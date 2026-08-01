Приглашаем в живописное морское путешествие по Северным островам! Вы насладитесь панорамным видом залива Няфу и сделаете две остановки: на острове Обезьян и острове Орхидей.Понаблюдаете за местными дружелюбными животными, восхититесь разнообразием

цветов и растений, увидите водопад и заглянете в уютный парк. Когда-то на острове Обезьян располагался питомник, где разводили обезьян для испытания вакцин. Питомник со временем закрылся, но животных решили оставить на острове и предоставить им полную свободу. Вы понаблюдаете за обезьянами в естественной среде обитания и покормите их с рук. А также полюбуетесь живописным ручьем Хоа Лан, тропическим лесом и озером. На острове Орхидей вы оцените огромную коллекцию орхидей: на острове растет около 100 различных сортов. При этом они подобраны так, чтобы цветение не прекращалось круглый год. Кроме того, здесь живут слоны, пятнистые олени и страусы. А еще есть небольшой водопад и парк с цветочными фигурами, по которому очень приятно прогуляться. Это морская прогулка, не предполагающая экскурсионного сопровождения. На корабле с вами будет англоговорящая команда. В стоимость включены: индивидуальный современный катер, обед

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров Обезьян

Когда-то на нем располагался питомник, где разводили обезьян для испытания вакцин. Питомник со временем закрылся, но животных решили оставить на острове и предоставить им полную свободу. Вы понаблюдаете за обезьянами в естественной среде обитания и покормите их с рук. А также полюбуетесь живописным ручьем Хоа Лан, тропическим лесом и озером.

Остров Орхидей

Вы оцените огромную коллекцию орхидей: на острове растет около 100 различных сортов. При этом они подобраны так, чтобы цветение не прекращалось круглый год. Кроме того, здесь живут слоны, пятнистые олени и страусы. А еще есть небольшой водопад и парк с цветочным фигурами, по которому очень приятно прогуляться.

Организационные детали