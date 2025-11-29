Проведите целый день на бирюзовых островах Нячанга: снорклинг на Хон Мун, обед из свежих морепродуктов в рыбацкой деревне и релакс на курорте Хон Там — минеральные грязевые ванны или отдых у моря. Полная перезагрузка и новые впечатления.
Описание экскурсииНачало морского путешествия Садитесь в скоростное каноэ и отправляйтесь навстречу кристально чистым водам залива Нячанг. Вас ждут живописные пейзажи, морской бриз и лучшие острова бухты. На острове Хон Мун — первой морской охраняемой территории страны — вас ждут насыщенный снорклинг среди ярких кораллов и тропических рыб или просто отдых на мягком песке. Вкусный обед и отдых на Хон Там Отдохните и насладитесь обедом из блюд местных морепродуктов в рыбацкой деревне. Завершите день на острове Хон Там: выберите грязевые ванны и бассейны или расслабляющий пляжный отдых под зонтиками с видом на залив. Важная информация:
- Что взять с собой: купальник, сменную одежду, полотенце и солнцезащитный крем.
- Для проведения этого тура требуется минимальное количество участников. Если число не набирается, мы можем предложить другую дату, индивидуальное повышение категории за дополнительную плату или полный возврат средств.
- Расписание тура может изменяться из-за погодных условий, состояния моря, соображений безопасности или корректировки работы.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Новый скоростной катер
- Обед в туристической зоне из 11 лучших блюд
- Посещение самых красивых мест бухты Нячанг
- Билет на минеральные грязевые ванны Хон Там
- Питьевая вода
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Расходы вне программы
- Водные виды спорта
- Пользование ванными комнатами
- Плата за аренду купальника
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
