Погрузитесь в прозрачные воды Морского парка Нячанга, чтобы увидеть красочные кораллы и рыб. Завершите день вкусным вьетнамским обедом в живописной рыбацкой деревне.
Описание водной прогулкиПогружение в подводный мир Морского парка Начните день с трансфера из отеля до порта и отплытия на остров Мун — жемчужину Морского парка. Откройте для себя красоту коралловых рифов и многообразие морских обитателей во время снорклинга. На борту корабля предусмотрен перерыв с чаем, кофе и фруктами. Затем направляйтесь к Коралловому рифу для очередной сессии снорклинга в кристально чистой воде. Вкусный обед в рыбацкой деревне После активного дня отправляйтесь в рыбацкую деревню, где насладитесь аутентичными вьетнамскими блюдами, включая рыбу во фритюре, яичницу, жареные овощи, кислый суп с рыбными фрикадельками, рис и фрукты. По окончании обеда — возвращение в порт и трансфер в отель. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, шляпу от солнца, купальники, смену одежды, полотенце, солнцезащитный крем, удобную одежду.
- Не допускается: багаж или большие сумки.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Морской парк Нячанга
- Рыбацкая деревня
Что включено
- Трансфер
- Транспорт от порта до места погружения
- Обед
- Входные билеты
- Снаряжение для снорклинга
- Услуги гида
- Закуска (кофе, чай или фрукты)
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки во время обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
13 июн 2025
Гид был очень забавным и подробно всё объяснял. Место для снорклинга было идеальное, поэтому впечатления остались только положительные. Еда была очень вкусной
А
Алексей
20 июл 2024
Провели замечательное время — трансфер был отлично организован, а на лодке было всё необходимое. Снорклинг на первом месте был хорошим, но на втором, острове Хон Мун, впечатления превзошли ожидания — настоящее удовольствие и совсем неожиданно. Рыбацкая деревня и обед были великолепны — очень аутентично и колоритно. Персонал был дружелюбным и невероятно отзывчивым
