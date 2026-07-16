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Вне туристических троп: горный Кханьшон и водопад Та Гу

Путешествие в аутентичный Вьетнам из Нячанга
Хотим показать вам настоящий Вьетнам за пределами пляжного Нячанга: горные перевалы, фруктовые сады и живописный водопад, скрытый среди джунглей.

По пути вы узнаете, чем горная часть провинции Кханьхоа отличается от курортной, где растут дурианы и как живёт и сохраняет культуру маленькая народная группа — раглай.
Вне туристических троп: горный Кханьшон и водопад Та Гу
Вне туристических троп: горный Кханьшон и водопад Та Гу
Вне туристических троп: горный Кханьшон и водопад Та Гу

Описание экскурсии

Дорога в Кханьшон

Отправимся на юг от Нячанга в сторону Камрани и горного района Кханьшон. Дорога постепенно сменит курортные пейзажи на более спокойный и зелёный Вьетнам: небольшие поселения, холмы, сады и горные виды.

Коралловый храм Ту Ван в Камрани

Необычный храм, украшенный кораллами и ракушками. Здесь находится атмосферный Лабиринт Дракона: место с яркими деталями, символикой и необычной архитектурой.

Горный перевал и панорамные виды

Поднимемся в сторону горного Кханьшона. На высоте около 800 м над уровнем моря сделаем остановку на смотровой площадке. Отсюда открываются виды на зелёные долины, горные склоны и юг провинции Кханьхоа.

Кофе с видом на горы

Сделаем небольшую паузу в горной локации: выпьем вьетнамский кофе, переведём дух после дороги и насладимся свежим воздухом.

Культура народа раглай

По дороге поговорим о народе раглай — одной из малых народностей Вьетнама. Вы узнаете об их быте, традициях, связи с природой и о том, как жизнь в горах отличается от жизни на побережье.

Плантации дуриана

Район Кханьшон известен фруктовыми садами, особенно дурианом. Вы увидите, как выращивают один из самых дорогих тропических фруктов Вьетнама.

Водопад Та Гу

Главная точка маршрута — 40-метровый водопад среди джунглей. До него ведёт небольшая тропа через камни, корни деревьев и влажные участки леса. У водопада будет свободное время для отдыха, фото и купания — его возможность зависит от погоды, уровня воды и состояния тропы.

Примерный тайминг

  • 7:30 — выезд из отеля в Нячанге
  • Нячанг → Коралловый храм Ту Ван (Камрань) — около 1 ч
  • Посещение кораллового храма и Лабиринта Дракона — 30–40 мин
  • Переезд через горный перевал Кханьшон с остановкой на смотровой площадке и кофе — около 1 ч 20 мин, включая остановки
  • Фруктовые сады и рассказ о народе раглай по пути — 20–30 мин
  • Посещение водопада Та Гу — 2–2,5 ч.
  • Обед (по желанию) — около 1 ч
  • 13:30–14:00 — отправление обратно в Нячанг
  • Дорога до Нячанга — около 1,5–2 ч
  • 15:30–16:00 — ориентировочное возвращение в отель

Тайминг указан ориентировочно и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погоды, темпа группы и продолжительности остановок.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander или Kia Carnival
  • В стоимость входят питьевая вода, лёгкий фруктовый перекус на водопаде
  • Дополнительно оплачиваются кофе ($2–3 за чел.) и обед ($6–10 за чел.)
  • С вами будет гид из нашей команды

Детали маршрута

  • Маршрут подойдёт активным путешественникам. У водопада есть участок природной тропы через камни и корни деревьев
  • Возможность купания у водопада зависит от погоды, уровня воды и состояния маршрута

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Нячанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 22 туристов
Живу во Вьетнаме уже более 10 лет и владею экскурсионным агентством. За это время я собрал команду лучших профессиональных гидов для экскурсий по всему Вьетнаму. Мы делаем путешествия комфортными, интересными и действительно запоминающимися.

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