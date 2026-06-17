Обзорная экскурсия по нетуристическому Нячангу Вы увидите, как выглядит город за пределами курортной зоны и как на самом деле живут местные жители. Вы погрузитесь в другой Вьетнам — тот, где кипит простая, неприукрашенная жизнь. Мы посмотрим на самодельные дома из подручных материалов, расположенные на берегу реки Кай, а затем насладимся умиротворяющей тишиной в пагоде на горе. За одну экскурсию вы посетите самые аутентичные и неизведанные уголки города. Наш маршрут проходит на байке (вы едете пассажиром), поэтому мы сможем побывать там, куда автомобиль проехать не может. Важная информация:

Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.