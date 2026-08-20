Вы отправитесь пассажиром на большом мотоцикле: пройдёте перевал Кхань Ле, почувствуете, как жара побережья сменяется горной прохладой, и увидите Вьетнам без автобусного стекла. А впереди — водопад, кофейная ферма, канатная дорога и пагода.
Описание экскурсии
5:00 — выезд из Нячанга. По дороге поговорим о жизни в небольших деревнях и о том, чем горные районы отличаются от курортного побережья
6:00 — завтрак. Сделаете остановку и наберётесь сил перед главным горным участком
7:00 — перевал Кхань Ле. Проедете по серпантину и остановитесь на смотровой площадке с видами на ущелье и водопад
8:30 — канатная дорога Далата. Подниметесь над сосновым лесом и рассмотрите город с высоты
9:00 — ферма кофе лювак. Познакомитесь с кофейными плантациями и разберётесь, как производят знаменитый кофе и что стоит за его необычной репутацией
10:00 — водопад Датанла. Прогуляетесь по лесу или по желанию спуститесь к водопаду на электросанях
11:15 — Глиняный туннель. Рассмотрим необычные скульптуры и сделаем фотографии на самых эффектных локациях комплекса
12:20 — отель «Крейзи Хаус». Увидите необычный архитектурный объект Далата
13:00 — обед. Отдохнём перед второй частью путешествия
14:00 — чайный дом. Продегустируете местные чай и кофе
15:00 — пагода Линь Фуок. Рассмотрим мозаичное убранство, статую Гуаньинь, Колокол желаний и «буддийский ад». Поговорим о буддизме и его месте в повседневной жизни вьетнамцев
16:00 — отправление в Нячанг. Снова выйдем на горные дороги и перевалы
18:00 — остановка для отдыха
19:00 — возвращение в Нячанг
По дороге поговорим не только о достопримечательностях, но и о современном Вьетнаме — местных привычках, традициях и повседневной жизни.
Организационные детали
- Вы едете пассажиром на мотоцикле класса турэндуро с опытным водителем. Перед поездкой проводится инструктаж по посадке, поведению в поворотах и безопасности
- В стоимость входят защитная экипировка, входные билеты и дегустации
- К участию допускаются путешественники от 15 лет. Поездка не подойдёт людям с травмами или серьёзными заболеваниями спины и ног. О других ограничениях, недавних операциях и проблемах с суставами необходимо сообщить организатору заранее
- Дополнительные остановки возможны при наличии времени и по согласованию с организатором
- С вами будет гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$275