Мои заказы

Экзотика нетуристического Нячанга

Погрузитесь в атмосферу Нячанга: религиозные центры, природные уголки и традиционная кухня ждут вас в этом уникальном туре
Погружение в жизнь Нячанга обещает незабываемые впечатления.

Участники смогут посетить древние Чамские башни, насладиться поездкой на лодке по реке Кай и отдохнуть на кокосовом острове.

Прогулка на велорикше по улицам города подарит яркие эмоции, а обед в местном ресторане познакомит с традиционной кухней.

Узнайте больше о культуре и быте вьетнамцев, получив полезные советы для комфортного пребывания в стране
4
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение древних Чамских башен
  • 🚤 Прогулка на лодке по реке Кай
  • 🍽️ Обед в традиционном ресторане
  • 🚴‍♂️ Поездка на велорикше
  • 📚 Интересные факты о культуре
Экзотика нетуристического Нячанга© Ольга
Экзотика нетуристического Нячанга© Ольга
Экзотика нетуристического Нячанга© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Чамские башни
  • Католическая церковь Нячанга
  • Пагода Лонг Шон

Описание экскурсии

Чамские башни и остров на реке Кай

Мы посетим религиозный центр города — Чамские башни, которым больше 1000 лет. Затем прокатимся на лодке по реке Кай до кокосового острова. Вы познакомитесь с зажиточной вьетнамской семьёй, отдохнёте в саду и попробуете экзотические фрукты.

Католическая церковь Нячанга

Далее мы отправимся в церковь, которую построили французы во время колонизации. Вы увидите главный приход местных католиков.

Пагода Лонг Шон

Место силы и просветления, главная пагода провинции Кханьхоа. Также вас ждёт вкусный обед во вьетнамском ресторане со стаканчиком местного вина.

По главным улицам на мото-велорикше

И в заключение прокатимся по улицам Нячанга на местном автотранспорте. Это велосипед с комфортным сиденьем, под управлением профессионального водителя. Такая прогулка позволит окунуться в колорит этой удивительной страны!

О городе, стране и людях

Мы будем много общаться! Вы получите полную информацию по Нячангу и Вьетнаму в целом. Вьетнамцы невероятно доброжелательны, гостеприимны и рады поболтать с гостями! Невероятно, но факт: с местными жителями можно общаться без знания языка, а с помощью жестов, которым я вас непременно научу:)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусах или автомобилях марки Hyundai, Salati, Ford
  • По реке мы идём на лицензированном рыбацком судне — каждому путешественнику будет выдан спасательный жилет
  • Дополнительных расходов нет — в стоимость экскурсии входит обед, билеты, транспорт и сопровождение гида
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$102
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Нячанге
Провели экскурсии для 312 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
читать дальше

воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей. Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны. Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
1
2
1
Н
Наталья
4 сен 2025
Классный маршрут, комфортное перемещение на удобном транспорте, вкусный обед, но достался начинающий гид, который хоть и очень старается, но точно не стоит запрашиваемых денег.

Приятно порадовала реакция экскурсовода и организаторов на критику. Видно, что ребята над собой работают. Большой им удачи и спасибо за знакомство с городом
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, гид действительно начинающий но уже даёт необходимую информацию по туру и ценные рекомендации которые как вы сами признали оказались очень полезными для вашего отдыха во Вьетнаме. Всего вам доброго.
L
Lenar
18 авг 2025
Смотреть там нечего! Поездка на лодочке и велорикши - на любителя!
Ю
Юлия
30 июл 2025
Так как в самом Нячанге мало достопримечательностей, то экскурсоводы начинают придумывать дополнительные развлечения. Например, в нашу экскурсию входила прогулка на лодке и посещение жилья типо аборигенов. По-факту это оказалась старая,
читать дальше

очень шумная лодка, на которой мы шли почти час в одну сторону по жаре, чтобы увидеть странный, грязный дом. Если бы мы просто прокатились на лодке 20 минут, этого было бы достаточно.
Остальная часть экскурсии была интересной.

А
Анна
26 апр 2025
26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в аутентичный мир города: посетили остров на реке Кай, куда добирались на катере, побывали в
читать дальше

гостях у местных жителей, полюбовались чудесным садом, где растут какао, лотос, манго, папайя и др. Ольга рассказала об истории Нячанга, о быте местных жителей, о традициях. Время пролетело быстро в непринужденной обстановке. Ольга понравилась своим профессионализмом, готовностью ответить на любой вопрос, радушием и большим вниманием. Спасибо за экскурсию ♥️

26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в26 апреля побывали на экскурсии «Экзотика нетуристического Нячанга» с замечательным гидом Ольгой. Благодаря ей, окунулись в

Входит в следующие категории Нячанга

Похожие экскурсии из Нячанга

Нячанг: самое красивое и интересное
На машине
5 часов
64 отзыва
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$50 за человека
Трансфер из аэропорта в Нячанг
На машине
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг: комфорт и безопасность
Начните отдых в Нячанге с индивидуального трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
11 ноя в 00:00
12 ноя в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
На мотоцикле
7.5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
Поездка по нетуристическим местам Нячанга позволит вам почувствовать истинный дух Вьетнама. Жилые кварталы, кафе «для своих», храмы и панорамные виды ждут вас
12 ноя в 07:00
13 ноя в 07:00
$200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Нячанге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нячанге