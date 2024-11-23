Нячанг: обзорная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его знаковые места. Узнайте о культуре и традициях города с опытным гидом. Обед включен
Познакомьтесь с Нячангом через обзорную экскурсию, посещая ключевые достопримечательности города.

Храм Suoi Do Pagoda с его 1000 ступенями, главный храм провинции Кхань Лонг Шон, знаменитый своими статуями Белого Будды, и католический
читать дальше

кафедральный собор Святой Марии - это лишь часть маршрута.

Чамские башни По Нагар, сад камней и нетуристический храм Да Бао на севере города также включены в программу. Каждый объект раскрывает уникальные аспекты архитектуры, религии и традиций.

Опытный гид предоставит подробную информацию о каждой локации, а обед из блюд вьетнамской кухни завершит ваше знакомство с Нячангом

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🍜 Обед из вьетнамской кухни
  • 📸 Возможность сделать фото
  • 👨‍🏫 Опытный гид
    • Нячанг: обзорная экскурсия
    Нячанг: обзорная экскурсия
    Нячанг: обзорная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

    Что можно увидеть

  • Храм Suoi Do Pagoda
  • Лонг Шон
  • Кафедральный собор Святой Марии
  • Чамские башни По Нагар
  • Храм Да Бао

    • Описание экскурсии

    Что увидим?
    • Храм Suoi Do Pagoda, называемый «храмом 1000 ступеней».
    • Лонг Шон — главный храм провинции Кхань.
    • Хоа, который знаменит огромной статуей Белого Будды.
    • Католический кафедральный собор Святой Марии — необычная постройка для Вьетнама.
    • Чамские башни По Нагар — священное место для местных и любимое туристами.
    • Сад камней.
    • Храм Да Бао — нетуристический храм на севере Нячанга с прекрасным видом на весь город. Каждый из этих объектов можно назвать визитной карточкой Нячанга. Достопримечательности очень разные, они знакомят с архитектурой, религией, традициями. Опытный гид расскажет вам о каждой локации подробно, вы прогуляетесь по их территории, сделаете множество фото на память. После прогулки вас ждёт обед из типичных блюд вьетнамской кухни, который тоже станет частью знакомства с городом, с его кулинарными традициями.

    Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Храм Suoi Do Pagoda
    • Храм Лонг Шон
    • Католический кафедральный собор Святой Марии
    • Чамские башни По Нагар
    • Сад камней
    • Храм Да Бао
    Что включено
    • Услуги гида
    • Трансфер
    • Обед
    • Питьевая вода
    • Входные билеты на все локации
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в WhatsApp
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00.
    Точное время выезда можно дополнительно обговорить с организатором.
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Нячанга

    Похожие экскурсии из Нячанга

    Трансфер из аэропорта в Нячанг
    На машине
    7 отзывов
    1 час
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
    Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
    Начало: В аэропорту
    Завтра в 00:00
    25 ноя в 00:00
    $24 за всё до 3 чел.
    В Далат - из Нячанга
    На машине
    скидка
    15%
    16 отзывов
    13 часов
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Лучший выбор
    В Далат - из Нячанга
    Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив ферму люваков, водопад Датанла и главные буддийские храмы. Узнайте больше о культуре и быте местных жителей
    25 ноя в 07:00
    28 ноя в 07:00
    350$298 за всё до 6 чел.
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    На мотоцикле
    14 отзывов
    7.5 часов
    Индивидуальная
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
    Завтра в 07:00
    26 ноя в 07:00
    $120 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Нячанге
    ХорошоТам