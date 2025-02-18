Представления и катание на слонах в Нячанге

Найдено 3 экскурсии в категории «Слоны» в Нячанге на русском языке, цены от $85. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай
Путешествие на острова Нячанга: орхидеи, пляжи и мартышки. Обед в джунглях и знакомство с местной фауной
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
5 апр в 08:00
$85 за человека
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
Начало: В Нячанге с ресепшн вашего отеля
5 апр в 18:00
6 апр в 08:00
от $612 за человека
Из Нячанга - в сказочный Далат
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
Откройте для себя Далат - город вечной весны с уникальными достопримечательностями и атмосферой. Водопады, пагоды и глиняные скульптуры ждут вас
Завтра в 07:00
5 апр в 07:00
$280 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alex
    18 февраля 2025
    Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
    Все хорошо
  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
    Нашу экскурсию проводил Минь, Вьетнамец говорящий бегло на русском. Потребовалось немного времени, пока научились понимать Миня, так как русским языком
    читать дальше

    он владеет не так сильно и приходилось догадываться о сути. Но это не напрягало, и в отличии от предыдущих экскурсий, где мы с гидами трепались о том, о сем, наша поездка проходила в относительной тишине, с немногочисленными комментариями. Минь, молодец, он очень переживал и готов был нам во всем помогать, спасибо ему за это. Поездка была очень насыщена впечатлениями, но дорога достаточно долгая и утомительная. Средняя скорость передвижения по Вьетнами около 50 км/час. Ну и плюс хаотичное движение и сопутствуещая тому манера езды. Очень понравились слоны и деревня, где живет местное население Мнонги. Природа очень красивая. Минь много рассказывал и показывал проезжая плантации кофе, перца, каучука. Останавливались что бы потрогать, попробовать на зуб плоды. Пили кофе в кафешках, где выращивают на плантациях тот самый кофе. Одним словом, впечатлений масса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Слоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
  2. Провинция Даклак и поселок Лиен Сон - двухдневное путешествие
  3. Из Нячанга - в сказочный Далат
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в апреле 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Слоны" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 612. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Слоны», 2 ⭐ отзыва, цены от $85. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь