Исследуйте неизведанные уголки Нячанга и узнайте о жизни о жизни простых вьетнамцев.
Мы увидим улицу с железной дорогой между домов, погрузимся в атмосферу местного рынка, насладимся тишиной в буддийском монастыре и посетим аутентичное кафе для местных. Откройте для себя настоящий Нячанг!
Мы увидим улицу с железной дорогой между домов, погрузимся в атмосферу местного рынка, насладимся тишиной в буддийском монастыре и посетим аутентичное кафе для местных. Откройте для себя настоящий Нячанг!
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по нетуристическому Нячангу Вы увидите, как выглядит город за пределами курортной зоны и как на самом деле живут местные жители. Вы погрузитесь в другой Вьетнам — тот, где кипит простая, неприукрашенная жизнь. Мы посмотрим на самодельные дома из подручных материалов, расположенные на берегу реки Кай, а затем насладимся умиротворяющей тишиной в пагоде на горе. За одну экскурсию вы посетите самые аутентичные и неизведанные уголки города. Наш маршрут проходит на байке (вы едете пассажиром), поэтому мы сможем побывать там, куда автомобиль проехать не может. Важная информация:
Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица с железной дорогой между домов
- Набережная Кай
- Местный рынок
- Буддийский монастырь
- Аутентичное кафе для местных
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Побывали в местах, куда сами точно никогда бы не добрались: увидели город с необычных смотровых площадок, проехали по лабиринтам узких улочек, заглянули в атмосферные храмы и пагоды, где почти не
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Т
Одними из самых ярких моментов отпуска стали два дня, которые мы провели на экскурсиях с Анатолием. Побывали и в Нячанге с окрестностями, и на водопаде Та Гу. Отдельный восторг —
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А
Есть поездки, после которых просто остаются красивые фотографии. А есть такие дни, которые хочется прожить ещё раз от начала до конца.
С Сашей было легко буквально с первых минут — никакого
С Сашей было легко буквально с первых минут — никакого
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