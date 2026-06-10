Это не просто поездка или рыбалка — это живой рассказ о стране, людях и природе.
По пути вы увидите деревни, плантации фруктов, горные пейзажи, рисовые поля и послушаете о настоящей жизни во Вьетнаме. А на озере научитесь ловить карпов, пираний и змееголовов. Даже если вы никогда не рыбачили, у вас всё получится!
По пути вы увидите деревни, плантации фруктов, горные пейзажи, рисовые поля и послушаете о настоящей жизни во Вьетнаме. А на озере научитесь ловить карпов, пираний и змееголовов. Даже если вы никогда не рыбачили, у вас всё получится!
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся в Нячанге. Мы выедем из города и уже в первые минуты заметим, как курортная атмосфера постепенно сменяется настоящей жизнью Вьетнама.
По дороге мы: проедем через ближайшие деревни и понаблюдаем за повседневным бытом местных жителей, увидим плантации манго и бананов и насладимся горными пейзажами, зелёными холмами и рисовыми полями.
Главная точка маршрута — платный пресный водоём, оборудованный для комфортной рыбалки и отдыха. Здесь вы:
- Освоите разные методики ловли рыбы
- Узнаете, какие снасти и наживки действительно работают
- Попробуете себя в роли рыбака — под контролем и с подсказками гида
- Поймаете рыбу: в водоёме водятся карпы, телапии, вьетнамские сомы, пираньи, змееголовы
Во время рыбалки гид расскажет:
- об истории Вьетнама и города Нячанг — без скучных дат, простым и понятным языком
- горных плантациях манго и бананов — как выращивают фрукты и живут фермеры
- настоящей жизни вьетнамских деревень — быте, традициях, укладе
Организационные детали
- Поедем на кормфортабельном минивэне. Дорога до водоёма занимает около 35 минут в одну сторону
- В стоимость включено: место на озере, все виды удочек (половковые и донные), секретные приманки, обед и напитки
- Программа подойдёт как новичкам, так и тем, кто уже держал удочку в руках
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я ваш гид и проводник по настоящей жизни страны. Я живу здесь с 2020 года и хорошо знаю не только популярные маршруты, но и места, куда редко доходят туристы. За это время я изучил страну изнутри: культуру, быт, природу, кухню и, конечно, лучшие локации для активного отдыха. Работаю с командой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все прошло отлично! Была с Андреем. Клева особо не было, но мы очень душевно посидели. Поймали одну рыбку и две больших сорвалось. Отлично провели день 👍 а, да, был обед на озере. Все очень вкусно. Попробовала лягушек впервые 😆 огромное спасибо за прекрасно проведенное время!
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Е
Рекомендуем сьездить на рыбалку. Отличный гид Роман, сам с России 🔥👍все нам рассказал, показал. С другими гидами ездили наши русские, их привезли и оставили😫😫😫С нами же гид был всю рыбалку
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