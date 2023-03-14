Морская прогулка к Северным островам из Нячанга

Прокатиться на современном катере, посетить остров Обезьян и остров Орхидей

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Приглашаю в живописное морское путешествие по Северным островам! Вы насладитесь панорамным видом залива Няфу и сделаете две остановки: на острове Обезьян и острове Орхидей.

Понаблюдаете за местными дружелюбными животными, восхититесь разнообразием цветов и растений, увидите водопад и заглянете в уютный парк.
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Морская прогулка к Северным островам из Нячанга
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Обезьян

Когда-то на нем располагался питомник, где разводили обезьян для испытания вакцин. Питомник со временем закрылся, но животных решили оставить на острове и предоставить им полную свободу. Вы понаблюдаете за обезьянами в естественной среде обитания и покормите их с рук. А также полюбуетесь живописным ручьем Хоа Лан, тропическим лесом и озером.

Остров Орхидей

Вы оцените огромную коллекцию орхидей: на острове растет около 100 различных сортов. При этом они подобраны так, чтобы цветение не прекращалось круглый год. Кроме того, здесь живут слоны, пятнистые олени и страусы. А еще есть небольшой водопад и парк с цветочным фигурами, по которому очень приятно прогуляться.

Организационные детали

  • Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На корабле с вами будет англоговорящая команда.
  • В стоимость включены: индивидуальный современный катер, обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
На катере

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