Этот маршрут создан для тех, кто хочет увидеть Вьетнам за пределами популярных туристических мест.
Мы отправимся по горным тропам через джунгли к священной пещере Mẹ Tây Lầu, где редко бывают путешественники.
Вас ждут живописные виды, купание в природном бассейне под водопадом, знакомство с местными традициями и атмосфера настоящего приключения в дикой природе.
Мы отправимся по горным тропам через джунгли к священной пещере Mẹ Tây Lầu, где редко бывают путешественники.
Вас ждут живописные виды, купание в природном бассейне под водопадом, знакомство с местными традициями и атмосфера настоящего приключения в дикой природе.
Описание экскурсии
Мы отправимся в священную пещеру Mẹ Tây Lầu. В программе:
- трек через джунгли и горные тропы с завораживающими видами
- купание в природном бассейне, совмещенным с водопадом
- атмосфера настоящего «дикого» Вьетнама
- посещение священной пещеры с алтарём внутри
- пещера Свиньи с шикарными видами на обратном пути
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Нячанга
8:10 — начало треккинга
9:35 — прибытие к священной пещере Mẹ Tây Lầu. Исследуем пещеру, посещаем алтарь, купаемся в природном бассейне под водопадом и отдыхаем. Перекус: фрукты, сэндвичи, чай и вода
11:35 — начало спуска
12:35 — возвращение к подножию горы
13:00 — посещение Пещеры Свиньи и смотровых площадок с видами на море и скалы
14:00 — выезд в Нячанг
14:30 — возвращение в город
Организационные детали
- Трансфер на седане или минивэне — в зависимости от количества участников
- В стоимость входит вода и перекус на вершине: сендвичи, фрукты, чай
- Подъём до пещеры примерно 1,5 часа. Подъём не сложный, наклон не сильный, не требует специальной подготовки, можно с детьми от 12 лет. Спуск примерно 1 час
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 482 туристов
Давно путешествую по Азии, а в 2024 году переехал в Нячанг. Влюблён в море и Азию, получил международную яхтенную капитанскую лицензию в Черногории. Хочу делиться незабываемыми морскими впечатлениями, показывать людям
Входит в следующие категории Нячанга
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