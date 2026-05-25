Утром приедем в Сайгон — и сразу погрузимся в его прошлое и настоящее.
Вы пройдёте по легендарным туннелям Кучи, ощутите тревожную атмосферу войны в Музее жертв, прогуляетесь по элегантному французскому кварталу и увидите город с высоты башни. А вечером улица Буй-Вьен встретит вас музыкой, светом и свободой азиатской ночи.
Кучи — жизнь под землёй
Вы пройдёте по реальным боевым туннелям и ощутите, как передвигались партизаны. Попробуете отыскать спрятанные входы, увидите хитрые ловушки, познакомитесь с подземным бытом и технологиями маскировки.
Музей жертв войны — Вьетнамская война глазами мирных жителей
Редкая возможность увидеть подлинные фотографии, технику и документальные материалы, которые дадут глубокое понимание человеческой стороны войны во Вьетнаме.
Торговый центр
Вы оцените современный Сайгон, изучите местные бренды и узнаете, что из себя представляет вьетнамский образ жизни.
Французский квартал
Рассмотрите архитектуру, узнаете о влиянии Франции и услышите историю колониального Индокитая. Подниметесь на Bitexco Financial Tower и с высоты увидите контраст между исторической французской архитектурой и небоскрёбами 21 века.
Улица Бой Вьен — ночная жизнь
Погрузитесь в яркие огни улицы Бой Вьен с барами, музыкой и ощущением свободы. Здесь можно поужинать и почувствовать пульс города.
~19:00—20:00 — выезд из Нячанга 6:00 — прибытие в Сайгон, завтрак и время, чтобы привести себя в порядок 8:00 — туннели Кучи ~11:00—12:00 — Музей жертв войны ~13:00—14:00 — торговый центр, обед по желанию ~16:00—17:00 — французский квартал ~18:00—19:00 — улица Бой Вьен 22:00 — выезд в Нячанг
В стоимость включено: трансфер между городами на автобусе-отеле с отдельными капсулами для сна с кондиционером, ТВ, Wi-Fi, зарядкой и водой; трансфер в Сайгоне на Toyota Innova или Ford Transit с питьевой водой в салоне; все входные билеты
Дополнительные расходы: еда и личные покупки — по желанию
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
$385
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Реваль — ваша команда гидов в Нячанге
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 220 туристов
Первое образование — повар-кулинар-кондитер. Работал шеф-поваром у президента Вьетнамской ассоциации России, специализация — русско-вьетнамская кухня.
Сейчас я гид по всему Вьетнаму, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Хошимин, Ханой читать дальшеуменьшить
и его знаменитую Бухту Халонг, французский Далат и Дананг, а также организовать экскурсии в любом направлении — север и юг Вьетнама, крупные города.
Всю жизнь работаю с вьетнамцами — сначала в России, потом уже здесь, во Вьетнаме, поэтому знаю о традициях и жизни народа не понаслышке.
В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
