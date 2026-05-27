Это маршрут по трём храмам, основанный на древней легенде и верованиях исчезнувшей цивилизации.
Святилища здесь строили в особых местах силы — вы отправитесь к ним, разберётесь в их символике, увидите необычные ландшафты и почувствуете атмосферу, где, по преданиям, тонка грань между мирами.
Святилища здесь строили в особых местах силы — вы отправитесь к ним, разберётесь в их символике, увидите необычные ландшафты и почувствуете атмосферу, где, по преданиям, тонка грань между мирами.
Описание экскурсии
Едем к храмам, что расположены в разных частях острова и образуют идеальный треугольник на карте. Считается, что треугольник магический — хорош для работы с предубеждениями, расширением сознания и пониманием взаимоотношений.
Храмы связаны со стихиями:
- храм земли и огня — место пробуждения и формирования намерения
- храм воды — пространство очищения и интуиции
- храм духа — место тишины и внутреннего баланса
По пути вы:
- увидите живописные ландшафты острова
- узнаете больше о местных традициях
- услышите легенду о богине, которая пришла в наш мир маленькой феей
А ещё сделаем остановку на обед — вы попробуете местную кухню, традиционный вьетнамский кофе и свежий тростниковый сок.
Примерный тайминг
Время выезда зависит от сезона:
- в летний сезон (с апреля по сентябрь) — с 7:00 до 8:30
- в зимний сезон (с октября по март) — с 8:00 до 9:30
Расстояние от Нячанга до первой остановки — 10 км. Дальше время нашего путешествие зависит от погодных условий и вашего темпа.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на байке (вы на пассажирском месте), питьевая вода на всём маршруте, обед с кофе и соком, входные билеты
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$264
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 302 туристов
Я приглашаю тебя не просто на экскурсию — а в опыт, который остаётся в сердце. Я и моя команда создаём авторские погружения в настоящую, живую глубинку: там, где заканчиваются туристические
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии на «По следам вьетнамских легенд на байке из Нячанга»
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$540
$599 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Знакомство с Нячангом - храмы, панорамы и ремёсла
Увидеть курортную столицу Вьетнама без пляжного фильтра
29 мая в 08:00
1 июн в 08:30
от $150 за человека
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
По аутентичным кварталам, дивным пагодам и атмосферным местам города и его окраин - на мотоцикле
Начало: По месту вашего проживания
29 мая в 07:00
30 мая в 07:00
$250 за человека
Индивидуальная
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
4 июл в 12:00
5 июл в 12:00
от $100 за человека
от $264 за человека