Отправьтесь на живописное путешествие по островам Хон Миу и Хон Там в бухте Нячанг с пляжным отдыхом, водными видами спорта и обедом из свежих морепродуктов. Познакомьтесь с природой и красотами этих уникальных мест.

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 6 часов
Размер группы 1-20 человек
$52.11 за человека

Описание экскурсии Пляжный отдых Вас заберут на автобусе из отеля или назначенного места встречи и доставят в порт Нячанга. Оттуда начнётся путешествие на остров Хон Миу к пляжу Бай Трань, где можно отдыхать, плавать и наслаждаться красивой природой. Водные развлечения и обед Участвуйте в активных водных видах спорта — банановый плот, водные мотоциклы и другие. Обед пройдет в плавучем ресторане острова, где предложат разнообразные блюда из морепродуктов. Исследование острова Хон Там На скоростном катере отправляйтесь к острову Хон Там, известному своими горячими минеральными грязевыми ваннами, бассейнами и водопадами. Сделайте памятные фотографии и завершите экскурсию возвращением в отель.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Транспорт с кондиционером

Обед

Бутылочная вода

Услуги гида

Входные билеты

Билеты на грязевые ванны Что не входит в цену Личные расходы

Плата за водные виды спорта Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от места проживания Завершение: Трансфер до места проживания Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.