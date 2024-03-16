Индивидуальная
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
«Отель-музей «Сумасшедший дом» (он же Ханг Нга) — авторский проект, ставший визитной карточкой Далата»
22 янв в 06:00
3 фев в 06:00
от $480 за человека
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Начало: Ваш отель в Нячанге
Расписание: Ежедневно в 17:00.
21 янв в 17:00
22 янв в 17:00
$90 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт
Начало: Lô 29 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 6500...
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
$10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла16 марта 2024Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
- ООксана27 января 2024Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
- ККсения26 февраля 2023Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с большим количеством интересных мест. Рекомендую
