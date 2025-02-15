Участники посетят знаменитую пагоду Лонг Шон с величественной статуей Будды, удивятся острову Чампа, расположившемуся прямо в городе, и насладятся кофе в Susan Koi
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные достопримечательности
- 🏝️ Остров в центре города
- ☕ Необычные кофейни
- 🎭 Театр и арт-объекты
- 🐟 Кормление карпов
- 🎶 Музыка на литофоне
Что можно увидеть
- Пагода Лонг Шон
- Кофейня Susan Koi Coffee
- Курортный комплекс Viga City Nha Trang
- Do Theatre
- Остров Чампа
- Сад камней Хон Чонг
- Кофейня Tooru Coffee
Описание экскурсии
Пагода Лонг Шон. Вы посетите главный буддийский храм с самой большой во Вьетнаме статуей Будды. Увидите сад с необычными растениями в стиле фильма «Аватар».
Кофейня Susan Koi Coffee. Побываете в необычном заведении Нячанга. Потягивая кофе, сможете покормить карпов прямо из рук — тут их более 1000!
Курортный комплекс Viga City Nha Trang и Do Theatre. Затем отправитесь в городок, полный разноцветных домов и скульптурных групп. Он словно мини-версия Голливуда с яркими красками, изобилием арт-объектов и лоском улиц. Изюминкой прогулки станет Do Theatre — театр необычный формы.
Остров Чампа. Вы окажетесь на настоящем острове прямо посреди города. Полюбуетесь архитектурными решениями и пройдёте по пешеходной улице Чандра с представлениями и стрит-фудом. Если где и можно почувствовать дух Вьетнама, то именно здесь!
Сад камней Хон Чонг. Живописная картинка и красивая легенда — два составляющих этого необычного места. Приятным бонусом станет музыкальный экспириенс на литофоне — традиционном инструменте.
Кофейня с мини-зоопарком Tooru Coffee. Насыпной мелкий песок вместо покрытия, плетёная мебель, балдахины, а среди сочной зелени — вараны, попугаи, морские свинки и питоны. В такой обстановке кофе вы ещё точно не пили!
Я расскажу:
- как готовят традиционные напитки из кофе, тростника и кокоса (вы обязательно их попробуете!)
- в чём секрет приготовления местных блюд и соусов со специями и кореньями
- как убрать запах из рыбного соуса и почему в рыбное блюдо кладут не имбирь, а другие похожие на него коренья
- почему фо бо — это завтрак, а не обед, как принято считать
- откуда появилось блюдо боне
- что во вьетнамской кухне осталось от французских блюд, а что, наоборот, охотно присвоили французы
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Ford Transit или Toyota Innova, все входные билеты
- Дополнительно оплачиваются обед и напитки
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$117
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