Приглашаю в живописное морское путешествие по Северным островам! Вы насладитесь панорамным видом залива Няфу и сделаете две остановки: на острове Обезьян и острове Орхидей. Понаблюдаете за местными дружелюбными животными, восхититесь разнообразием цветов и растений, увидите водопад и заглянете в уютный парк.

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Описание

Что вас ожидает

Остров Обезьян

Когда-то на нем располагался питомник, где разводили обезьян для испытания вакцин. Питомник со временем закрылся, но животных решили оставить на острове и предоставить им полную свободу. Вы понаблюдаете за обезьянами в естественной среде обитания и покормите их с рук. А также полюбуетесь живописным ручьем Хоа Лан, тропическим лесом и озером.

Остров Орхидей

Вы оцените огромную коллекцию орхидей: на острове растет около 100 различных сортов. При этом они подобраны так, чтобы цветение не прекращалось круглый год. Кроме того, здесь живут слоны, пятнистые олени и страусы. А еще есть небольшой водопад и парк с цветочным фигурами, по которому очень приятно прогуляться.

Организационные детали