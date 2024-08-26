Отправьтесь на живописное путешествие по островам Хон Миу и Хон Там в бухте Нячанг с пляжным отдыхом, водными видами спорта и обедом из свежих морепродуктов. Познакомьтесь с природой и красотами этих уникальных мест.
Описание экскурсииПляжный отдых Вас заберут на автобусе из отеля или назначенного места встречи и доставят в порт Нячанга. Оттуда начнётся путешествие на остров Хон Миу к пляжу Бай Трань, где можно отдыхать, плавать и наслаждаться красивой природой. Водные развлечения и обед Участвуйте в активных водных видах спорта — банановый плот, водные мотоциклы и другие. Обед пройдет в плавучем ресторане острова, где предложат разнообразные блюда из морепродуктов. Исследование острова Хон Там На скоростном катере отправляйтесь к острову Хон Там, известному своими горячими минеральными грязевыми ваннами, бассейнами и водопадами. Сделайте памятные фотографии и завершите экскурсию возвращением в отель.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Транспорт с кондиционером
- Обед
- Бутылочная вода
- Услуги гида
- Входные билеты
- Билеты на грязевые ванны
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Плата за водные виды спорта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
26 авг 2024
Мы прекрасно провели время. Лоджик был отличным гидом — предложил интересные активности для всей нашей семьи, и этот день запомнится нам надолго. Он был очень добрым и помогал во всем, что нам было нужно. Одно из лучших впечатлений нашего путешествия по Вьетнаму!
В
Варвара
7 авг 2024
Этот тур превзошёл все мои ожидания. Наш гид был просто потрясающим и очень внимательным, следил, чтобы у каждого были хорошие фотографии и все чувствовали себя комфортно. Особенно полезно для путешественников-одиночек, которым хочется качественных снимков.
Я
Ясмина
29 июл 2024
Очень приятный тур с замечательным гидом. Организация была безупречной.
Входит в следующие категории Нячанга
Похожие экскурсии из Нячанга
Билеты
Входной билет в парк развлечений VinWonders и канатная дорога
Начало: Dao, City, Nha Trang - Hòn Tre, Nha Trang, Khánh H...
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$40.45 за билет
Водная прогулка
Снорклинг в заливе Нячанг на островах Хон Мун и Хон Мот
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$27.63 за человека
Водная прогулка
Острова Нячанга: снорклинг, обед на рыбной ферме и отдых на пляже
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:15
29 ноя в 08:15
$30.79 за человека