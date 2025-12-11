Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Нячанге на русском языке, цены от $7, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5.5 часов 10% 10 отзывов Индивидуальная Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов» Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни Начало: У вашего отеля в Нячанге от $216 $240 за человека 6.5 часов 5% 15 отзывов Водная прогулка Релакс в Нячанге: снорклинг и барбекю Погрузитесь в мир отдыха и удовольствия в Нячанге: снорклинг среди кораллов, плавучий бар с коктейлями и грязевые ванны для релаксации Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:15 $39 $41 за человека 1.5 часа 2 отзыва Мини-группа до 6 чел. Мастер-класс по изготовлению украшений в Нячанге: создайте свой шедевр Создайте уникальное украшение своими руками на ювелирном мастер-классе в Нячанге. Узнайте секреты мастерства и получите незабываемый опыт Начало: В центральном районе Нячанга Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, 15:00 и 16:00 $7 за человека Другие экскурсии Нячанга

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Для иностранцев»

