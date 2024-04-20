Экскурсии на мотоцикле в Нячанге

Найдено 4 экскурсии в категории «На мотоцикле» в Нячанге на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Южный Вьетнам: полное погружение
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
195 за человека
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
80 за человека
Край диких водопадов Бахо
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
70 за человека
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
9 часов
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
90 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    20 апреля 2024
    Край диких водопадов Бахо
    Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
    читать дальше

    отеля и как-то так сразу у нас сложилось общение, как-будто мы приехали в гости к старым друзьям, которые повезли нас показывать нам свой город. Нас прокатили по городу, показали местный, настоящий, а не туристический рынок, угостили освежающим смузи, завезли в пагоду, показали рыбацкую деревню, остановились в нескольких смотровых точках для фотографий. И все это как-то настолько легко и ненавязчиво, как-будто мы правда знакомы много лет. Ребята очень много знают о стране, о ее внутренней жизни, очень интересно рассказывают о Нячанге и Вьетнаме в целом. Сами водопады заслуживают отдельного отзыва, очень приятно в жару окунуться в прохладную речную водичку, очень приятный, неплохо благоустроенный эко-парк, маркированные тропы, урны, раздевалки, туалеты, кафе. В общем день прошел настолько легко, приятно и интересно что я очень пожалела что нам скоро уезжать, так бы с удовольствием съездила бы с Анной и Андреем еще куда-нибудь. Спасибо огромное.

  • А
    Арина
    5 апреля 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
    Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиентаНам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    18 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
    читать дальше

    проблем.. Уточнили наш порт прибытия, прислали схему и фото, где нас будет ждать гид Анна. Гид Анна очень обаятельная, приятная девушка! Не заметили, как провели с ней 6 или больше часов!! Показала нам и повседневную жизнь простых вьетнамцев и культурные туристические дрстопримечательности. Предложила выпить вьетнамский кофе в европейской кофейне или на рынке. Мы выбрали рынок - не пожалели! Это отдельная экзотика! Впервые узнала, что Вьетнам - второй после Бразилии экспортер кофе! Купили вьетнамский кофе себе и как подарки! Спасибо Аня! С тобой было очень комфортно и познавательно! Спасибо организатору Марине за ее заботу!

  • E
    Elena
    4 марта 2024
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт
    Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
  • Н
    Наталья
    22 января 2024
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
    читать дальше

    в экскурсии,,Южный Вьетнам: полное погружение. Благодаря его профессионализму,знаниям и увлеченностью своим делом,нам удолось с ним организовать еще одну нестандартную экскурсию,которая учитывала все наши пожелания. Анатолий,спасибо Вам огромное. Это было КРУТО! P.S. отдельное спасибо за доверие к нам

    Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели
  • С
    Сарыбаева
    2 ноября 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
    Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначноНевероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно
  • A
    Asiya
    5 апреля 2023
    Край диких водопадов Бахо
    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
    читать дальше

    телефона - берите с собой! С воды откываются очень красивые виды. Очень рада что взяла индивидуальную экскурсию - ведь это возможность двигаться в своем темпе и задавать свои вопросы, или решать свои мелкие проблемы. Большое спасибо гиду Алексею! Замечательная экскурсия, все интересно здорово и красиво))) Маршрут по камням не далекий и не сложный - если все в порядке с ногами и руками.

    Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, еслиВодопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если
  • К
    Ксения
    27 февраля 2023
    Южный Вьетнам: полное погружение
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
    Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможноВеликолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На мотоцикле»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Южный Вьетнам: полное погружение
  2. Нячанг как он есть: религия, культура, быт
  3. Край диких водопадов Бахо
  4. Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Водопады Бахо
  2. Даклак
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "На мотоцикле" можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 195. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на мотоцикле, 20 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам