Стоит отъехать от центра — и начинаются рисовые поля и тихие деревушки.
Мы прокатимся около 20 км по сельским дорогам провинции Виньфыонг, заглянем в мастерские рисовой бумаги и плетёных циновок, пообщаемся с местными жителями и пообедаем на Курином острове.
Это не обзорная экскурсия — скорее, неспешное знакомство с тем, как живут люди вдали от туристических троп.
Описание экскурсии
7:30 — старт из центра Нячанга. Переезжаем в район Виньфыонг и начинаем велопрогулку по сельской местности.
Ремесленные деревни, рынок и общинные храмы. Делаем остановки в локациях, где сохранился традиционный уклад.
- Вы увидите, как из рисового теста вытягивают тончайшие листы бумаги и плетут циновки
- На деревенском рынке при желании поболтаете с местными и купите что-нибудь на память
Велопробег через рисовые поля — около 15–20 км по ровной дороге среди изумрудной зелени. Темп неспешный, маршрут проходимый даже без спортивной подготовки.
Обед на Курином острове. Финальная остановка — небольшой остров посреди реки и блюда местной кухни.
13:30 — возвращение в центр Нячанга.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия проводится на английском языке
- Для участия в этой программе важно уверенно держаться на велосипеде и комфортно чувствовать себя в седле несколько часов
- Трансфер из отеля в центре Нячанга, велосипед, шлем, питьевая вода, дорожный набор, базовая аптечка, входные билеты на все объекты и обед на Курином острове входят в стоимость
- Дополнительные расходы — чаевые, по желанию
ежедневно в 08:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$63
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чи Тхань — ваша команда гидов в Нячанге
Наша туристическая компания находится в Нячанге и специализируется на изучении природы, экскурсиях по островам и знакомстве с местной культурой. Мы и стремится обеспечить путешественникам безопасные, приятные и запоминающиеся путешествия.
Похожие экскурсии на «Велопрогулка по деревням Нячанга с англоговорящим гидом (всё включено)»
Групповая
до 13 чел.
Экзотика нетуристического Нячанга
Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
26 мар в 09:00
$102 за человека
Фотопрогулка
до 22 чел.
Лучший выборМорское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд, фотосессия и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
26 мар в 10:00
27 мар в 10:00
$46 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено)
Уникальная экскурсия для тех, кто хочет увидеть больше. Водопады, горы и местные легенды ждут вас на острове Орхидей. Насладитесь настоящим Вьетнамом
3 апр в 08:00
5 апр в 08:00
от $290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
3 апр в 08:00
4 апр в 08:00
$500 за всё до 4 чел.