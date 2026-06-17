Знакомство с Нячангом: взгляд изнутри (на байке пассажиром)

Знакомство с Нячангом
Исследуйте неизведанные уголки Нячанга и узнайте о жизни о жизни простых вьетнамцев.

Мы увидим улицу с железной дорогой между домов, погрузимся в атмосферу местного рынка, насладимся тишиной в буддийском монастыре и посетим аутентичное кафе для местных. Откройте для себя настоящий Нячанг!
5
3 отзыва
Знакомство с Нячангом: взгляд изнутри (на байке пассажиром)
Знакомство с Нячангом: взгляд изнутри (на байке пассажиром)
Знакомство с Нячангом: взгляд изнутри (на байке пассажиром)

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по нетуристическому Нячангу Вы увидите, как выглядит город за пределами курортной зоны и как на самом деле живут местные жители. Вы погрузитесь в другой Вьетнам — тот, где кипит простая, неприукрашенная жизнь. Мы посмотрим на самодельные дома из подручных материалов, расположенные на берегу реки Кай, а затем насладимся умиротворяющей тишиной в пагоде на горе. За одну экскурсию вы посетите самые аутентичные и неизведанные уголки города. Наш маршрут проходит на байке (вы едете пассажиром), поэтому мы сможем побывать там, куда автомобиль проехать не может. Важная информация:
Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица с железной дорогой между домов
  • Набережная Кай
  • Местный рынок
  • Буддийский монастырь
  • Аутентичное кафе для местных
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Л
Побывали в местах, куда сами точно никогда бы не добрались: увидели город с необычных смотровых площадок, проехали по лабиринтам узких улочек, заглянули в атмосферные храмы и пагоды, где почти не
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бывает туристов. Очень понравилось, что маршрут был живым и разнообразным. Сначала было немного страшно ехать из-за местного движения, но уже через некоторое время появилось доверие к водителю и даже удовольствие от самого процесса. Запомнилось надолго, эмоции до сих пор не отпускают!!

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Т
Одними из самых ярких моментов отпуска стали два дня, которые мы провели на экскурсиях с Анатолием. Побывали и в Нячанге с окрестностями, и на водопаде Та Гу. Отдельный восторг —
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поездка на байках. Даже дождь не испортил настроение, а наоборот добавил особую атмосферу) За годы путешествий нам встречалось много гидов, но Анатолий оказался человеком совершенно особенным. Огромное спасибо — очень хочется встретиться снова!

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А
Есть поездки, после которых просто остаются красивые фотографии. А есть такие дни, которые хочется прожить ещё раз от начала до конца.
С Сашей было легко буквально с первых минут — никакого
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ощущения экскурсии в привычном понимании. Отдельный кайф — поездка на байке. Сначала немного волнуешься, а потом расслабляешься и просто наслаждаешься дорогой и видами. Подъём оказался настоящим испытанием, но тем приятнее было добраться до конца и увидеть всю красоту вокруг.

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