Мои заказы

Музеи и искусство Нячанга

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Нячанге на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
Романтичный, фантазийный, живописный - отправляемся в Далат, вьетнамскую столицу кофе. Вас ждут уникальные достопримечательности и вау-фото
«Отель-музей «Сумасшедший дом» (он же Ханг Нга) — авторский проект, ставший визитной карточкой Далата»
22 янв в 06:00
3 фев в 06:00
от $480 за человека
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Музыкальные теплоходы
Круизы
3.5 часа
1 отзыв
Круиз
Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате
Начало: Ваш отель в Нячанге
Расписание: Ежедневно в 17:00.
21 янв в 17:00
22 янв в 17:00
$90 за человека
Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт
На автобусе
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт
Начало: Lô 29 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 6500...
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
$10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    16 марта 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша. Очень старалась, говорит по-русски нормально, но понимает не все. На большинство вопросов просто отвечала «да»). Тяжеловато было слушать немного.
    Отличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась МашаОтличный маршрут. Игорь ответил очень быстро, сразу предупредил, что гид будет русскоговорящий вьетнамец. Нам досталась Маша
  • О
    Оксана
    27 января 2024
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было комфортно. Водитель тоже очень опытный и машина хорошая, очень чистая. Благодарю Евгения за организацию экскурсии и постоянную коммуникацию.
    Замечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам былоЗамечательная экскурсия и очень хороший гид Светлана. Много рассказала и показала, очень приятный человек, нам было
  • К
    Ксения
    26 февраля 2023
    Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат
    Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с большим количеством интересных мест. Рекомендую
    Спасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город сСпасибо. Гид Эля очень интересно и подробно рассказывала о достопримечательностях и особенностях Далата. Красивый город с

Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нячанге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие на 1 день из Нячанга в невероятный Далат;
  2. Романтический круиз с коктейлями и ужином на закате;
  3. Экскурсионный автобус в Нячанге - свобода передвижения и комфорт.
Какие места ещё посмотреть в Нячанге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Водопады Бахо;
  3. Даклак;
  4. Сайгон;
  5. Остров;
  6. Башни Понагар;
  7. Сад камней Хон Чонг;
  8. Пагода Лонгшон;
  9. Мосты;
  10. Остров обезьян.
Сколько стоит экскурсия по Нячангу в январе 2026
Сейчас в Нячанге в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 480. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Нячанге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 8 ⭐ отзывов, цены от $10. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март