Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
от $216
$240 за человека
Релакс в Нячанге: снорклинг и барбекю
Погрузитесь в мир отдыха и удовольствия в Нячанге: снорклинг среди кораллов, плавучий бар с коктейлями и грязевые ванны для релаксации
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
13 дек в 08:15
$39
$41 за человека
Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр
Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт
Начало: В центральном районе Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
$7 за человека
