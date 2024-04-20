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Индивидуальная
13 часов
Южный Вьетнам: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу южного Вьетнама с индивидуальной экскурсией: водопады, дикие пляжи, ночевка в рыбацкой деревне и знакомство с местным бытом
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€195 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€80 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие к водопадам Бахо: тропические джунгли и аутентичные пагоды
Путешествие к водопадам Бахо в Нячанге подарит вам уникальную возможность насладиться нетронутой природой, аутентичными храмами и живописными видами
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€70 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дикий водопад Та Гу: мотопутешествие из Нячанга
Путешествие на байке из Нячанга к водопаду Та Гу: серпантины, рисовые поля, храм Ту Ван и великолепный водопад
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
€90 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся20 апреля 2024Огромное спасибо Анне и Андрею за этот замечательный день. У нас была индивидуальная экскурсия на байках. Ребята встретили нас у
- ААрина5 апреля 2024Нам понравилась подача информации и отношение Анатолия к нашей ситуации. Спасибо большое, четкое ориентирование на клиента 👍🏼👍🏼👍🏼. Хорошее настроение и прекрасное чувство юмора!
- ИИрина27 марта 202418 марта 2024 в Нячанге я заказывала экскурсию. Из Алматы. Организаторы были постоянно на связи. Мы добавили еще двоих экскурсантов - без
- EElena4 марта 2024Нячанг как он есть: религия, культура, быт (на байке), февраль 2024г. Насколько объемно название экскурсии, настолько объемно ее содержание. Это не просто экскурсия, это рассказ исследователя, влюбленного в страну. Большая благодарность Анатолию за путешествие!
- ННаталья22 января 2024Нам очень повезло! Встреча и знакомство с Анатолием нам принесли ОЧЕНЬ много положительных эмоций. Мы провели с ним два дня
- ССарыбаева2 ноября 2023Невероятный тур. Благодарна организаторам. Столько красоты и за один день. Тур подойдет абсолютно всем. Рекомендую однозначно. 100500 фото, не знаю даже какое прикрепить))
- AAsiya5 апреля 2023Водопады потрясающе красивые, хоть и не большие. Озера удивительной формы, в которых можно купаться. Кстати, если есть непромакаемый чехол для
- ККсения27 февраля 2023Великолепная экскурсия по местам с малым количеством не местных жителей Гид Алексей открывает Вьетнам, который невозможно узнать просто приехав туристом на пляж. Спасибо. Огромное количество позитивных эмоций и ярких впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На мотоцикле»
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в июне 2024
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