Познакомьтесь с Нячангом через обзорную экскурсию, посещая ключевые достопримечательности города.
Храм Suoi Do Pagoda с его 1000 ступенями, главный храм провинции Кхань Лонг Шон, знаменитый своими статуями Белого Будды, и католический
Храм Suoi Do Pagoda с его 1000 ступенями, главный храм провинции Кхань Лонг Шон, знаменитый своими статуями Белого Будды, и католический
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииЧто увидим?
- Храм Suoi Do Pagoda, называемый «храмом 1000 ступеней».
- Лонг Шон — главный храм провинции Кхань.
- Хоа, который знаменит огромной статуей Белого Будды.
- Католический кафедральный собор Святой Марии — необычная постройка для Вьетнама.
- Чамские башни По Нагар — священное место для местных и любимое туристами.
- Сад камней.
- Храм Да Бао — нетуристический храм на севере Нячанга с прекрасным видом на весь город. Каждый из этих объектов можно назвать визитной карточкой Нячанга. Достопримечательности очень разные, они знакомят с архитектурой, религией, традициями. Опытный гид расскажет вам о каждой локации подробно, вы прогуляетесь по их территории, сделаете множество фото на память. После прогулки вас ждёт обед из типичных блюд вьетнамской кухни, который тоже станет частью знакомства с городом, с его кулинарными традициями.
Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Suoi Do Pagoda
- Храм Лонг Шон
- Католический кафедральный собор Святой Марии
- Чамские башни По Нагар
- Сад камней
- Храм Да Бао
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Обед
- Питьевая вода
- Входные билеты на все локации
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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