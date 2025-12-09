Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Фанранг - из Нячанга
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$450 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Северные острова, обезьянки и цветочный рай - из Нячанга
Отправиться в морское путешествие - к диким джунглям, животным и прекрасным пляжам
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
В Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 07:30
11 дек в 07:30
$380 за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Далат на максимум (из Нячанга)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 05:00
11 дек в 05:00
15 дек в 05:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваше приключение в Далате
Погрузитесь в атмосферу Далата, отправившись в индивидуальное путешествие из Нячанга. Вас ждут горные пейзажи, уникальные храмы и живописные водопады
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $290 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мост Руки Бога, Леди Будда и огни Хойана - из Нячанга
От прогулки над облаками до вечернего города фонарей - три лица Вьетнама в одном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:30
11 дек в 17:30
12 дек в 17:30
$490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Золотой мост»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в декабре 2025
Сейчас в Нячанге в категории "Золотой мост" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 55 до 490. Туристы уже оставили гидам 408 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Золотой мост», 408 ⭐ отзывов, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль