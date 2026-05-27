Морские глубины — настоящий сказочный мир с яркими коралловыми рифами и стайками разноцветных рыб. И вы увидите его во всей красе, ныряя с аквалангом.
Опыт дайвинга и специальная подготовка не потребуются — с вами будет инструктор, который всё покажет.
Описание экскурсии
- 9:00 — встреча в Нячанге и посадка на скоростной катер, который доставит вас в центр дайвинга.
- 10:00 — свободное время, чтобы поплавать с аквалангом, полюбоваться коралловыми рифами и изучить морской мир. Желающие попробуют себя в парасейлинге, отправятся на морскую прогулку, прокатятся на лодке-банане или водных лыжах.
- 11:00 — перерыв на лёгкие закуски.
- 12:00 — трансфер в отель.
Организационные детали
- Трансфер, снаряжение, услуги инструктора, страховка и лёгкая закуска включены в стоимость.
- Напитки и водные развлечения оплачиваются дополнительно: морская прогулка — $31 (вы выйдете на катере в океан, полюбуетесь рифами и стаями разноцветных рыб).
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$47
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Нячанга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мия — Организатор в Нячанге
Наша страсть — исследовать мир и верить в преображающую силу открытий. Мы понимаем, что путешествие — это не только посещение новых мест. Это возможность погрузиться в незнакомые культуры, найти общий язык
