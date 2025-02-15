Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»

Откройте для себя Нячанг с его уникальными достопримечательностями: от пагод до островов и необычных кофеен. Незабываемые впечатления гарантированы
Эта экскурсия предлагает полное погружение в мир Нячанга.

Участники посетят знаменитую пагоду Лонг Шон с величественной статуей Будды, удивятся острову Чампа, расположившемуся прямо в городе, и насладятся кофе в Susan Koi
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Coffee, где можно покормить карпов.

Курортный комплекс Viga City Nha Trang удивит яркими арт-объектами, а сад камней Хон Чонг подарит музыкальный экспириенс на литофоне. В завершение - отдых в кофейне Tooru Coffee с мини-зоопарком. Это путешествие по Нячангу станет незабываемым приключением

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные достопримечательности
  • 🏝️ Остров в центре города
  • ☕ Необычные кофейни
  • 🎭 Театр и арт-объекты
  • 🐟 Кормление карпов
  • 🎶 Музыка на литофоне
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Пагода Лонг Шон
  • Кофейня Susan Koi Coffee
  • Курортный комплекс Viga City Nha Trang
  • Do Theatre
  • Остров Чампа
  • Сад камней Хон Чонг
  • Кофейня Tooru Coffee

Описание экскурсии

Пагода Лонг Шон. Вы посетите главный буддийский храм с самой большой во Вьетнаме статуей Будды. Увидите сад с необычными растениями в стиле фильма «Аватар».

Кофейня Susan Koi Coffee. Побываете в необычном заведении Нячанга. Потягивая кофе, сможете покормить карпов прямо из рук — тут их более 1000!

Курортный комплекс Viga City Nha Trang и Do Theatre. Затем отправитесь в городок, полный разноцветных домов и скульптурных групп. Он словно мини-версия Голливуда с яркими красками, изобилием арт-объектов и лоском улиц. Изюминкой прогулки станет Do Theatre — театр необычный формы.

Остров Чампа. Вы окажетесь на настоящем острове прямо посреди города. Полюбуетесь архитектурными решениями и пройдёте по пешеходной улице Чандра с представлениями и стрит-фудом. Если где и можно почувствовать дух Вьетнама, то именно здесь!

Сад камней Хон Чонг. Живописная картинка и красивая легенда — два составляющих этого необычного места. Приятным бонусом станет музыкальный экспириенс на литофоне — традиционном инструменте.

Кофейня с мини-зоопарком Tooru Coffee. Насыпной мелкий песок вместо покрытия, плетёная мебель, балдахины, а среди сочной зелени — вараны, попугаи, морские свинки и питоны. В такой обстановке кофе вы ещё точно не пили!

Я расскажу:

  • как готовят традиционные напитки из кофе, тростника и кокоса (вы обязательно их попробуете!)
  • в чём секрет приготовления местных блюд и соусов со специями и кореньями
  • как убрать запах из рыбного соуса и почему в рыбное блюдо кладут не имбирь, а другие похожие на него коренья
  • почему фо бо — это завтрак, а не обед, как принято считать
  • откуда появилось блюдо боне
  • что во вьетнамской кухне осталось от французских блюд, а что, наоборот, охотно присвоили французы

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Ford Transit или Toyota Innova, все входные билеты
  • Дополнительно оплачиваются обед и напитки
Остались вопросы?

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Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$117
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Нячанге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
15 фев 2025
Гид Дина рассказала много интересного о Вьетнаме, показала главные локации, отвечает на все вопросы.
Ольга
13 янв 2025
Для знакомства с городом и первым впечатлением о стране в целом - отличный формат - не затянуто, не завалено историческими фактами и датами, лаконично, конструктивно, интересно послушать и приятно поговорить с собеседником, знающим и понимающим потребности туристов)
С
31 дек 2024
Прекрасная обзорная.
Все, что нужно в приятной компании с гидом.
Т
6 дек 2024
Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!
Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!Очень интересная экскурсия! Увидели красивые места, посетили кафе, которые просто так не найдешь) Спасибо Дине за отличный рассказ!

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