце, а улов ещё пахнет солёным ветром. Здесь всё по-настоящему: простые дома, искренние улыбки и ритм, который задаёт океан.

Виноградники Фанранга — зелёные оазисы среди солнечных просторов

Благодаря жаркому и сухому климату здесь выращивают сладкий виноград круглый год. Ровные ряды лоз на фоне гор и голубого неба дарит ощущение спокойствия.

Солевая деревня, где солнце и море создают кристаллы белого золота

С раннего утра местные жители вручную собирают соль на зеркальных полях, где небо отражается в воде. Белоснежные пирамиды соли на фоне яркого солнца выглядят как природная инсталляция.

Zoodoo — уютный и дружелюбный контактный зоопарк

Это не просто место для наблюдения за животными — здесь можно погладить их и покормить. Среди обитателей — капибары, альпаки, сурикаты, кенгуру, еноты, страусы и другие милые создания.

Дюны Нам Кыонг — золотое море песка среди ветров южного побережья

Барханы меняют форму каждый день, а на рассвете и закате песок окрашивается в тёплые розово-оранжевые оттенки. Тишина, простор и ощущение бескрайности создают атмосферу настоящей пустыни.

Пагода Транг Сун — уединённый буддийский храм на склоне горы

Золотые статуи, аккуратные сады и вид на побережье делают это место особенным — сюда приходят не только за красивыми кадрами, но и за ощущением умиротворения.

Во время путешествия

Мы поговорим о древней цивилизации чамов и их наследии

Увидим, как формировался центральный Вьетнам

Разберём особенности сухого климата региона и выясним, почему здесь развиты виноградники и соляные поля.

Погрузимся в тему религий — индуизма, буддизма и культа предков

Обсудим колониальный период и влияние Франции, а также современную жизнь Вьетнама: традиции, семью, образование, бизнес и туризм

Примерный тайминг

Нячанг → Пагода Ту Ван — 50 мин

Пагода Ту Ван + лабиринт Дракона — 1 ч

Перевал Винь Хи — 15 мин

Рыбацкая деревня — 25 мин

Виноградники — 20 мин

Солевая дневная — 15 мин

Обед — 1 ч

Зоопарк — 1 ч

Дюны Нам Кыонг — 40 мин

Пагода Транг Сун — 40 мин

Пагода → Нячанг — 1,5 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали