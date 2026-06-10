Это не просто поездка или рыбалка — это живой рассказ о стране, людях и природе. По пути вы увидите деревни, плантации фруктов, горные пейзажи, рисовые поля и послушаете о настоящей жизни во Вьетнаме. А на озере научитесь ловить карпов, пираний и змееголовов. Даже если вы никогда не рыбачили, у вас всё получится!

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Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся в Нячанге. Мы выедем из города и уже в первые минуты заметим, как курортная атмосфера постепенно сменяется настоящей жизнью Вьетнама.

По дороге мы: проедем через ближайшие деревни и понаблюдаем за повседневным бытом местных жителей, увидим плантации манго и бананов и насладимся горными пейзажами, зелёными холмами и рисовыми полями.

Главная точка маршрута — платный пресный водоём, оборудованный для комфортной рыбалки и отдыха. Здесь вы:

Освоите разные методики ловли рыбы

Узнаете, какие снасти и наживки действительно работают

Попробуете себя в роли рыбака — под контролем и с подсказками гида

Поймаете рыбу: в водоёме водятся карпы, телапии, вьетнамские сомы, пираньи, змееголовы

Во время рыбалки гид расскажет:

об истории Вьетнама и города Нячанг — без скучных дат, простым и понятным языком

горных плантациях манго и бананов — как выращивают фрукты и живут фермеры

настоящей жизни вьетнамских деревень — быте, традициях, укладе

Организационные детали