Индивидуальная
до 2 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
Откройте для себя Далат - город вечной весны с уникальными достопримечательностями и атмосферой. Водопады, пагоды и глиняные скульптуры ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
$280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House
Очутиться в атмосфере вечной весны и неудержимой фантазии
«Это Далат — город вечной весны, природной красоты и творений человеческого гения»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Нячанга - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Каменные влюблённые, кофе лювак и вечная весна
Начало: У вашего отеля
«как Далат стал столицей художников и вечной весны»
22 фев в 05:00
23 фев в 05:00
от $290 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия7 сентября 2025Из Нячанга - в сказочный ДалатДата посещения: 7 сентября 2025Путешествие получилось замечательное.Марина прекрасно все организовала.Огромное ей спасибо.Все чётко и професионально.Приятный человек.Великолепно проведённое время.И даже дождь не помешал.
- ВВалерия10 февраля 2026Хочу поблагодарить организатора Владимира за прекрасную экскурсию!
Удобное бронирование, быстрый выход на связь, поддерживают коммуникацию от и до.
Очень интересные и красочные
- ААлена21 января 2026Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию, были учтены все наши пожелания. И огромное спасибо нашему гиду Светлане за очень интересный и познавательный день
- ЮЮрий14 января 2026Люблю поспать, поэтому попросил начало экскурсии на 9 утра. Только в дороге узнал, что вечером дорогу могут закрыть (последствия недавних
- ННикита14 января 2026Бронировал через Владимира однодневный индивидуальный тур в Далат, Вьетнам
Вел гид Артем, не только интересно рассказывал, но и создал приятную, комфортную
- ММария8 декабря 2025Все прошло хорошо, спасибо
- ААнастасия8 октября 2025Были на экскурсии, гид Марина. Все понравилось. Водитель и машина отличные.
Мы остались довольны.
- ЗЗорина11 сентября 2025Нас сопровождала гид Марина. Экскурсию назначили в 8 утра, скоректировали маршрут, по нашему желанию. Пейзажи в дороге живописные. Водитель был аккуратным. На все наши вопросы гид ответила. Обед был шикарным и очень вкусным. В 7 вечера уже были в отеле.
- ССергей16 июня 2025Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень интересная поездка, необычные места, отличные локации для фото. Вообще остались исключительно позитивные впечатления,
- ZZhanna9 апреля 2025Экскурсию провела гид Марина, ее работа нам понравилась. У нас были особые пожелания по локациям, мы смогли без проблем скорректировать маршрут. Автомобиль был в хорошем состоянии, водитель - профессионал. Компания предоставила дождевики, питьевую воду. Мы остались довольны.
