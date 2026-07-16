Туда, где заканчиваются дороги: путешествие на мотоцикле в горы Вьетнама
Провести день среди джунглей, водопадов и пещер, куда редко добираются путешественники
Отправляемся в горы, где привычные дороги сменяются узкими тропами, а туристические маршруты заканчиваются.
Мы проедем на специальных горных мотоциклах через джунгли, искупаемся в природном бассейне у водопада, исследуем систему пещер и познакомимся с людьми, которые до сих пор живут здесь в гармонии с природой. Это путешествие позволит увидеть Вьетнам совсем другим — диким, спокойным, настоящим.
Описание экскурсии
Знакомство и дорога в горную деревню
Мы встретимся у Северного автовокзала Нячанга и отправимся к началу маршрута. По дороге поговорим о жизни в горных районах Вьетнама и о том, почему многие места здесь до сих пор остаются вдали от массового туризма.
Поездка на горных мотоциклах
Пересаживаемся на местный транспорт, без которого невозможно добраться до высокогорных районов. Нас ждёт путь по узким тропам через густые джунгли, среди огромных валунов и живописных склонов. Здесь каждый день ездят местные — поэтому она безопасна. Именно эта дорога станет одной из самых ярких частей путешествия.
Водопад и природный бассейн
Сделаем остановку у скрытого среди скал водопада. Можно искупаться в прохладной прозрачной воде, отдохнуть в тени деревьев и насладиться тишиной, которую нарушает только шум падающей воды.
Пещеры в горах
Продолжим путь к системе природных пещер. Вы увидите необычные каменные залы и узнаете, как они сформировались. Поговорим об особенностях этого места и о жизни людей, которые издавна обосновались в этих горах.
Знакомство с местными жителями
Если хозяева будут дома и не будут заняты своими делами, мы познакомимся с семьями, живущими в пещерах. Вы узнаете об их повседневной жизни, традициях и быте. Это возможность увидеть малоизвестную сторону Вьетнама и пообщаться с людьми, которые редко встречают туристов.
Возвращение через джунгли
На обратном пути ещё раз проедем по горным тропам, чтобы насладиться пейзажами и почувствовать атмосферу этих удивительных мест.
Организационные детали
В стоимость всё включено
На мотоцикле вы — пассажир
При желании за доплату можем заказать для вас такси до северного автовокзала Нячанга — подробности в переписке
С вами будет гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном автовокзале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 33638 туристов
Привет! Мы международная команда гидов и путешественников.
Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая читать дальшеуменьшить
путешественникам увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера.
Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.
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