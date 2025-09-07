Мои заказы

Экскурсии в Нячанге весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Нячанге на русском языке, цены от $280. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Из Нячанга - в сказочный Далат
На машине
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
Откройте для себя Далат - город вечной весны с уникальными достопримечательностями и атмосферой. Водопады, пагоды и глиняные скульптуры ждут вас
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
$280 за всё до 2 чел.
Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Нячанга - в Далат: от храма из осколков до Crazy House
Очутиться в атмосфере вечной весны и неудержимой фантазии
«Это Далат — город вечной весны, природной красоты и творений человеческого гения»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $400 за всё до 10 чел.
Из Нячанга - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Нячанга - в Далат, вьетнамские Альпы (всё включено)
Каменные влюблённые, кофе лювак и вечная весна
Начало: У вашего отеля
«как Далат стал столицей художников и вечной весны»
22 фев в 05:00
23 фев в 05:00
от $290 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    7 сентября 2025
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Дата посещения: 7 сентября 2025
    Путешествие получилось замечательное.Марина прекрасно все организовала.Огромное ей спасибо.Все чётко и професионально.Приятный человек.Великолепно проведённое время.И даже дождь не помешал.
  • В
    Валерия
    10 февраля 2026
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Хочу поблагодарить организатора Владимира за прекрасную экскурсию!
    Удобное бронирование, быстрый выход на связь, поддерживают коммуникацию от и до.
    Очень интересные и красочные
    локации.
    Гид Светлана прекрасно знает историю страны и ее обычаи. Было очень интересно слушать и узнавать новое.
    Комфортный автомобиль, даже не смотря на то, что путь по горной местности, поездка была безопасной. А маршрут очень живописный!
    Так же приятно, что учли личные пожелания, давали достаточно свободного времени, объяснили все нюансы различных вариантов.

    спасибо:)

  • А
    Алена
    21 января 2026
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию, были учтены все наши пожелания. И огромное спасибо нашему гиду Светлане за очень интересный и познавательный день
  • Ю
    Юрий
    14 января 2026
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Люблю поспать, поэтому попросил начало экскурсии на 9 утра. Только в дороге узнал, что вечером дорогу могут закрыть (последствия недавних
    катаклизмов), поэтому немного переформатировали программу на ходу. Отличный гид Марина и не менее отличный водитель сделали экскурсию, фотографиями с которой теперь хвастаюсь на работе. Красиво, интересно, познавательно и разнообразно

  • Н
    Никита
    14 января 2026
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Бронировал через Владимира однодневный индивидуальный тур в Далат, Вьетнам

    Вел гид Артем, не только интересно рассказывал, но и создал приятную, комфортную
    атмосферу всей поездки. Гибко подстраивался под наши пожелания на ходу адаптируя поездку

    Спасибо, если буду ещё во Вьетнаме - обязательно приду ещё раз за новым приключением

  • М
    Мария
    8 декабря 2025
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Все прошло хорошо, спасибо
  • А
    Анастасия
    8 октября 2025
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Были на экскурсии, гид Марина. Все понравилось. Водитель и машина отличные.
    Мы остались довольны.
  • З
    Зорина
    11 сентября 2025
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Нас сопровождала гид Марина. Экскурсию назначили в 8 утра, скоректировали маршрут, по нашему желанию. Пейзажи в дороге живописные. Водитель был аккуратным. На все наши вопросы гид ответила. Обед был шикарным и очень вкусным. В 7 вечера уже были в отеле.
  • С
    Сергей
    16 июня 2025
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень интересная поездка, необычные места, отличные локации для фото. Вообще остались исключительно позитивные впечатления,
    даже дождь не испортил настроения. Отличная организация тура, гид интересно рассказывала, отвечала на все вопросы, давала рекомендации по отдыху во Вьетнаме. Водитель профессионал. Огромное спасибо организаторам и гиду.

  • Z
    Zhanna
    9 апреля 2025
    Из Нячанга - в сказочный Далат
    Экскурсию провела гид Марина, ее работа нам понравилась. У нас были особые пожелания по локациям, мы смогли без проблем скорректировать маршрут. Автомобиль был в хорошем состоянии, водитель - профессионал. Компания предоставила дождевики, питьевую воду. Мы остались довольны.

