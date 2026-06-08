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Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг

Для тех, кто хочет увидеть страну глубже и навсегда сохранить её в сердце
Фанранг — это другой Вьетнам.

Сухой климат, бескрайние виноградники, соляные поля и ощущение простора, которого так не хватает на шумных курортах.

Наша фотопоездка в Фанранг — это путешествие к ветру и солнцу: вас ждут древние башни чамской цивилизации, дикие пляжи с бирюзовой водой, дюны и лучшие фотолокации без толп туристов.
5
2 отзыва
Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг
Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг
Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг

Описание фото-прогулки

Пагода Ту Ван — буддийский храм, известный как ракушечная пагода

Храм поражает мозаиками из морских раковин и кораллов, выложенными вручную монахами. Главная особенность — 18-метровый адский тоннель с символическими сценами перерождения. Во дворе пагоды возвышается изящная башня, украшенная тысячами ракушек.

Перевал Винь Хи — один из самых живописных серпантинов южного Вьетнама

Дорога петляет между горами и морем, открывая панорамы бирюзовой бухты, скалистых утёсов и диких пляжей. Здесь чувствуешь настоящую свободу: ветер с океана, аромат хвои и бесконечная линия горизонта.

Рыбацкая деревня Винь Хи у самой кромки моря, где жизнь начинается с рассветом

Круглые лодки-корзины качаются на воде, сети сушатся на солнце, а улов ещё пахнет солёным ветром. Здесь всё по-настоящему: простые дома, искренние улыбки и ритм, который задаёт океан.

Виноградники Фанранга — зелёные оазисы среди солнечных просторов

Благодаря жаркому и сухому климату здесь выращивают сладкий виноград круглый год. Ровные ряды лоз на фоне гор и голубого неба дарит ощущение спокойствия.

Солевая деревня, где солнце и море создают кристаллы белого золота

С раннего утра местные жители вручную собирают соль на зеркальных полях, где небо отражается в воде. Белоснежные пирамиды соли на фоне яркого солнца выглядят как природная инсталляция.

Zoodoo — уютный и дружелюбный контактный зоопарк

Это не просто место для наблюдения за животными — здесь можно погладить их и покормить. Среди обитателей — капибары, альпаки, сурикаты, кенгуру, еноты, страусы и другие милые создания.

Дюны Нам Кыонг — золотое море песка среди ветров южного побережья

Барханы меняют форму каждый день, а на рассвете и закате песок окрашивается в тёплые розово-оранжевые оттенки. Тишина, простор и ощущение бескрайности создают атмосферу настоящей пустыни.

Пагода Транг Сун — уединённый буддийский храм на склоне горы

Золотые статуи, аккуратные сады и вид на побережье делают это место особенным — сюда приходят не только за красивыми кадрами, но и за ощущением умиротворения.

Во время путешествия

  • Мы поговорим о древней цивилизации чамов и их наследии
  • Увидим, как формировался центральный Вьетнам
  • Разберём особенности сухого климата региона и выясним, почему здесь развиты виноградники и соляные поля.
  • Погрузимся в тему религий — индуизма, буддизма и культа предков
  • Обсудим колониальный период и влияние Франции, а также современную жизнь Вьетнама: традиции, семью, образование, бизнес и туризм

Примерный тайминг

  • Нячанг → Пагода Ту Ван — 50 мин
  • Пагода Ту Ван + лабиринт Дракона — 1 ч
  • Перевал Винь Хи — 15 мин
  • Рыбацкая деревня — 25 мин
  • Виноградники — 20 мин
  • Солевая дневная — 15 мин
  • Обед — 1 ч
  • Зоопарк — 1 ч
  • Дюны Нам Кыонг — 40 мин
  • Пагода Транг Сун — 40 мин
  • Пагода → Нячанг — 1,5 ч

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто Tayota Fortuner, услуги профессионального фотографа, входные билеты, джип на дюнах, обед в ресторане с прекрасным видом на море
  • Снимаем на камеру Canon 6D Mark II
  • Вы получите фото в цветокоррекции течении суток после поездки. По запросу приложим исходники. Отправим фото на Яндекс Диск: ссылка для скачивания действует 3 месяца
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 192 туристов
Миссия нашей команды гидов — не просто показать достопримечательности, а создать особое состояние для наших гостей: лёгкости, вдохновения и искреннего чувства открытия нового. Нам важно, чтобы ваше путешествие прошло легко и
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непринуждённо — без суеты и формальных рамок, в тёплой атмосфере доверительного общения. Мы искренне любим делиться своими знаниями и радостью, наблюдая, как наши гости погружаются в атмосферу места и начинают ощущать его сердцем. Каждая проведённая нами экскурсия — это не просто услуга, а особая встреча, после которой хочется сказать друг другу: «Как здорово, что мы поехали!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ольга
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели день, посетили прекрасные места, красивейшие погоды, живописные места. Удивил зоопарк, чудесные контактные животные, очень
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ухоженные и доброжелательные, понравились даже мужчинам. Путешествие по дюнам это отдельное приключение, море золотистого песка, солнце, ветер, простор. На протяжении всей экскурсии были разнообразные напитки(кокос, тростниковый сок, виноградный сок). Вкусный обед в ресторанчике на берегу моря. В путешествии нас сопровождал Алим, очень внимательный и доброжелательный. Интересно рассказывал о разных сторонах жизни Вьетнама, много интересной информации получили.
Получили огромное количество положительных эмоций от сегодняшнего путешествия. Спасибо большое за экскурсию

Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели+5
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Потрясающе интересная экскурсия. Очень хорошо составлен маршрут, все продумано до мелочей. Очень насыщенно и интересно провели
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Ольга. Спасибо что доверили нам свой отдых. Это безумно приятно получать такие прекрасные отзывы! Спасибо огромное
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Марина
Впечатления от экскурсии велекопные! У нас был гид Федор, самый лучший гид который у нас был. Очень заботливый, внимательный, порекомендует то, что действительно интересно! Дополнителтный плюс экскурсий с ним, то,
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что он профессиональны фотограф, фото супер (несколько прикреплю). Короче приятных впечатлений много. Зоопарк это отдельная теперь наша любовь, всех зверюшек дают в руки для фото, очень чистенько, персонал прям видно очень любит животных.

Впечатления от экскурсии велекопные! У нас был гид Федор, самый лучший гид который у нас был.
Впечатления от экскурсии велекопные! У нас был гид Федор, самый лучший гид который у нас был.
Впечатления от экскурсии велекопные! У нас был гид Федор, самый лучший гид который у нас был.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо большое. Мы ждём вас снова в Нячанге!!!
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