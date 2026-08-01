Приглашаем в живописное морское путешествие по Северным островам! Вы насладитесь панорамным видом залива Няфу и сделаете две остановки: на острове Обезьян и острове Орхидей.
Понаблюдаете за местными дружелюбными животными, восхититесь разнообразием
Понаблюдаете за местными дружелюбными животными, восхититесь разнообразием
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Живописные морские виды
- 🐒 Наблюдение за обезьянами
- 🌺 Коллекция орхидей
- 🍽️ Включенный обед
- 🚤 Индивидуальный катер
- 🌳 Прогулка по тропическому лесу
- 🌊 Водопад и парк
Что можно увидеть
- Остров Обезьян
- Остров Орхидей
- Ручей Хоа Лан
- Тропический лес
- Озеро
- Водопад
- Парк с цветочными фигурами
Описание экскурсии
Остров Обезьян
Когда-то на нем располагался питомник, где разводили обезьян для испытания вакцин. Питомник со временем закрылся, но животных решили оставить на острове и предоставить им полную свободу. Вы понаблюдаете за обезьянами в естественной среде обитания и покормите их с рук. А также полюбуетесь живописным ручьем Хоа Лан, тропическим лесом и озером.
Остров Орхидей
Вы оцените огромную коллекцию орхидей: на острове растет около 100 различных сортов. При этом они подобраны так, чтобы цветение не прекращалось круглый год. Кроме того, здесь живут слоны, пятнистые олени и страусы. А еще есть небольшой водопад и парк с цветочным фигурами, по которому очень приятно прогуляться.
Организационные детали
- Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На корабле с вами будет англоговорящая команда.
- В стоимость включены: индивидуальный современный катер, обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 330 туристов
Я живу во Вьетнаме уже давно, женат на вьетнамке. Я объехал страну вдоль и поперёк, изучил местные традиции и культурные особенности. Сейчас возглавляю команду гидов в Южной и Юго-Восточной Азии, как и я влюблённых в этот сказочный регион.
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