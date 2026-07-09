У Сайгона две души — французская элегантность, застывшая в колониальной архитектуре, и неудержимая энергия мегаполиса. Вы познакомитесь с обеими сторонами — проследите, как в городе уживаются тихие буддийские пагоды и шумные рынки, трагические страницы истории и футуристические проспекты. И почувствуете настоящий драйв Сайгона!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

19:00–20:00 — выезд из Нячанга

Вы сядете в комфортный слип-бас со спальными местами. Под мерный шум дороги заснёте в Нячанге, а проснётесь уже совсем в другом мире.

6:00–7:30 — завтрак (оплачивается отдельно)

Отправимся в аутентичное кафе. Я помогу вам заказать правильный фо и объясню, почему утро в Сайгоне невозможно без стакана крепкого кофе со сгущёнкой и льдом.

7:30–12:00 — прогулка по городу

Пагода Винь Нгием (внутри). Вы рассмотрите искусную резьбу по дереву и узнаете, зачем вьетнамцы покупают черепах для выпуска в пруд и как древние легенды помогают современным бизнесменам.

Музей жертв войны. Вы познакомитесь с экспонатами — от американской бронетехники во дворе до пронзительных фотографий внутри. И оцените стойкость и жизнелюбие вьетнамского народа.

Площадь Парижской Коммуны и Нотр-Дам де Сайгон. Мы прогуляемся у стен собора из красного французского кирпича. Я расскажу, как католическая святыня стала символом азиатского мегаполиса.

Главпочтамт (внутри). Вы попадёте в атмосферу вокзала 19 века. Мы найдём старинные карты на стенах и оценим ажурные металлические своды, спроектированные бюро самого Гюстава Эйфеля.

Дворец Воссоединения (снаружи). Я покажу место, где в 1975 году танк проломил железные ворота, поставив точку в многолетней войне.

Оперный театр и улица Нгуен Хюэ. Осмотрим изящный фасад театра в стиле бозар и выйдем к памятнику Хо Ши Мину. Здесь вы попадёте в новый Сайгон — со стильными кафе и небоскрёбами.

Рынок Бень Тхань (короткая остановка). Мы заглянем под легендарные часы, чтобы почувствовать дух торговли, которая не утихает здесь уже сто лет.

Галерея лакового искусства. Вы увидите, как из скорлупы яиц, перламутра и сока лакового дерева создаются картины, которые не тускнеют столетиями.

12:00–13:00 — обед в колоритном ресторане (оплачивается отдельно)

Обсудим впечатления и попробуем блюда южной кухни, которая славится своей сладостью и обилием зелени.

13:00–18:00 — свободное время

Я подскажу, куда стоит отправиться:

в Bitexco Financial Tower, чтобы увидеть город с высоты птичьего полёта

дизайнерские бутики на улице Dong Khoi

книжные переулки или уютные кафе в старых жилых домах

19:00–20:00 — отправление в обратный путь

7:00 — прибытие в Нячанг

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой оригинал паспорта или чёткое фото

Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 6 лет

Вы можете остаться в Хошимине ещё на один день. Мы перенесём ваш билет на вечер следующего дня. По желанию вы сможете заказать у нас дополнительные экскурсии, также мы поможем подобрать отель

С вами будет один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость, а что — нет

Входит в стоимость: билеты на рейсовый спальный автобус Нячанг — Хошимин — Нячанг, все входные по программе, трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по Хошимину

Отдельно оплачиваются личные покупки и питание

Вместо свободного времени можно продолжить поездку экскурсией в туннели Кучи: $120 за 1–2 человек или $50 с человека, если вас 3 и больше

После бронирования необходимо минимум за 3 дня до поездки перечислить гиду деньги за билеты на слипбас ($65 за чел.). Оплату можно произвести в рублях переводом на российскую карту или в донгах. Сумма является невозвратной в случае отмены с вашей стороны, но она будет полностью вычтена из финального расчёта при встрече.