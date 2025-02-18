Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай
Путешествие на острова Нячанга: орхидеи, пляжи и мартышки. Обед в джунглях и знакомство с местной фауной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
5 апр в 08:00
$85 за человека
Индивидуальная
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
5 апр в 18:00
6 апр в 08:00
от $612 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
Откройте для себя Далат - город вечной весны с уникальными достопримечательностями и атмосферой. Водопады, пагоды и глиняные скульптуры ждут вас
Завтра в 07:00
5 апр в 07:00
$280 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlex18 февраля 2025Все хорошо
- ААлексей20 августа 2018Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Слоны»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в апреле 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Слоны" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 612. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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