Н Наталия Из Нячанга - в сказочный Далат Дата посещения: 7 сентября 2025 Путешествие получилось замечательное.Марина прекрасно все организовала.Огромное ей спасибо.Все чётко и професионально.Приятный человек.Великолепно проведённое время.И даже дождь не помешал.

В Валерия Из Нячанга - в сказочный Далат

Удобное бронирование, быстрый выход на связь, поддерживают коммуникацию от и до.

Очень интересные и красочные читать дальше локации.

Гид Светлана прекрасно знает историю страны и ее обычаи. Было очень интересно слушать и узнавать новое.

Комфортный автомобиль, даже не смотря на то, что путь по горной местности, поездка была безопасной. А маршрут очень живописный!

Так же приятно, что учли личные пожелания, давали достаточно свободного времени, объяснили все нюансы различных вариантов.



А Алена Из Нячанга - в сказочный Далат Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию, были учтены все наши пожелания. И огромное спасибо нашему гиду Светлане за очень интересный и познавательный день

Ю Юрий Из Нячанга - в сказочный Далат читать дальше катаклизмов), поэтому немного переформатировали программу на ходу. Отличный гид Марина и не менее отличный водитель сделали экскурсию, фотографиями с которой теперь хвастаюсь на работе. Красиво, интересно, познавательно и разнообразно Люблю поспать, поэтому попросил начало экскурсии на 9 утра. Только в дороге узнал, что вечером дорогу могут закрыть (последствия недавних

Н Никита Из Нячанга - в сказочный Далат



Вел гид Артем, не только интересно рассказывал, но и создал приятную, комфортную читать дальше атмосферу всей поездки. Гибко подстраивался под наши пожелания на ходу адаптируя поездку



Спасибо, если буду ещё во Вьетнаме - обязательно приду ещё раз за новым приключением Бронировал через Владимира однодневный индивидуальный тур в Далат, ВьетнамВел гид Артем, не только интересно рассказывал, но и создал приятную, комфортную

М Мария Из Нячанга - в сказочный Далат Все прошло хорошо, спасибо

А Анастасия Из Нячанга - в сказочный Далат Были на экскурсии, гид Марина. Все понравилось. Водитель и машина отличные.

Мы остались довольны.

З Зорина Из Нячанга - в сказочный Далат Нас сопровождала гид Марина. Экскурсию назначили в 8 утра, скоректировали маршрут, по нашему желанию. Пейзажи в дороге живописные. Водитель был аккуратным. На все наши вопросы гид ответила. Обед был шикарным и очень вкусным. В 7 вечера уже были в отеле.

С Сергей Из Нячанга - в сказочный Далат читать дальше даже дождь не испортил настроения. Отличная организация тура, гид интересно рассказывала, отвечала на все вопросы, давала рекомендации по отдыху во Вьетнаме. Водитель профессионал. Огромное спасибо организаторам и гиду. Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень интересная поездка, необычные места, отличные локации для фото. Вообще остались исключительно позитивные впечатления,