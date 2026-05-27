Мои заказы

По следам вьетнамских легенд на байке из Нячанга

К храмам магического треугольника - за красотой и историями
Это маршрут по трём храмам, основанный на древней легенде и верованиях исчезнувшей цивилизации.

Святилища здесь строили в особых местах силы — вы отправитесь к ним, разберётесь в их символике, увидите необычные ландшафты и почувствуете атмосферу, где, по преданиям, тонка грань между мирами.
По следам вьетнамских легенд на байке из Нячанга
По следам вьетнамских легенд на байке из Нячанга
По следам вьетнамских легенд на байке из Нячанга

Описание экскурсии

Едем к храмам, что расположены в разных частях острова и образуют идеальный треугольник на карте. Считается, что треугольник магический — хорош для работы с предубеждениями, расширением сознания и пониманием взаимоотношений.

Храмы связаны со стихиями:

  • храм земли и огня — место пробуждения и формирования намерения
  • храм воды — пространство очищения и интуиции
  • храм духа — место тишины и внутреннего баланса

По пути вы:

  • увидите живописные ландшафты острова
  • узнаете больше о местных традициях
  • услышите легенду о богине, которая пришла в наш мир маленькой феей

А ещё сделаем остановку на обед — вы попробуете местную кухню, традиционный вьетнамский кофе и свежий тростниковый сок.

Примерный тайминг

Время выезда зависит от сезона:

  • в летний сезон (с апреля по сентябрь) — с 7:00 до 8:30
  • в зимний сезон (с октября по март) — с 8:00 до 9:30

Расстояние от Нячанга до первой остановки — 10 км. Дальше время нашего путешествие зависит от погодных условий и вашего темпа.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на байке (вы на пассажирском месте), питьевая вода на всём маршруте, обед с кофе и соком, входные билеты
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$264
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 302 туристов
Я приглашаю тебя не просто на экскурсию — а в опыт, который остаётся в сердце. Я и моя команда создаём авторские погружения в настоящую, живую глубинку: там, где заканчиваются туристические
читать дальшеуменьшить

маршруты и начинается жизнь. В наших поездках ты не наблюдаешь со стороны — ты соучастник. Мы идём в закоулки, общаемся с местными, фотографируем буйволов, устраиваем дегустацию местной еды и пробуем Вьетнам на вкус. Верим, что путешествие — это всегда встреча с собой. Поэтому многие наши экскурсии становятся для гостей трансформационными: они раскрывают новые грани себя или находят ответ на сакральный вопрос. Если тебе близко путешествие не столько по достопримечательностям, сколько вглубь страны и самого себя, то добро пожаловать.

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии на «По следам вьетнамских легенд на байке из Нячанга»

Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
На машине
5.5 часов
-
10%
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$540$599 за всё до 3 чел.
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
На машине
4.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
29 мая в 08:00
1 июн в 08:30
от $150 за человека
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
На мотоцикле
7.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
По аутентичным кварталам, дивным пагодам и атмосферным местам города и его окраин - на мотоцикле
Начало: По месту вашего проживания
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
$250 за человека
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
На машине
5 часов
66 отзывов
Индивидуальная
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
4 июл в 12:00
5 июл в 12:00
от $100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге
от $264 за человека