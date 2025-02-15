Эта экскурсия предлагает полное погружение в мир Нячанга.Участники посетят знаменитую пагоду Лонг Шон с величественной статуей Будды, удивятся острову Чампа, расположившемуся прямо в городе, и насладятся кофе в Susan Koi

Coffee, где можно покормить карпов. Курортный комплекс Viga City Nha Trang удивит яркими арт-объектами, а сад камней Хон Чонг подарит музыкальный экспириенс на литофоне. В завершение - отдых в кофейне Tooru Coffee с мини-зоопарком. Это путешествие по Нячангу станет незабываемым приключением

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Описание экскурсии

Пагода Лонг Шон. Вы посетите главный буддийский храм с самой большой во Вьетнаме статуей Будды. Увидите сад с необычными растениями в стиле фильма «Аватар».

Кофейня Susan Koi Coffee. Побываете в необычном заведении Нячанга. Потягивая кофе, сможете покормить карпов прямо из рук — тут их более 1000!

Курортный комплекс Viga City Nha Trang и Do Theatre. Затем отправитесь в городок, полный разноцветных домов и скульптурных групп. Он словно мини-версия Голливуда с яркими красками, изобилием арт-объектов и лоском улиц. Изюминкой прогулки станет Do Theatre — театр необычный формы.

Остров Чампа. Вы окажетесь на настоящем острове прямо посреди города. Полюбуетесь архитектурными решениями и пройдёте по пешеходной улице Чандра с представлениями и стрит-фудом. Если где и можно почувствовать дух Вьетнама, то именно здесь!

Сад камней Хон Чонг. Живописная картинка и красивая легенда — два составляющих этого необычного места. Приятным бонусом станет музыкальный экспириенс на литофоне — традиционном инструменте.

Кофейня с мини-зоопарком Tooru Coffee. Насыпной мелкий песок вместо покрытия, плетёная мебель, балдахины, а среди сочной зелени — вараны, попугаи, морские свинки и питоны. В такой обстановке кофе вы ещё точно не пили!

Я расскажу:

как готовят традиционные напитки из кофе, тростника и кокоса (вы обязательно их попробуете!)

в чём секрет приготовления местных блюд и соусов со специями и кореньями

как убрать запах из рыбного соуса и почему в рыбное блюдо кладут не имбирь, а другие похожие на него коренья

почему фо бо — это завтрак, а не обед, как принято считать

откуда появилось блюдо боне

что во вьетнамской кухне осталось от французских блюд, а что, наоборот, охотно присвоили французы

Организационные детали