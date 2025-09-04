Погружение в жизнь Нячанга обещает незабываемые впечатления. Участники смогут посетить древние Чамские башни, насладиться поездкой на лодке по реке Кай и отдохнуть на кокосовом острове. Прогулка на велорикше по улицам города подарит яркие эмоции, а обед в местном ресторане познакомит с традиционной кухней. Узнайте больше о культуре и быте вьетнамцев, получив полезные советы для комфортного пребывания в стране

Описание экскурсии

Чамские башни и остров на реке Кай

Мы посетим религиозный центр города — Чамские башни, которым больше 1000 лет. Затем прокатимся на лодке по реке Кай до кокосового острова. Вы познакомитесь с зажиточной вьетнамской семьёй, отдохнёте в саду и попробуете экзотические фрукты.

Католическая церковь Нячанга

Далее мы отправимся в церковь, которую построили французы во время колонизации. Вы увидите главный приход местных католиков.

Пагода Лонг Шон

Место силы и просветления, главная пагода провинции Кханьхоа. Также вас ждёт вкусный обед во вьетнамском ресторане со стаканчиком местного вина.

По главным улицам на мото-велорикше

И в заключение прокатимся по улицам Нячанга на местном автотранспорте. Это велосипед с комфортным сиденьем, под управлением профессионального водителя. Такая прогулка позволит окунуться в колорит этой удивительной страны!

О городе, стране и людях

Мы будем много общаться! Вы получите полную информацию по Нячангу и Вьетнаму в целом. Вьетнамцы невероятно доброжелательны, гостеприимны и рады поболтать с гостями! Невероятно, но факт: с местными жителями можно общаться без знания языка, а с помощью жестов, которым я вас непременно научу:)

Организационные детали