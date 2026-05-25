Утром приедем в Сайгон — и сразу погрузимся в его прошлое и настоящее. Вы пройдёте по легендарным туннелям Кучи, ощутите тревожную атмосферу войны в Музее жертв, прогуляетесь по элегантному французскому кварталу и увидите город с высоты башни. А вечером улица Буй-Вьен встретит вас музыкой, светом и свободой азиатской ночи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $385 за человека

Описание экскурсии

Кучи — жизнь под землёй

Вы пройдёте по реальным боевым туннелям и ощутите, как передвигались партизаны. Попробуете отыскать спрятанные входы, увидите хитрые ловушки, познакомитесь с подземным бытом и технологиями маскировки.

Музей жертв войны — Вьетнамская война глазами мирных жителей

Редкая возможность увидеть подлинные фотографии, технику и документальные материалы, которые дадут глубокое понимание человеческой стороны войны во Вьетнаме.

Торговый центр

Вы оцените современный Сайгон, изучите местные бренды и узнаете, что из себя представляет вьетнамский образ жизни.

Французский квартал

Рассмотрите архитектуру, узнаете о влиянии Франции и услышите историю колониального Индокитая. Подниметесь на Bitexco Financial Tower и с высоты увидите контраст между исторической французской архитектурой и небоскрёбами 21 века.

Улица Бой Вьен — ночная жизнь

Погрузитесь в яркие огни улицы Бой Вьен с барами, музыкой и ощущением свободы. Здесь можно поужинать и почувствовать пульс города.

Примерный тайминг

~19:00—20:00 — выезд из Нячанга

6:00 — прибытие в Сайгон, завтрак и время, чтобы привести себя в порядок

8:00 — туннели Кучи

~11:00—12:00 — Музей жертв войны

~13:00—14:00 — торговый центр, обед по желанию

~16:00—17:00 — французский квартал

~18:00—19:00 — улица Бой Вьен

22:00 — выезд в Нячанг

Организационные детали