Горные окрестности Нячанга ждут вас! За один день вы смените морское побережье на прохладные пейзажи, подниметесь на высоту около 1500 м, искупаетесь в реке и посетите пагоду с потрясающими видами. По пути — необычный парк камней, серпантины с панорамами джунглей и знакомство с историей Александра Йерсена — учёного, которого во Вьетнаме почитают как национального героя.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:30–9:30 — дорога из Нячанга

Чем дальше от побережья, тем заметнее меняется природа: воздух становится свежее, а за окнами появляются джунгли, реки и живописные склоны.

9:30–10:30 — парк камней и смотровые площадки

Этот необычный парк редко бывает многолюдным. Здесь среди скал, цветников, водопадов и декоративных композиций спрятаны десятки интересных фотолокаций. Вы увидите знаменитые скальные образования, напоминающие два корабля, и полюбуетесь видами с высоты.

10:30–11:30 — купание в реке

Здесь можно отдохнуть в тени деревьев и почувствовать, насколько отличается климат гор от жаркого побережья.

11:30–13:00 — дорога по серпантину и история Александра Йерсена

Продолжим путь по одной из самых красивых дорог региона. Серпантин здесь плавный и комфортный, без резких перепадов высоты и крутых поворотов. По дороге явы услуышите о жизни Александра Йерсена — выдающегося врача и исследователя, который много лет участвовал в изучении чумы и занимался борьбой с малярией.

13:00–14:00 — дом Александра Йерсена в горах

И вот мы в местах, где жил и работал учёный. Здесь особенно хорошо чувствуется атмосфера горного Вьетнама начала 20 века и становится понятно, почему Йерсен выбрал именно эти места для своих исследований.

14:00–15:30 — пагода на высоте 1500 м

Главная точка маршрута — уединённая пагода. С её площадок открываются панорамы гор и долин. В ясную погоду виды простираются на многие километры, а иногда облака опускаются настолько низко, что кажется, будто до них можно дотронуться рукой.

15:30–16:30 — обратная дорога

Организационные детали