Проведите насыщенный день на островах Нячанга, наполненный активным отдыхом и расслаблением.
Погружайтесь с маской и трубкой у красочных коралловых рифов, наслаждайтесь атмосферой веселой лодочной вечеринки с напитками и музыкой. Завершите день вкусным вьетнамским обедом в плавучем ресторане и отдыхом на живописном пляже.
Описание водной прогулкиВечеринка на лодке и обед Вас встретит гид в отеле и отвезет к порту, где начнется ваше морское приключение. Лодка доставит к коралловым рифам — здесь вы сможете поплавать с маской и трубкой, наблюдая за подводными обитателями. После снорклинга — плавучая вечеринка с музыкой и напитками. Затем обед в плавучем ресторане с блюдами из морепродуктов и традиционной вьетнамской кухни. Пляжный релакс Следующий пункт — живописный пляж, где можно полежать на шезлонгах, искупаться или оплатить различные водные развлечения. После свободного времени на пляже возвращение к порту и трансфер в отель. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, полотенце, купальный костюм.
- Запрещено: алкоголь и наркотики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Обед-барбекю
- Услуги гида
- Входной билет к коралловому рифу и пляжу Тран
- Маска, трубка и спасательный жилет
- 1 бутылка воды на человека
- Вьетнамский коктейль и фрукты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные напитки
- Водные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анжелика
14 ноя 2025
Экскурсия очень весёлая, купание с корабля, бар на воде. Команда доброжелательная. Несмотря на то, что я была одна русская, гид английский, я не испытывала дискомфорта. Обед нормальный. Потом остров, хорошее море, зона отдыха. Благодарю всех причастных ❤️
Б
Богдан
16 июл 2025
Отличная экскурсия! Особая благодарность гиду за дружелюбие и теплый прием. А полет на парасейлинге запомнится нам надолго!
В
Виктория
1 мая 2025
Мы очень рады, что выбрали именно эту экскурсию! Мужчина на лодке был очень веселым и развлекательным, еда — вкусной, а водные развлечения доставили массу удовольствия. Настоятельно рекомендуем этот тур для гостей любого возраста.
Г
Глеб
6 мар 2024
Гид был потрясающим и очень забавным — устроил настоящее шоу для нашей группы. Тур получился очень насыщенным, хотя пляж, на мой взгляд, был не самый лучший, и пребывание там показалось немного затянутым.
Входит в следующие категории Нячанга
