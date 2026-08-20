Из Нячанга в Далат на мотоцикле: дорога в облака

Проехать горный серпантин на турэндуро и увидеть край от водопадов до необычных храмов
Далат начинается с поворота ключа и звука мотора.

Вы отправитесь пассажиром на большом мотоцикле: пройдёте перевал Кхань Ле, почувствуете, как жара побережья сменяется горной прохладой, и увидите Вьетнам без автобусного стекла. А впереди — водопад, кофейная ферма, канатная дорога и пагода.
Из Нячанга в Далат на мотоцикле: дорога в облака
Из Нячанга в Далат на мотоцикле: дорога в облака
Из Нячанга в Далат на мотоцикле: дорога в облака

Описание экскурсии

5:00 — выезд из Нячанга. По дороге поговорим о жизни в небольших деревнях и о том, чем горные районы отличаются от курортного побережья

6:00 — завтрак. Сделаете остановку и наберётесь сил перед главным горным участком

7:00 — перевал Кхань Ле. Проедете по серпантину и остановитесь на смотровой площадке с видами на ущелье и водопад

8:30 — канатная дорога Далата. Подниметесь над сосновым лесом и рассмотрите город с высоты

9:00 — ферма кофе лювак. Познакомитесь с кофейными плантациями и разберётесь, как производят знаменитый кофе и что стоит за его необычной репутацией

10:00 — водопад Датанла. Прогуляетесь по лесу или по желанию спуститесь к водопаду на электросанях

11:15 — Глиняный туннель. Рассмотрим необычные скульптуры и сделаем фотографии на самых эффектных локациях комплекса

12:20 — отель «Крейзи Хаус». Увидите необычный архитектурный объект Далата

13:00 — обед. Отдохнём перед второй частью путешествия

14:00 — чайный дом. Продегустируете местные чай и кофе

15:00 — пагода Линь Фуок. Рассмотрим мозаичное убранство, статую Гуаньинь, Колокол желаний и «буддийский ад». Поговорим о буддизме и его месте в повседневной жизни вьетнамцев

16:00 — отправление в Нячанг. Снова выйдем на горные дороги и перевалы

18:00 — остановка для отдыха

19:00 — возвращение в Нячанг

По дороге поговорим не только о достопримечательностях, но и о современном Вьетнаме — местных привычках, традициях и повседневной жизни.

Организационные детали

  • Вы едете пассажиром на мотоцикле класса турэндуро с опытным водителем. Перед поездкой проводится инструктаж по посадке, поведению в поворотах и безопасности
  • В стоимость входят защитная экипировка, входные билеты и дегустации
  • К участию допускаются путешественники от 15 лет. Поездка не подойдёт людям с травмами или серьёзными заболеваниями спины и ног. О других ограничениях, недавних операциях и проблемах с суставами необходимо сообщить организатору заранее
  • Дополнительные остановки возможны при наличии времени и по согласованию с организатором
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$275
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 352 туристов
Наша команда на туристическом рынке во Вьетнаме уже более 10 лет. Работаем каждый день и в любую погоду — только качественное предоставление услуг. Организуем мототуры и на квадроциклах. Вас будут сопровождать только профессиональные инструкторы, все русскоязычные. Маршруты обкатаны ни один раз, продуманы до мелочей. Вам предоставится современная техника и вся необходимая экипировка. С нами надёжно и безопасно.

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