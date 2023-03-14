Когда-то на нем располагался питомник, где разводили обезьян для испытания вакцин. Питомник со временем закрылся, но животных решили оставить на острове и предоставить им полную свободу. Вы понаблюдаете за обезьянами в естественной среде обитания и покормите их с рук. А также полюбуетесь живописным ручьем Хоа Лан, тропическим лесом и озером.
Вы оцените огромную коллекцию орхидей: на острове растет около 100 различных сортов. При этом они подобраны так, чтобы цветение не прекращалось круглый год. Кроме того, здесь живут слоны, пятнистые олени и страусы. А еще есть небольшой водопад и парк с цветочным фигурами, по которому очень приятно прогуляться.