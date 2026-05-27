Это маршрут по трём храмам, основанный на древней легенде и верованиях исчезнувшей цивилизации. Святилища здесь строили в особых местах силы — вы отправитесь к ним, разберётесь в их символике, увидите необычные ландшафты и почувствуете атмосферу, где, по преданиям, тонка грань между мирами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Едем к храмам, что расположены в разных частях острова и образуют идеальный треугольник на карте. Считается, что треугольник магический — хорош для работы с предубеждениями, расширением сознания и пониманием взаимоотношений.

Храмы связаны со стихиями:

храм земли и огня — место пробуждения и формирования намерения

храм воды — пространство очищения и интуиции

храм духа — место тишины и внутреннего баланса

По пути вы:

увидите живописные ландшафты острова

узнаете больше о местных традициях

услышите легенду о богине, которая пришла в наш мир маленькой феей

А ещё сделаем остановку на обед — вы попробуете местную кухню, традиционный вьетнамский кофе и свежий тростниковый сок.

Примерный тайминг

Время выезда зависит от сезона:

в летний сезон (с апреля по сентябрь) — с 7:00 до 8:30

в зимний сезон (с октября по март) — с 8:00 до 9:30

Расстояние от Нячанга до первой остановки — 10 км. Дальше время нашего путешествие зависит от погодных условий и вашего темпа.

Организационные детали