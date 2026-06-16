В горы из Нячанга: парк камней, купание в реке и пагода в облаках
Сбежать от жары, подняться к вершинам и увидеть Вьетнам вдали от туристических маршрутов
Горные окрестности Нячанга ждут вас! За один день вы смените морское побережье на прохладные пейзажи, подниметесь на высоту около 1500 м, искупаетесь в реке и посетите пагоду с потрясающими видами.
По пути — необычный парк камней, серпантины с панорамами джунглей и знакомство с историей Александра Йерсена — учёного, которого во Вьетнаме почитают как национального героя.
Описание экскурсии
8:30–9:30 — дорога из Нячанга
Чем дальше от побережья, тем заметнее меняется природа: воздух становится свежее, а за окнами появляются джунгли, реки и живописные склоны.
9:30–10:30 — парк камней и смотровые площадки
Этот необычный парк редко бывает многолюдным. Здесь среди скал, цветников, водопадов и декоративных композиций спрятаны десятки интересных фотолокаций. Вы увидите знаменитые скальные образования, напоминающие два корабля, и полюбуетесь видами с высоты.
10:30–11:30 — купание в реке
Здесь можно отдохнуть в тени деревьев и почувствовать, насколько отличается климат гор от жаркого побережья.
11:30–13:00 — дорога по серпантину и история Александра Йерсена
Продолжим путь по одной из самых красивых дорог региона. Серпантин здесь плавный и комфортный, без резких перепадов высоты и крутых поворотов. По дороге явы услуышите о жизни Александра Йерсена — выдающегося врача и исследователя, который много лет участвовал в изучении чумы и занимался борьбой с малярией.
13:00–14:00 — дом Александра Йерсена в горах
И вот мы в местах, где жил и работал учёный. Здесь особенно хорошо чувствуется атмосфера горного Вьетнама начала 20 века и становится понятно, почему Йерсен выбрал именно эти места для своих исследований.
14:00–15:30 — пагода на высоте 1500 м
Главная точка маршрута — уединённая пагода. С её площадок открываются панорамы гор и долин. В ясную погоду виды простираются на многие километры, а иногда облака опускаются настолько низко, что кажется, будто до них можно дотронуться рукой.
15:30–16:30 — обратная дорога
Организационные детали
Едем на легковом автомобиле с кондиционером
В стоимость включены все входные билеты, питьевая вода
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Нячанге
Организатор данного мероприятия
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Ведём и популярные, и нетуристические направления. С нами вы узнаете Нячанг и Вьетнам немножко по-другому, и это обязательно останется в сердечке.
Также катаем на байке пассажиром и показываем необычности.
Искренне любим Вьетнам, свое дело, людей и вкладываем душу в каждую экскурсию.
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