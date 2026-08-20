Далат начинается с поворота ключа и звука мотора. Вы отправитесь пассажиром на большом мотоцикле: пройдёте перевал Кхань Ле, почувствуете, как жара побережья сменяется горной прохладой, и увидите Вьетнам без автобусного стекла. А впереди — водопад, кофейная ферма, канатная дорога и пагода.

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от $275 за человека

Описание экскурсии

5:00 — выезд из Нячанга. По дороге поговорим о жизни в небольших деревнях и о том, чем горные районы отличаются от курортного побережья

6:00 — завтрак. Сделаете остановку и наберётесь сил перед главным горным участком

7:00 — перевал Кхань Ле. Проедете по серпантину и остановитесь на смотровой площадке с видами на ущелье и водопад

8:30 — канатная дорога Далата. Подниметесь над сосновым лесом и рассмотрите город с высоты

9:00 — ферма кофе лювак. Познакомитесь с кофейными плантациями и разберётесь, как производят знаменитый кофе и что стоит за его необычной репутацией

10:00 — водопад Датанла. Прогуляетесь по лесу или по желанию спуститесь к водопаду на электросанях

11:15 — Глиняный туннель. Рассмотрим необычные скульптуры и сделаем фотографии на самых эффектных локациях комплекса

12:20 — отель «Крейзи Хаус». Увидите необычный архитектурный объект Далата

13:00 — обед. Отдохнём перед второй частью путешествия

14:00 — чайный дом. Продегустируете местные чай и кофе

15:00 — пагода Линь Фуок. Рассмотрим мозаичное убранство, статую Гуаньинь, Колокол желаний и «буддийский ад». Поговорим о буддизме и его месте в повседневной жизни вьетнамцев

16:00 — отправление в Нячанг. Снова выйдем на горные дороги и перевалы

18:00 — остановка для отдыха

19:00 — возвращение в Нячанг

По дороге поговорим не только о достопримечательностях, но и о современном Вьетнаме — местных привычках, традициях и повседневной жизни.

Организационные детали