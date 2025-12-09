Найдено 4 экскурсии в категории « Сайгон » в Нячанге на русском языке, цены от $40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 5 часов 29 отзывов Фотопрогулка до 18 чел. Лучший выбор Морское путешествие в Нячанге (всё включено) Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 11:00 $40 за человека На машине 10 часов 39 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Экскурсия в Фанранг - из Нячанга Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления $450 за всё до 5 чел. На машине 8 часов 31 отзыв Индивидуальная до 6 чел. К водопадам острова Орхидей - из Нячанга Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом от $290 за всё до 6 чел. На машине 13 часов Индивидуальная Сайгон и тоннели Ку Чи Двухдневное путешествие из Нячанга подарит уникальный опыт, знакомство с историей и культурой Вьетнама, а также захватывающие виды от $920 за человека Другие экскурсии Нячанга

