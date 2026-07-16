Отправляемся в горы, где привычные дороги сменяются узкими тропами, а туристические маршруты заканчиваются. Мы проедем на специальных горных мотоциклах через джунгли, искупаемся в природном бассейне у водопада, исследуем систему пещер и познакомимся с людьми, которые до сих пор живут здесь в гармонии с природой. Это путешествие позволит увидеть Вьетнам совсем другим — диким, спокойным, настоящим.

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Описание экскурсии

Знакомство и дорога в горную деревню

Мы встретимся у Северного автовокзала Нячанга и отправимся к началу маршрута. По дороге поговорим о жизни в горных районах Вьетнама и о том, почему многие места здесь до сих пор остаются вдали от массового туризма.

Поездка на горных мотоциклах

Пересаживаемся на местный транспорт, без которого невозможно добраться до высокогорных районов. Нас ждёт путь по узким тропам через густые джунгли, среди огромных валунов и живописных склонов. Здесь каждый день ездят местные — поэтому она безопасна. Именно эта дорога станет одной из самых ярких частей путешествия.

Водопад и природный бассейн

Сделаем остановку у скрытого среди скал водопада. Можно искупаться в прохладной прозрачной воде, отдохнуть в тени деревьев и насладиться тишиной, которую нарушает только шум падающей воды.

Пещеры в горах

Продолжим путь к системе природных пещер. Вы увидите необычные каменные залы и узнаете, как они сформировались. Поговорим об особенностях этого места и о жизни людей, которые издавна обосновались в этих горах.

Знакомство с местными жителями

Если хозяева будут дома и не будут заняты своими делами, мы познакомимся с семьями, живущими в пещерах. Вы узнаете об их повседневной жизни, традициях и быте. Это возможность увидеть малоизвестную сторону Вьетнама и пообщаться с людьми, которые редко встречают туристов.

Возвращение через джунгли

На обратном пути ещё раз проедем по горным тропам, чтобы насладиться пейзажами и почувствовать атмосферу этих удивительных мест.

Организационные детали