Мы посетим религиозный центр города — Чамские башни, которым больше 1000 лет. Затем прокатимся на лодке по реке Кай до кокосового острова. Вы познакомитесь с зажиточной вьетнамской семьёй, отдохнёте в саду и попробуете экзотические фрукты.
Католическая церковь Нячанга
Далее мы отправимся в церковь, которую построили французы во время колонизации. Вы увидите главный приход местных католиков.
Пагода Лонг Шон
Место силы и просветления, главная пагода провинции Кханьхоа. Также вас ждёт вкусный обед во вьетнамском ресторане со стаканчиком местного вина.
По главным улицам на мото-велорикше
И в заключение прокатимся по улицам Нячанга на местном автотранспорте. Это велосипед с комфортным сиденьем, под управлением профессионального водителя. Такая прогулка позволит окунуться в колорит этой удивительной страны!
О городе, стране и людях
Мы будем много общаться! Вы получите полную информацию по Нячангу и Вьетнаму в целом. Вьетнамцы невероятно доброжелательны, гостеприимны и рады поболтать с гостями! Невероятно, но факт: с местными жителями можно общаться без знания языка, а с помощью жестов, которым я вас непременно научу:)
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусах или автомобилях марки Hyundai, Salati, Ford
По реке мы идём на лицензированном рыбацком судне — каждому путешественнику будет выдан спасательный жилет
Дополнительных расходов нет — в стоимость экскурсии входит обед, билеты, транспорт и сопровождение гида
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей.
воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей.
Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны.
Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.
Н
Наталья
4 сен 2025
Классный маршрут, комфортное перемещение на удобном транспорте, вкусный обед, но достался начинающий гид, который хоть и очень старается, но точно не стоит запрашиваемых денег.
Приятно порадовала реакция экскурсовода и организаторов на критику. Видно, что ребята над собой работают. Большой им удачи и спасибо за знакомство с городом
Ольга
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, гид действительно начинающий но уже даёт необходимую информацию по туру и ценные рекомендации которые как вы сами признали оказались очень полезными для вашего отдыха во Вьетнаме. Всего вам доброго.
L
Lenar
18 авг 2025
Смотреть там нечего! Поездка на лодочке и велорикши - на любителя!
Ю
Юлия
30 июл 2025
Так как в самом Нячанге мало достопримечательностей, то экскурсоводы начинают придумывать дополнительные развлечения. Например, в нашу экскурсию входила прогулка на лодке и посещение жилья типо аборигенов. По-факту это оказалась старая, читать дальше
очень шумная лодка, на которой мы шли почти час в одну сторону по жаре, чтобы увидеть странный, грязный дом. Если бы мы просто прокатились на лодке 20 минут, этого было бы достаточно. Остальная часть экскурсии была интересной.
А
Анна
26 апр 2025
26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в аутентичный мир города: посетили остров на реке Кай, куда добирались на катере, побывали в читать дальше
гостях у местных жителей, полюбовались чудесным садом, где растут какао, лотос, манго, папайя и др. Ольга рассказала об истории Нячанга, о быте местных жителей, о традициях. Время пролетело быстро в непринужденной обстановке. Ольга понравилась своим профессионализмом, готовностью ответить на любой вопрос, радушием и большим вниманием. Спасибо за экскурсию ♥️