Лучший выборМорское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 11:00
Завтра в 10:00
13 дек в 11:00
$40 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Фанранг - из Нячанга
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Сайгон и тоннели Ку Чи
Двухдневное путешествие из Нячанга подарит уникальный опыт, знакомство с историей и культурой Вьетнама, а также захватывающие виды
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от $920 за человека
